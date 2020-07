Nell'oroscopo della giornata di giovedì 2 luglio, il segno del Leone si sentirà abbastanza affettuoso e vorrà condividere la propria fortuna con le persone che ama di più, mentre per l'Ariete i buoni sentimenti nella propria relazione di coppia saranno qualcosa di scontato. L'atteggiamento positivo dei nativi Toro riuscirà ad influenzare anche gli altri, sia in amore che al lavoro, mentre Capricorno camminerà lungo un binario piuttosto agevolato per quanto riguarda il lavoro, evitando dunque possibili rischi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 2 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 2 luglio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che porta tanti buoni sentimenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì.

Buone notizie dunque per chi è già impegnato in una relazione di coppia. Potrà vivere infatti momenti positivi assieme alla propria anima gemella, riuscendo a creare un ambiente sereno e positivo. Se siete single sarà il caso di schiarirsi le idee e capire in quale direzione procedere. Per quanto riguarda il settore professionale mettersi alla prova, soprattutto in nuove opportunità vi permetterà di capire meglio quale ruolo state assumendo all'interno della vostra azienda. Voto - 8+

Toro: previsioni astrali che annunciano un simpatico Giove in trigono dal segno del Capricorno, assieme al Sole e Mercurio favorevoli dal segno del Cancro. In amore l'oroscopo prevede tanto buonumore da parte vostra, al punto che sarete in grado di influenzare anche i vostri familiari.

Godetevi dunque il momento, perché sono quei momenti che non dimenticherete mai. Per quanto riguarda i cuori solitari tra un’uscita a mare e una con gli amici, il divertimento e la voglia di vivere non mancheranno. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di sentirvi necessari, e potreste decidere di approcciarvi a metodi di lavoro diversi.

Voto - 9-

Gemelli: nonostante qualche piccola sbavatura, l'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà discreto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale il contrasto tra Venere in congiunzione e la Luna in opposizione porta una relazione di coppia un po’ impegnativa da gestire, soprattutto per coloro nati nella seconda decade.

Cercate dunque di non essere troppo assillanti, ma neanche poco attivi. I cuori solitari tenderanno a trascurare l'amore in questa giornata. Sul fronte lavorativo i nuovi progetti vi mettono entusiasmo e non vedrete l'ora di entrare in azione. Voto - 7+

Cancro: ottima configurazione astrale per voi secondo l'oroscopo. Potrete contare sull'appoggio del Sole e di Mercurio in congiunzione, e anche se Giove e Saturno saranno opposti, rischiando di portare qualche piccolo imprevisto soprattutto per quanto riguarda il lavoro, cercate comunque di pensare positivo. Sul fronte sentimentale avrete a diposizione una bella giornata, da trascorrere magari fuori casa, lontano dal caldo. Se siete single dopo tanto impegno che avete messo in questo periodo, potrete concedervi un po’ di relax.

Nel lavoro prendere delle scelte coraggiose potrebbe condurvi al successo. Voto - 8-

Leone: oroscopo di giovedì fortunato per voi nativi del segno, con Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete. Sul fronte sentimentale sarete abbastanza affettuosi e con una gran voglia di vivere, condividendo tutta la vostra energia positiva con le persone che amate di più. Per quanto riguarda i cuori solitari essere disponibili soprattutto con nuove conoscenze, potrebbe aprirvi porte interessanti. Sul fronte lavorativo la Luna in trigono dal segno del Sagittario porta un po’ di fortuna, dunque non fermatevi dinanzi agli ostacoli e cercate di superarli. Voto - 8,5

Vergine: l'arrivo dell'estate solitamente mette allegria, ma con questa configurazione astrale, con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, potrebbe essere difficile riuscire a stabilire un bel legame con le persone che amate.

In questo caso, dovrete evitate di essere impulsivi e far innervosire gli altri. Se siete single essere permalosi non vi aiuterà a trovare l'amore. Sul posto di lavoro dimostratevi dei validi lavoratori se volete raggiungere il successo prima possibile. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di giovedì un po’ così così per voi nativi del segno, considerati alcuni pianeti sfavorevoli come il Sole e Giove. Sul fronte amoroso avrete bisogno di realizzare qualcosa nella vostra relazione di coppia, tuttavia non è con arroganza che otterrete ciò che volete. Se siete single aprite la vostra mente e cercate di perdonare. Sul fronte lavorativo vincere è sempre un piacere, ma la vittoria va conquistata se volete sentirvi soddisfatti.

Voto - 7-

Scorpione: periodo abbastanza discreto secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, con Mercurio e il Sole che illuminano le vostre giornate. Per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi single questo è un buon momento per trovare compagnia e cercare di divertirsi insieme. Se avete una relazione fissa mettetevi ancora una volta in gioco per rafforzare il legame che unisce voi e il partner. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo un atteggiamento rilassato v'impedirà di commettere errori. Voto - 8

Sagittario: giornata discreta per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione al vostro cielo che vi farà compagnia per un po’. Unico neo sarà il pianeta Venere in opposizione, che potrebbe portare qualche piccolo ostacolo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale i vostri sentimenti saranno stimolanti dal partner. Cercate di ricambiare e vedrete che vivrete momenti splendidi. Se siete single i giri di parole potrebbero mettervi in difficoltà, dunque esprimetevi in maniera chiara e semplice. Per quanto riguarda il lavoro Marte in trigono nel segno dell'Ariete vi darà una mano a svolgere le vostre mansioni senza troppa fatica. Voto - 8-

Capricorno: durante la giornata di giovedì tenderete a camminare su un binario prestabilito da voi, per cercare di non sbilanciarvi troppo e cercare dunque di non commettere errori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale scendere a compromessi con il partner vi aiuterà a non far scendere l'affiatamento di coppia.

Per quanto riguarda i cuori solitari le interazioni con il mondo esterno potrebbero scoraggiarvi, dunque non sentitevi obbligati ad uscire con gli altri. Nel lavoro se volete raggiungere i vostri obiettivi in questa giornata, fareste meglio a seguire alla lettera le istruzioni che vi sono state date. Voto - 7

Acquario: un atteggiamento fiero e coraggioso vi permetterà di vivere bei momenti in compagnia della vostra anima gemella secondo l'oroscopo di giovedì. Approfittate dunque del momento, grazie anche ad una configurazione astrale abbastanza soddisfacente. Se siete single prenderete in considerazione l'idea d fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo le mansioni di gruppo si riveleranno particolarmente efficaci, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se qualcosa vi preoccupa nella vostra relazione di coppia, parlatene pure con il partner, senza ovviamente esagerare. I cuori solitari cercheranno di corteggiare la persona che amano. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo vi verranno proposte nuove idee che in futuro potrebbero rivelarsi vincenti. Voto - 7,5