L'oroscopo di domani, lunedì 13 luglio 2020, è pronto a svelare come sarà l'inizio della nuova settimana. L'astrologia del periodo intanto annuncia ottime prospettive in campo sentimentale servite dalla Luna in Toro. Dunque, amore al "top" per il generoso segno di Terra, favorito dall'astro d'argento presente nel segno ed in congiunzione ad Urano, entrambi in contemporaneo sestile a Mercurio in Cancro. Altrettanto positivo il primo giorno della settimana anche per altri cinque segni, ma li andremo a scoprire a breve uno ad uno nella classifica a seguire. Invece, decisamente poco convincente il periodo, secondo gli ultimi studi astrologici evidenziati nelle previsioni zodiacali del giorno, per gli amici dei Gemelli e del Capricorno, entrambi considerati in periodo "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 13 luglio su amore e lavoro per tutti i segni dall'Ariete a Pesci.

Classifica stelline 13 luglio

Il prossimo lunedì è pronto per essere giudicato dalla nostra esclusiva classifica stelline interessante la giornata del 13 luglio. Quest'oggi alla vertice della scaletta c'è il Toro: il tenace segno di Terra avrà dalla propria l'asse positivo formato da Luna e Urano in sestile a Mercurio.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per la giornata di lunedì :

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Leone, Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Gemelli, Capricorno.

★★: Nessuno.

Oroscopo lunedì 13 luglio: Gemelli 'sottotono', nuovi amici per Cancro

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica l'arrivo di una intensa notte di passione, tra le braccia del partner. Con ogni probabilità, nella coppia ci saranno questioni anche da risolvere, ma questo lunedì metterete tutto a tacere sotto una coltre di passionalità reciproca. Single, la vita è sempre piena di sorprese ed alcune di queste vi stanno aspettando proprio dietro l'angolo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La Luna vi invita a tenervi pronti: perché stanno per accaderne davvero di cotte e di crude, molte però davvero belle da vivere. Nel lavoro, col sostanzioso aiuto che vi arriverà dal cielo, potrete realizzare ciò che avete in mente. State certi che fatti e persone si muoveranno nella direzione desiderata.

Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Questo lunedì cresceranno intuito e sensibilità, merito della Luna nel segno. Sarete molto empatici ed entrerete quindi facilmente in sintonia con le persone che vi stanno vicino. Ottima la giornata a livello di coppia. Single, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza: avrete slancio e spirito d'iniziativa. La serenità si farà strada a dispetto di qualsiasi pensiero negativo. Per rendere più elettrizzante la serata un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi sia il vostro dinamismo che la voglia di divertirvi che avete. In merito al lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che l'umore sarà alto. Grazie alle amorevoli cure di Mercurio tutto vi riuscirà a meraviglia: una persona che stimate tenterà di infondervi ottimismo e fiducia.

Sfornerete idee interessanti che potrete sviluppare con calma in futuro. Voto: 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in amore preannuncia una giornata sottotono, un po' per la voglia che manca e un po' per la stanchezza da lavoro accumulata in questi ultimi tempi. La famiglia sarà più che mai al centro della vostra attenzione. Dovrete discutere di una certa questione e prendere una decisione molto importante: tranquilli, saprete scegliere per il meglio. Single, non vi saranno seri pericoli e potrete affrontare le novità fidando che tutto andrà bene; mettete comunque ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti al momento andranno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro.

Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento. Nel lavoro è il momento di tirare i remi in barca, di fare mente locale o il punto della situazione. Perché, oltre alla stanchezza, anche l'insoddisfazione ha raggiunto il livello di guardia, rilassatevi. Voto: 7.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 13 luglio, invita ad aprire totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata. Questo senz'altro vi darà un senso indescrivibile di gioia e di sicurezza. Single, in questo momento avete un atteggiamento molto accattivante, sapete istintivamente entrare in sintonia anche con persone molto diverse da voi. Questa qualità vi permetterà di incontrare gente interessante e stimolante e di crearvi nuovi amici.

Nel lavoro avete tutte le carte in regola per trascorre una giornata piacevole, produttiva ed in alcuni momenti anche divertente. Non trascurando di seguire eventuali aggiornamenti professionali, avrete migliori opportunità per farvi conoscere al di fuori del solito ambiente. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani in amore indica che vi sentirete in armonia con le persone che vi circondano, specialmente con famigliari e amici stretti. Sarà la giornata ideale per fare un po' di shopping in centro oppure organizzare un'uscita preserale con l'amica/o. In coppia, le stelle vi permetteranno di esprimervi al meglio, sia con le parole che con i gesti: tutto l'amore che provate verso la vostra dolce metà ne troverà vantaggio.

Single, la giornata sarà all'insegna delle amicizia appena nate e agli amori che sembravano finiti, tutti riprenderanno vigore. Potreste incontrare qualcuno con cui condividere un progetto originale: la Luna armonica promette grandi intese. Nel lavoro, sarete molto disponibili e vi assicurerete che tutti siano soddisfatti del vostro impegno. Tutto o quasi andrà per il meglio e molti aumenteranno la propria autostima. Voto: 8-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 13 luglio prevede la presenza di una bella persona: sarà un toccasana per voi, in questo momento. Avete bisogno di aria fresca nella vostra vita e questo è ciò che sta per arrivare. Adesso sta a voi seguire questi nuovi stimoli e cominciare a realizzare qualcosa di interessante per voi e per il partner.

