L'oroscopo di domani 16 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. Curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà settimana? Certo che sì, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito molto interessante ai fini sentimentali. Parliamo certamente dell'ingresso della Luna in Gemelli, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia pura applicata alla quotidianità. A trarre maggiori vantaggi dal passaggio astrale sottolineato poc'anzi, senz'altro tutti coloro aventi nel proprio tema natale il segno dei Gemelli: il generoso simbolo astrale di Aria potrà contare, oltre che sull'arrivo dell'Astro d'Argento nel comparto, anche sul Pianeta Marte, in questo frangente in sestile alla stessa Luna.

Periodo ottimo anche per il Leone: al regale segno di Fuoco gioverà senz'altro la positiva specularità di Nettuno e Marte, rispettivamente in trigono al Sole ed in sestile a Luna e Venere. Invece, riguardo a coloro con un giovedì preventivato come "difficile", saranno Ariete e Vergine a dover lottare contro flussi negativi provenienti da astri poco amichevoli.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 16 luglio segno per segno.

Classifica stelline 16 luglio

Stuzzica la voglia di conoscere in anteprima quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo giovedì? Bene, niente di più facile: pronta da consultare, la nostra nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di domani, 16 luglio.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Visto che già abbiamo dato qualche piccola anticipazione nella nostra anteprima iniziale, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al dunque.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Previsioni astrologiche di domani, 16 luglio: accese discussioni per l'Ariete

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. Giornata di centro settimana destinata a generare sicuramente un po' di perplessità, visto che le stelle del periodo non saranno tanto predisposte a dare aiuto o sostegno nella quotidianità.

In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che le coppie non saranno molto convinte su alcune decisioni da prendere, quindi ci potrebbero essere delle accese discussioni o punti di veduta differenti. Potrete comunque riparlarne in modo approfondito, cercando di trovare un accordo comune, senza tante inutili polemiche. Single, sognare è bello, allarga il cuore e fa bene all'anima. Poi però il compito arduo è quello di sapersi destreggiare nella dura realtà quotidiana in modo costruttivo e pratico. Il periodo vedrà la Luna "fuggiasca", in allontanamento dal segno e Mercurio in quadratura al vostro Marte: rischierete di perdere di vista tante cose. Rilassatevi, svagatevi più che potete e cercate di rimandare tutte le decisioni più importanti a tempi migliori.

Nel lavoro, vivrete una fase un po' delicata, anche gli affari ne saranno coinvolti. Le situazioni che si verranno a creare richiederanno un'abilità straordinaria: arduo ottenere risultati positivi. State dunque attenti nel gestire al meglio il vostro denaro. Voto: 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Si preannuncia un giovedì quasi come tutti gli altri, abbastanza in linea con la normalità anche se con niente di nuovo in vista. In generale le stelle saranno divise a metà, dibattute tra il positivo e il negativo. Secondo l'oroscopo di domani, la seconda parte del periodo sarà da preferire alla prima, più sfuggente e di governo impegnativo. In amore, trascorrerete alcuni momenti di serenità con il partner, sempre che siate disposti ad essere meno ansiosi, cercando di tenere sotto controllo l'irrequietezza e l'eventuale gelosia.

In coppia inutile sperare in qualcosa di più: per adesso fatevi bastare ciò che avete, poi con astri più a favore se ne riparlerà. Single, sarà Urano il vostro deciso protettore nel quadro degli attuali transiti. Il pianeta di settore, ormai da diverso tempo punto di riferimento benefico per il vostro segno, domani proteggerà felicemente ogni vostra iniziativa grazie al buon sestile in atto con Mercurio in Cancro. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume che, se vi impegnerete a fondo, potreste realizzare qualcosa d'importante. Qualche disguido comunque non mancherà, ma tranquilli, perché voi saprete sicuramente cosa fare. E con una mossa vincente potreste ribaltare a vostro favore una questione che da un po' di tempo a questa parte vi vede svantaggiati.

Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani prevede un giovedì di centro settimana dai contorni splendidamente radiosi. Secondo l'oroscopo di domani, a portare nuova linfa ai rapporti in generale ma soprattutto a quelli legati ai sentimenti e alle amicizie importanti, sarà il generoso duo in congiunzione Venere-Luna, entrambi presenti nel segno e rispettivamente in sestile a Marte ed in trigono a Saturno. In campo sentimentale, la giornata di giovedì potrebbe diventare davvero memorabile, ma se solo lo vorrete veramente. La Luna si troverà sempre in aspetto armonico al vostro segno ed i suoi buoni flussi infiammeranno dal punto di vista emotivo. In voi si accenderà la voglia di passione e a giovarne sarà un'irresistibile sensualità: Gemelli di sesso femminile, gioite, nessuno sarà in grado di resistervi!

