L'Oroscopo di giovedì 16 luglio punta un riflettore sulla passionalità e la razionalità, che giocano tra loro alternando emozioni a pensieri introspettivi. Luna in Toro garantisce sempre molta concretezza, emotività e impetuosità mentre Mercurio in Cancro rende i pensieri più profondi e sensibili. Cosa svelano le premonizioni per l'amore e il lavoro? Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: Marte e Venere danno la spinta giusta per progredire in amore, anche prendendo decisioni importanti che sono il risultato di un modo di pensare riflessivo e intelligente.

Alcuni pianeti remano contro dal Capricorno sprigionando tensioni e difficoltà varie, ma l'astro marziano viene in vostro aiuto indicando la strada giusta da seguire per raggiungere la felicità.

Toro: diventa più facile risolvere alcuni situazione tese in amore e Luna punta un riflettore sulla concretezza, introducendo anche tanta passionalità in coppia. Voi single potete conoscere nuove persone capaci di riscaldarvi il cuore, dovete solo aprirvi all'amore progredendo in modo graduale. Buone notizie arrivano anche in campo professionale.

Gemelli: Marte sprigiona tanto sexappeal, ma siete molto chiusi nei ricordi passati che non fanno progredire nel presente e bloccano un po' la fortuna futura.

Che ne dite quindi di lasciarvi andare alle novità amorose che a breve stanno per giungere? Buono il lavoro ma viene richiesta maggiore concentrazione.

Cancro: la Luna gioca in vostro favore poiché in Toro e garantisce guadagni inaspettati. I sentimenti diventano più stabili e vivete dei bei momenti in famiglia voi in coppia.

I single invece devono aprirsi al dialogo o a un flirt audace per approfondire nuove conoscenze che possono diventare qualcosa di più.

Leone: gli astri sono favorevoli per i single e si prevedono nuovi incontri fortunati, a patto che procediate con pazienza. Voi in coppia invece potete scegliere le parole giuste da rivolgere al partner poiché i pensieri acquistano intensità con Mercurio propizio.

Occhio a eventuali problemi in campo lavorativo.

Vergine: ci sono buone possibilità di incrementare il lavoro o di cambiare comunque la situazione economica a vostro favore. Giove dal Capricorno garantisce fortuna anche in amore, solo dovete essere molto prudenti e analizzare le nuove situazioni in modo più diplomatico, senza lasciarvi prendere dai "colpi di testa" poiché Venere è in agguato e crea attrito dai Gemelli.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: occhio alla distrazione sul lavoro, nociva per il progredire dei progetti in corso. In amore, possono sorgere delle discussioni in coppia e voi single attenzione a non chiudervi al dialogo, alle nuove conoscenze che possono diventare qualcosa di più.

Scorpione: Luna e Urano giocano in opposizione e quasi sfidano a impegnarvi di più, introducendo un modo di fare molto ribelle e quasi selvaggio. Mal tollerate le limitazioni altrui e anche in ambito professionale, rifiutate l'opinione degli altri. Attenzione quindi a queste "scosse emotive" che per fortuna, sono passeggere.

Sagittario: intelligenza ed emozioni fanno interferenza tra loro a causa della Luna in Toro e Mercurio in Cancro. Così i sentimenti sono razionalizzati da alcuni pensieri troppo obsoleti. Che ne dite di rivoluzionare la sfera amorosa in modo più eccitante e innovativo? Si prevedono miglioramenti graduali in ambito lavorativo.

Capricorno: cercate di utilizzare l'autocontrollo elargito da Giove nel segno che insieme a Saturno, regala grande profondità di pensiero.

Così riuscite a fronteggiare la dissonanza di Marte che produce nervosismi anche sul lavoro. In amore, siete alla ricerca di una storia vera e giusta, quindi approfittate di una Luna favorevole e molto promettente dall'Ariete.

Acquario: alti e bassi offuscano l'amore e Luna in dissonanza rallenta un po' il progredirsi di opportunità propizie per voi single. Disguidi e imprevisti in campo sentimentale sono in agguato, ma necessitano di una revisionata più riflessiva e ponderata. Attenzione anche alle finanze poiché possono verificarsi degli ammanchi monetari.

Pesci: la Luna dal Toro esorta a essere più concreti in tutte le sfere vitali. Quindi bando alla paura o all'indecisione e progredite con coraggio.

In amore cercate di chiudere con il passato e al tempo stesso, non perdetevi un'opportunità che si presenta a breve. In ambito lavorativo siate più motivati.