L'Oroscopo di domani venerdì 24 luglio è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Anche per questa giornata a farci compagnia sarà la Luna in Vergine e un incisivo aspetto astrale. Stando alle stelle, queste 24 ore potrebbero causare scompiglio e distrazione, ma anche riservare delle sorprese gradevoli come nel caso dei nati della Bilancia. Non mancheranno notizie e novità.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni delle stelle per ciascun segno e l'annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche e l'oroscopo del giorno

Sagittario - 12° posto - 'Tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare', questo sarà il mantra della giornata.

Detestate quelle persone che fanno delle promesse che poi non mantengono. Avete bisogno di fidarvi del prossimo e di vedere che nel mondo c'è bontà. I tempi sono inevitabilmente cambiati, ma anche voi lo siete. La vostra vulnerabilità, in queste 24 ore, risulterà elevata. Dunque, sarà bene tenersi a distanza da tutte quelle cose incerte. Presto avrete modo di togliervi un sassolino dalla scarpa.

Ariete - 11° in classifica - Con il weekend alle porte, la voglia di mollare tutto e scappare al mare sarà elevata. Chi per una ragione o per un'altra non può concedersi una vacanza, rischierà di avere l'umore sotto ai tacchi. Rattristarsi non servirà a cambiare le cose Sfruttate questa giornata chiarificatrice per mettere i puntini sulle 'I' e per fare un quadro generale della situazione.

Tendete a covare tutto dentro, ma a lungo andare rischierete di implodere. Lasciatevi andare: aprirsi vi sarà di grande aiuto. Le stelle invitano a fare attenzione ai possibili colpi di calore.

Acquario - 10° posto - Di tanto in tanto la vostra attenzione fa i capricci perché siete un segno sognatore.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Siete una boccata d'aria fresca per le persone che vi hanno attorno. Sapete collaborare senza dare problemi e riuscite sempre a dire la cosa giusta. Tuttavia, non sempre essere schietti è positivo! Imparate a soppesare le parole e a riflettere attentamente. In giornata potreste ritrovarvi a fare i conti con una spiacevole contraddizione.

Detestate quando vi scompigliano i programmi, ma cercate di mantenere la calma. Possibili problemi alla pressione, tenetevi al riparo dai colpi di calore.

Toro - 9° in classifica - State vivendo un periodo particolarmente difficile, forse state combattendo una battaglia legale o personale, magari siete in attesa di un risultato. Per vincere occorre metterci la faccia e conoscere bene il nemico. Non lasciate nulla al caso e imparate a curare ogni minuscolo dettaglio. In queste 24 ore qualcosa o qualcuno vi infastidirà. Potreste sentirvi costretti a fare qualcosa che non vi garba, ma semplicemente non fatelo! Una persona che conoscete da anni si rivelerà di grande aiuto: chi dona gentilezza, riceve gentilezza.

Leone - 8° posto - Non permettete a nessuno di prendere delle decisioni sul vostro conto. La vita è una sola, quindi imparate a tirare fuori la vostra grinta da Leone, che ultimamente è scarseggiata. Non si può vincere una battaglia senza lottare. La fortuna va aiutata, quindi datevi sempre da fare e tenetevi aggiornati attraverso i libri, i corsi e le frequentazioni di un certo spessore. Quando una strada sembra condurre ad un vicolo cieco, basta cambiare percorso e mettersi in gioco.

Capricorno - 7° in classifica - Ricontattate un parente caro o una persona che non vedete da tempo: risentirvi sarà una piacevole sorpresa. Il vostro istinto risulterà parecchio accentuato mentre l'attenzione sarà rafforzata.

Andare avanti è l'unica mossa sensata da eseguire. Se volete costruire un futuro meraviglioso, dovete imparare a focalizzarvi su ciò che conta davvero e a sbarazzarvi della procrastinazione. I libri vi saranno di grande compagnia nel corso dell'estate, vi apriranno dei nuovi orizzonti. Le previsioni astrali invitano a non fare sforzi eccessivi, perché rischierete di contrarre un brutto mal di schiena. Avrete modo di apprendere una certa notizia.