Single, vitalità ed un clima leggero vi faranno trascorrere una bella giornata. Seguite i suggerimenti della Luna positiva: fate concessione allo svago ed alle frivolezze per alleggerirvi dai pensieri più assillanti e distendere i nervi tesi. Per i più giovani (ma non solo), la serata si prospetta magnifica: potreste tentare conquiste difficili, perché il vostro potere di seduzione sarà eccezionale. Nel lavoro avrete delle svolte determinanti, decisioni definitive, occasioni clamorose. Questo giorno potrà veramente rappresentare un punto cruciale della vostra attività professionale. Voto: 10+++.

Oroscopo di giovedì 16 luglio: Cancro dev'essere disponibile, Vergine incompresa

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì, preannuncia un periodo poco efficace in diversi campi, tuttavia non da disdegnare eccessivamente. Se riuscirete a dare un'impronta di positività alla cose o situazioni con le quali vi troverete ad interagire, senz'altro troverete ad aspettarvi semplici ma gustose soddisfazioni. In amore, il vostro cielo sarà abbastanza luminoso, quindi potrebbe offrire non poche opportunità di divertimento o di riuscita in ciò che sapete/sperate. Vi sentirete appagati dalla vostra relazione affettiva perché la reciproca comprensione con il partner sarà totale. Abbiate cura della vostra persona, mostratevi disponibili con un vostro familiare e sarete tutti sereni.

Single, gli influssi negativi di Marte continueranno a farsi sentire ma saranno comunque mitigati dal sestile da Urano: forza! Sono in arrivo flirt appassionanti e grandi novità, ma non per tutti ovviamente: perché? Logico, chi ha un ascendente posizionato ultimo in classifica non può sperare di essere alla pari di coloro con ascendente al centro o (meglio) in testa alla scaletta del giorno. In generale l'amore sarà al centro dei vostri pensieri, ma si tratterà di un amore passionale dettato dall'attrazione fisica: per l'amore vero ce ne vuole! Nel lavoro, dovete rimboccarvi le maniche, ma non è certo questo che può spaventare un Cancro. Il successo professionale sarà a portata di mano, tuttavia ricordatevi che richiederà una lotta impegnativa sia con chi cercherà di contrastarvi, sia con gli imprevisti che Marte (dissonante) collocherà lungo la vostra strada.

Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata più che buona per voi del segno. Parlando in generale, non avrete nulla da temere: il periodo scorrerà liscio, senza impegni o impacci eccessivi. Riuscirete con intelligenza a smarcarvi da eventuali situazioni pericolose per la vostra stabilità mentale. A mancare potrebbe essere un po' di convinzione nelle vostre qualità, ma potrete sempre recuperare prendendo spunto da qualcuno un gradino più avanti di voi con l'esperienza. In amore intanto, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia nella vita di coppia. Vivrete così all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie ad un'ottima posizione dei pianeti in grado di regalare novità e belle sorprese, oppure facendovi vivere momenti indimenticabili insieme a chi amate.

Single, una buona compagnia renderà più gradevole la vostra giornata, caratterizzandola con situazioni piacevoli. Se ci sono persone che possono diventare dei punti di riferimento importanti per voi, coltivatele senza trascurarle, molto presto vi potrebbero utili. Nel lavoro, sarete impegnatissimi con certezza però di concretizzare qualcosa di utile. Volontà, pazienza e costanza saranno le carte da giocare, a patto di seguire (senza discutere) eventuali direttive superiori. Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 16 luglio, è pronto a togliere dubbi o curiosità in merito al periodo analizzato. Pertanto la domanda sorge spontanea: sarà o non sarà una buona giornata?

A domanda precisa serve risposta altrettanto precisa: purtroppo il periodo è stato valutato con il simbolo stressante del "ko". Dunque, poche o nulle le speranze di portare a buon fine il periodo. Calma, mai nulla è perduto a priori. In amore, alcune situazioni potrebbero farvi sentire un po' incompresi o poco considerati dalle persone che amate; parliamo soprattutto in ambito famigliare, meno riguardo le amicizie. Sappiate comunque che la vostra potrebbe essere benissimo soltanto una sensazione dettata dall'insicurezza e in nessun modo basata su fatti concreti o verificati. Insomma, se fosse, sarà solo una spiacevole impressione e basta. Single, sentirvi snobbati vi colpisce nell'orgoglio, soprattutto in questo periodo con la Luna lontana dal segno, inerte ed poco risolutiva: l'Astro d'Argento vi osserverà in silenzio, purtroppo non potrà alzare un dito in vostro favore ma sarà incline al sorriso verso di voi. Cercate nel frattempo di tenere sottochiave emozioni o sentimenti, magari chissà, anche un amore segreto. Nel lavoro, il vostro spirito sarà brillante nonostante alcuni momenti difficili che potrebbero capitare. Anche se la quotidianità vi renderà stanchi e forse demotivati, troverete sicuramente motivi validi per andare avanti, anche se dovrete sforzarvi un po'. Voto: 6-.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.