Ad agosto 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari rilevanti: il Sole viaggerà dai gradi del Leone al segno della Vergine, mentre Mercurio si sposterà dall'orbita del Cancro alla Vergine ed, in ultimo, Venere passerà dal domicilio dei Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale dell'Acquario.

Amore

Le vicende amorose dei nati del segno ad agosto potrebbero risultare alquanto controverse, specialmente nelle due settimane centrali. Venere in Cancro da una parte ed il duetto Sole-Mercurio (in Leone dal 5 al 19) dall'altra, saranno presumibilmente i movimenti planetari più ostici in casa Acquario.

L'incontentabilità del partner o una suocera indisponente saranno, con ogni probabilità, i cardini di molti nervosismi in coppia. Per eventuali chiarimenti, in modo da rasserenare il nido domestico, sarà necessario per i nativi attendere intorno alla giornata del 26, quando Mercurio di Terra, uscendo dall'opposizione, scongiurerà eventuali malintesi. Giungere ad un compromesso, o ancor meglio mettere una pietra sopra ai dissidi, risulterà una mossa saggia su cui i nati del segno dovrebbero fare affidamento. Così facendo, infatti, aprirebbero le porte ad un settembre più conciliante in coppia.

Effemeridi poco proficue, invece, per i single del segno che ad agosto avranno presumibilmente poche chance di trovare l'anima gemella.

Lavoro

Le questioni professionali dei nati Acquario nell'ottavo mese del 2020 dovranno fare i conti con transiti planetari turbolenti. Saturno retrogrado in Capricorno che si opporrà al Sole e Mercurio in Leone risulteranno probabilmente i fautori di un agosto alquanto insoddisfacente per i nati del segno.

Ciò che nei mesi precedenti era risultato di immediata attuazione e poco dispendioso potrebbe, invece, divenire più oneroso e complicato nella gestione. Questo anche perché per i segni fissi, come il loro, ci sarà l'ombra di Urano in Toro, il quale sarà voglioso di rimescolare le carte professionali sino al 17 dicembre dell'anno corrente.

Il terzo segno d'aria, per indole, riesce ad adattarsi ai mutamenti con scaltrezza ma, in questo caso, non potrà contare sull'appoggio di alcune figure professionali su cui ha fatto affidamento sinora. Per un segno dedito alla collettività come questo, questa mancanza di complementarietà, risulterà un grosso macigno da portare sulle spalle, ma sarà necessario (come esigeranno Giove e Saturno) per la loro evoluzione esistenziale.

Gli inoccupati del segno, in ultimo, avranno qualche possibilità di ricevere una proposta lavorativa durante gli ultimi giorni d'agosto, a patto che abbassino le loro pretese economiche. Giorni fortunati: 1, 21 e 26 agosto.