Single, vi aspetta una giornata molto movimentata ma in senso positivo! In questo giorno vivrete un turbinio di emozioni e in serata qualcuno vi potrebbe far girare la testa. Sarete splendidi e seducenti, vi muoverete bene in tutti gli ambienti. Il lavoro invece sarà l'argomento della giornata, specie se state affrontando un colloquio di selezione o state partecipando a un meeting che potrebbe rivelarsi determinante per le vostri sorti future. Magari vi guadagnerete un ruolo più prestigioso, oppure accetterete un trasferimento che cambierà radicalmente la vostra vita. Voto: 9+.

Previsioni zodiacali di domani 13 luglio: relax per Bilancia,

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 13 luglio, indica una giornata all'insegna del relax e, in qualche caso, anche improntata alla buona meditazione.

Per quanto riguarda l'amore, le stelle favoriranno una visione più filosofica del relazione, preferendo a volte il lato scherzoso delle cose al posto del mero litigare per un nonnulla. Single, la fantasia unita ad una immaginazione fervida e ad un sano ottimismo saranno i regali delle stelle del periodo. A voi l’astuzia di utilizzarli bene. Nel lavoro invece, non mancheranno opportunità per segnare punti a vostro favore. Il momento potrebbe essere proprio quello giusto per mettervi in luce, ottenendo l’attenzione e l’approvazione di chi sapete bene. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì prevedono una giornata superba per quanto riguarda sia gli affetti che le attività lavorative.

Iniziando dalla parte sentimentale, preparatevi a vivere un giorno piacevolissimo. Chi tra voi spasima nel voler assaporare il gusto un po' trasgressivo dell’avventura, potrà farlo grazie ad un cielo altamente favorevole. Le coppie ben affiatate vivranno il loro momento magico: l’intesa, specialmente quella sessuale, sarà perfetta. Single, pronti a vivere una storia passionale? Anche la gelosia potrebbe servire a spronarvi, facendovi sentire senz'altro più vivi. Tranquilli, le stelle saranno dalla vostra parte. Nel lavoro invece, avrete un'ispirazione elevata che vi permetterà (forse) di superare dubbi circa una mansione affidatavi tempo addietro. Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 13 luglio indica uno splendido inizio settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. In amore, durante questo periodo si preannunciano incontri 'piccanti' in grado di coinvolgere anche qualcuno già impegnato. Programmare un viaggio con il partner si rivelerà di certo un’idea eccellente. Single, se anche voi state ancora rincorrendo l’anima gemella, dovrete prestare accorgimenti particolari (magari una rivista al look) capaci di riattivare l’attrazione fisica. Ma attenzione, non precipitate i tempi: saranno necessarie tecniche sottili con cui catturare le attenzioni. Nel lavoro, sarete raggiunti da proposte assai interessanti sul lato professionale. La scelta in verità sarà molto difficile, ma sarete certamente in grado di affrontare la situazione.

Voto: 9.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 13 luglio non prevede affatto un periodo positivo. Più di qualcuno potrebbe trovarsi di fronte a situazioni capaci di generare momenti difficili da tenere sotto controllo. In amore, non perdete tempo in faccende poco importanti ma cercate invece di individuare i settori dell'esistenza che hanno bisogno di maggiore attenzione. Per i single, invece, prima di cambiare quelle situazioni che sono giunte a un punto di svolta, meglio avere le idee chiare su eventuali sviluppi. Nel lavoro, sarà una giornata faticosa. Dovrete assumervi parecchie responsabilità che non sempre vi saranno gradite: tranquilli, alla fine ne uscirete vincitori. Voto: 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un periodo discreto sul quale puntare, anche se potrebbe riservare piccole sorprese a più di qualcuno. In amore, ci saranno discrete prospettive su cui puntare, ovviamente se saprete cogliere al volo alcune buone occasioni che si presenteranno. In coppia, cercate di trovare un punto in comune e rilassatevi. Single, in questa giornata avrete la possibilità di conoscere persone davvero speciali: lasciate una porta aperta per permettere a costoro di potervi apprezzare come meritate. Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego. In tanti del segno primeggerete nell'ambito professionale, non solo per le ottime idee ma anche per l'immagine che riuscirete a dare. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 13 luglio, annuncia una giornata passabile, anche se non sarete troppo sicuri delle cose che andrete a mettere in gioco. Per quanto riguarda l'amore, cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata, sforzandovi di stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia. Pronti a dare prova tangibile del vostro affetto? Single, in ambito sentimentale, non tutto procede nel modo desiderato: avete dato per scontato troppe cose in certe situazioni che vi stavano a cuore, adesso potreste pagarne le conseguenze. Per chiudere, gli astri invitano alla prudenza nel lavoro. Evitate le scorciatoie o di accelerare i tempi, perché sia la fretta che una mossa sbagliata potrebbero compromettere ogni cosa. Rinunciate a qualche impegno in surplus. Voto: 8.