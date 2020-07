L'Oroscopo di domenica 19 luglio porta avanti i progetti e offre le soluzioni giuste per aggirare gli ostacoli e procedere spediti verso la felicità. Una nuova intraprendenza in amore viene garantita da Marte in Ariete che regala dinamismo e tanta voglia di concretizzare i sogni tenuti nel cassetto. Non solo Ariete ma anche i Pesci e il Cancro risultano molto affascinanti e sensuali. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: Venere risulta dalla vostra parte poiché in Gemelli e rende l'amore più sbarazzino e simpatico. Attenzione ad alcuni blocchi emotivi impartiti dalla quadratura degli astri in Cancro che rendono suscettibili e chiudono molto al dialogo.

Plutone e Saturno dal Capricorno quasi sfidano a fare di più in ambito sentimentale, anche chiudendo alcune situazioni per lasciare campo libero ai nuovi amori.

Toro: la Luna promette amore dal Cancro e diffonde sensazioni romantiche e molto appaganti. Un piccolo problema crea tensione e Urano consiglia la soluzione giusta a tutto. Buono l'entusiasmo impartito dagli astri presenti in Capricorno che spingono ad attuare cambiamenti radicali e risolutivi per l'amore. Buoni incontri sono garantiti per voi single.

Gemelli: la passionalità ha bisogno di essere incanalata nel verso giusto, così riuscite a vivere gli affetti in modo più equilibrato e positivo. Si rafforzano i rapporti amorosi già in corso e diventano più stabili attraverso un dialogo costruttivo.

Voi single siete disposti a tutto pur di affermare i vostri desideri sentimentali. La vicinanza di Luna in Cancro rende molto affettuosi e più comprensivi.

Cancro: attenzione a una figura di tipo femminile con cui potete litigare. Marte in quadratura sprigiona nervosismi e alcune situazioni in famiglia producono difficoltà.

Potete riequilibrare il tutto solo facendo affidamento al vostro buonsenso e valutando anche la vostra sfera sentimentale con maggiore positività. Attenzione a non chiudere la comunicazione in amore.

Leone: la Luna molto vicina a voi punta un riflettore sulla sensibilità e, insieme a Mercurio e Sole, regala una spinta entusiasmante e molto razionale.

Così procedete per la strada giusta, quella che porta alla felicità emotiva, anche se gli astri mettono in guardia dai pettegolezzi e consigliano di procedere con cautela.

Vergine: la Luna presente in Cancro risulta benefica per far approfondire l'amore con maggiore premura e profondità d'animo. Si prevede una buona intuizione sentimentale che fa indirizzare le energie nel verso giusto, così prendete delle decisioni radicali e costruttive per l'amore, vincendo una quadratura di Venere che movimenta l'amore causando alti e bassi. Ricordate che Sole splende per voi e riequilibra il tutto con affettuosità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non tutti gli astri sono dalla vostra parte, soprattutto la Luna in dissonanza che getta luci e ombre sull'amore.

Siete molto mutevoli e altalenanti nel dimostrare affetto, poiché anche il Sole in dissonanza fa passare da una gioia irrefrenabile al malumore più nero. Attenzione a riequilibrare il tutto, poiché Venere introduce belle opportunità in amore.

Scorpione: la voglia di novità è tanta e siete soddisfatti da Mercurio in Cancro che sprigiona belle sorprese in amore. Anche Luna e Sole sono dalla vostra parte e l'orizzonte amoroso diventa roseo. Sono arrivo delle belle notizie, benefiche per la sfera sentimentale, come telefonate o messaggi che promettono nuovi amori.

Sagittario: si aprono nuove strade in amore e le novità sono garantite dai pianeti presenti in Cancro che promettono novità, a patto che lasciate i ricordi passati alle spalle.

Siete più sensibili e affettuosi, così una nuova speranza pervade l'animo. Un po' di pazienza e anche le tensioni di Venere in opposizione passano.

Capricorno: non siate precipitosi nei confronti dell'amore e avanzate con prudenza, anche avviando una riflessione costruttiva che fa analizzare i sentimenti che provate o ciò che desiderate si avveri in amore. La Luna risulta in opposizione e potete accumulare una tensione capace di scoppiare improvvisamente provocando litigi.

Acquario: l'influenza di Marte in Ariete e Venere in Gemelli risulta a voi favorevole. Sentimenti affettuosi e passione si mescolano nel vostro cuore in modo imprevedibile e molto impetuoso. Non trascurate quindi queste energie "selvagge" che hanno bisogno di essere incanalate nel verso giusto, per far volare la sfera amorosa di voi single o di voi in coppia.

Pesci: siete molto incerti sul da farsi in amore e mancate di fiducia nel partner. La Luna però smorza le tensioni e rende gli affetti più sinceri e sognanti. Voi single siete pieni di fascino, quindi via libera all'amore e alle conquiste sentimentali. Una figura di tipo femminile vi aiuta a sbloccare una situazione in sospeso.