L'oroscopo del 12 luglio è pronto a rivelare come si conclude la settimana corrente. Se siete curiosi di sapere quali sorprese e novità vi aspettano in questa giornata di domenica, leggete con molta attenzione le seguenti previsioni degli astri relative ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Approfittate della benevolenza delle stelle di questa domenica. Se la vostra relazione non funziona, fatevi coraggio e chiudete il capitolo. Nell'aria si respira qualcosa di nuovo che vi regala serenità. I piccoli problemi nati di recente spariranno in breve tempo, portate pazienza.

Toro – Una breve vacanza è un’ottima occasione per le coppie e per i single. Questa pausa di relax vi permette anche di riacquistare più fiducia in voi stessi e nei rapporti con gli altri. Andare d’amore e d’accordo è possibile se lo si vuole davvero.

Gemelli – Chi fino a questo momento non ha ancora trovato un lavoro soddisfacente si trova costretto a rinunciare alle vacanze estive. Anche se siete delle persone istintive e che amano dare il meglio di sé anche in amore, sapete analizzare e riflettere con saggezza. Fregatevene delle malelingue o quantomeno fateci il callo.

Cancro – Le incertezze sembrano avervi abbandonato in maniera definitiva, in questa giornata vi sentite più forti e sicuri anche nei rapporti affettivi.

Con la vostra personalità e la vostra passionalità sapete sciogliere anche un cuore di ghiaccio, quindi agite per conquistare la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore.

Previsioni di domenica 12 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Sfruttate questa domenica per fare ciò che vi piace di più. Se siete impegnati sentimentalmente, godetevi ogni attimo con il vostro partner.

Non aspettatevi chissà che, poiché tutto quello che verrà, sarà molto di più di quanto potreste mai desiderare. Godetevi questi momenti felici, viveteli pienamente, non è da tutti poter dire di esser stati così a un passo dal toccare il cielo con un dito.

Vergine – Dopo giornate faticose per via dei troppi impegni lavorativi, finalmente potete godervi questa domenica in pieno relax.

Anche se per molti di voi non è un periodo brillante per l’amore, questa giornata di fine weekend potrebbe portare alcune occasioni importanti per gli affari di cuore.

Bilancia – Domenica interessante con qualche grande emozione in più. Non avete modo di annoiarvi. Le coppie un po' spente potrebbero avere qualche dubbio o ripensamento, ma se i sentimenti sono ancora autentici, la tensione sparirà con una bella e rilassante vacanza.

Scorpione – La vostra relazione è molto salda, niente può condizionare o distruggere il vostro legame. Fortunatamente siete delle persone positive e difficilmente avete bisogno di consigli. Se vi trovate davanti a un ostacolo, grazie al vostro compagno di vita, riuscirete ad aggirarlo.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete delle persone che non temono giudizi dalle persone che frequentano il vostro ambiente lavorativo e affettivo. Questo vi permette di riscuotere un buon successo. Il pudore, invece, anche nel dire le cose o nell'affrontare certi discorsi vi manca. L'oroscopo consiglia di equilibrare questi due temperamenti del vostro carattere, se volete avvicinarvi alla perfezione. Mettervi sempre in risalto, soprattutto sul lavoro, potrebbe essere visto come superbia.

Capricorno – Sembra che intorno a voi tutto vada a gonfie vele. In questa giornata di domenica siete più disponibili del solito verso le persone amate. Anche se siete delle persone egoiste, sapete anche rivelare il lato dolce del vostro carattere.

Svolta positiva per chi sta vivendo una situazione ambigua o per chi si trova davanti a un bivio.

Acquario – Finalmente una giornata che fa per voi. Avete tutto dalla vostra parte: charme, carisma, sentimenti. Alcuni di voi potrebbero fare un incontro particolare che apre la porta all'amore. Godetevi questi momenti e lasciate alle spalle le cose che non fanno bene al vostro cuore.

Pesci – Evitate di discutere troppo su argomenti triti e ritriti con la vostra dolce metà, sfruttate il vostro fascino per portare serenità nella vostra vita di coppia. La vostra energia vi permette di portare allegria anche nelle case delle persone amate.