Oroscopo di domani 24 luglio e classifica: primi segni dello zodiaco

Gemelli - 6° posto - A volte la vita sembra complicata e ingiusta, ma tutto parte dalla propria mente. Cambiare modo di pensare e di agire spalanca nuove porte e aiuta a vedere oltre il confine.

''Non tutti i mali vengono per nuocere'', recita un proverbio. Ripensate a quanto vi è accaduto e a quello che avete appreso. Rispetto allo scorso anno siete più forti e testardi, avete imparato delle nuove abilità ed avete capito cosa è importante e cosa non lo è. Aspettatevi un venerdì di forza e con qualche transazione economica in uscita.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del giorno 24 luglio mette in risalto le vostre molteplici capacità. In genere siete molto resilienti. Sapete resistere ad ogni avversità senza darvi mai per vinti. Quando il mondo vi crolla addosso, vi prendete del tempo per leccarvi le ferite, ma poi vi rimettete in piedi più forti che mai. A farvi andare avanti sono il supporto familiare, la voglia di emergere e la necessità di proteggere chi vi sta a cuore.

Questo 2020 vi sta mettendo continuamente alla prova, ma a dicembre avrete modo di festeggiare la fine di tutti i tormenti. In giornata avrete delle questioni di cui occuparvi, ma segnerete un altro punto a favore.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in ottima forma, sia fisica che mentale. Vi state prendendo cura di voi stessi muovendovi di più. Di tanto in tanto, però, vi concedete un peccato di gola, del resto siete una buona forchetta. L'invidia è una brutta bestia, per cui cercate di tenervene a distanza. Valorizzate i vostri pregi e apprendete dei nuovi concetti. Se sognate una carriera stellare, dovete tenervi sempre aggiornati e informati. In famiglia l'affinità risulterà maggiore, ma sarà bene non eccedere con i consumi poiché a breve dovrete affrontare un'ingente spesa.

Scorpione - 3° in classifica - Aspettatevi una giornata ricca di spunti e stimoli. Tornerete sul binario che vi compete. Ultimamente vi comportate in modo guardingo, forse non riuscite a fidarvi della gente e vi tenete a debita distanza dai luoghi affollati. Preparatevi a trascorrere un venerdì a dir poco travolgente. Avete appreso delle nuove competenze durante il blocco dei mesi scorsi ed ora siete una persona specializzata e pronta a tutto. Arrendersi non fa parte del vostro vocabolario e lo dimostrerete in queste 24 ore. Salute in netta ripresa. Arriverà una novità.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche parlano di ripresa psicofisica, riceverete una gradevole sorpresa. Probabilmente avete avuto dei problemi fisici nei giorni scorsi e forse ancora ne soffrite un po'.

Quello che accadrà in questa giornata andrà ad incidere sull'andamento dell'imminente weekend. Sarà bene chiudere ogni questione, in tal modo vi sbarazzerete anche delle preoccupazioni e dell'ansia asfissiante. Sarete un filino irragionevoli e scontrosi, ma non ci sarà nulla di cui preoccuparsi perché saprete controllarvi. Il vostro valore non si misura da un errore commesso, tutti sbagliamo: ''Chi è senza peccato, scagli la prima pietra''.

Vergine - 1° in classifica - Venerdì soddisfacente, le stelle vi terranno per la mano. Sarà la giornata perfetta per mettere in moto dei progetti, rompere il ghiaccio con la persona desiderata, avanzare richieste. Tutto ciò che farete vi riuscirà piuttosto bene.

L'ispirazione non vi mancherà e brillerete. A fine giornata potrete togliervi uno sfizio personale. Cercate di ristabilire l'equilibrio di coppia. Sorprendete il partner oppure concedetevi un fine settimana magico e passionale, in tal modo sarà possibile ripristinare l'armonia e costruirsi dei ricordi.