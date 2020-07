L'oroscopo di domani, mercoledì 29 luglio, è pronto a dare info su come saranno gli astri al terzo giorno della settimana. Ricordiamo che saranno oggetto di valutazione esclusivamente i primi sei segni dell'arco zodiacale. Diretti interessati sono in questo caso Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, classificati come sempre in base alla qualità del cielo astrologico di ognuno. In merito alla situazione planetaria del periodo, ecco spuntare all'orizzonte una splendida sorpresa gradita soprattutto agli innamorati: il transito della Luna in Sagittario. Le previsioni zodiacali di domani indicano che sarà indubbiamente una giornata all'insegna della positività e della fortuna per il segno a cinque stelle rappresentato dal Cancro, meritatamente inserito tra i più fortunati di questa parte della settimana.

Giornata discreta, intanto, per i nati in Ariete e Gemelli, mentre non si può affermare altrettanto per la Vergine, valutata in questo frangente con le due stelline del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 29 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 29 luglio

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare forse belle emozioni o, al contrario, nuovi stress e problemi. A questo punto la domanda è: come saranno le intenzioni degli astri nei confronti di ogni singolo segno? La risposta non può che arrivare dalla classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata di mercoledì 29 luglio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Cancro;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Ariete, Gemelli;

★★: Vergine.

Previsioni di domani, mercoledì 29 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete non vuole tenerlo sulle spine, perciò vedremo di accontentarlo passando subito a togliere il velo dalle previsioni di mercoledì. In amore, potrebbe essere un po' sottotono questo giorno, quasi sicuramente a causa dell'umore altalenante o di una forma fisica non proprio brillante, tutto per via di un quadro astrale non troppo favorevole, soprattutto nel corso della serata.

Nonostante ciò, partner, famigliari e amici vi sosterranno: qualcuno vi aiuterà a superare ogni difficoltà, quindi rilassatevi e cercate di tirare avanti la giornata. Single, se il panorama di questa giornata non sarà radioso, poco male; forse avete bisogno di riposare e prendervi cura di voi stessi. Dedicare un po' più di tempo alla vostra forma fisica, in questo periodo, non sarebbe assolutamente male. Nel lavoro, non preoccupatevi dell'incertezza o dell'insoddisfazione che in qualche momento vi potrebbe prendere, trasformatela invece in pungolo, uno stimolo per impegnarvi ancora di più e fare meglio: così facendo, vedrete che i risultati non mancheranno. Voto: 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★.

Periodo sotto aspetto positivo certamente, con però piccoli momenti di indecisione responsabili di tensioni o stress generalizzati. A dare un po' fastidio sarà l'opposizione del Sole al vostro pianeta Urano; bene invece la positiva specularità della Luna. In amore, il cielo sarà azzurro senza nubi: sereni e comunicativi col partner troverete modi simpatici per divertirvi insieme includendo, se ve ne sono, anche i ragazzi o qualcuno tra i vostri più cari amici. Single, che giornata da sballo vi regalerà questa volta il cielo di mercoledì! Così, in mancanza di un partner con cui condividere delle follie, potrete sempre contare sugli amici, pronti a coinvolgervi nei loro divertentissimi programmi.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero mostra una Luna in posizione armonica al segno: i suoi influssi favorevoli vi aiuteranno a sentirvi adeguati e perfettamente a vostro agio nelle situazioni più disparate. Un pizzico di elasticità mentale a volte è proprio quello che ci vuole per cavarsi d'impaccio o superare questioni difficili. Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani a tanti di voi Gemelli indica che questo mercoledì dovrete sapervela cavare affrontando un periodo giudicato "sottotono". Sotto un Nettuno poco performante, in questo caso in diretta quadratura alla vostra Venere, potreste non trovare all'appello alcune cose, sicuramente date per scontate ma mai verificate di persona.

In campo sentimentale, a volte basta un sorriso per cambiare radicalmente la prospettiva in qualcosa che pensavate potesse essere diversa o impossibile. Non lasciate che una momentanea dissonanza astrale al vostro segno, vi faccia sentire insicuri e tristi. Cercate piuttosto di prendere in mano le redini della situazione e di pensare positivo, vedrete che con l'aiuto del partner, trascorrerete una piacevole giornata. Single, in questo momento sentite molto il bisogno di essere supportati dalle persone che vi circondano ma non riceverete quello che vi aspettate. Allora armatevi di pazienza ed iniziate a fare solamente ciò che vi rende positivi e sorridenti. Nel lavoro: sarà una giornata sottotono, come in amore?

La risposta che state cercando potrebbe essere nascosta proprio dove non cerchereste mai: analizzate le vostre paure e chiedetevi cosa fareste se riusciste a raggiungere la tanto desiderata serenità. Voto: 7.

L'oroscopo di mercoledì 29 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. La giornata regalerà, almeno in teoria, belle opportunità per "fare cassa". In primo piano Nettuno, in ottimo trigono al vostro Mercurio, potrebbe dare un discreta mano a qualcuno con problemini di coppia. Il piatto forte sarà invece la parte relativa al lavoro: qualcuno finalmente troverà la propria strada. Volendo iniziare a parlare di sentimenti, l'oroscopo sulla giornata di mercoledì invita a riflettere: vi sentirete protagonisti di una bella favola ed avete ragione a crederlo.

Con la buona amicizia delle stelle le cose stanno per procedere per il meglio ed il vostro unico timore in questo momento è che qualcuno possa svegliarvi da questo vostro bel sogno. Non preoccupatevi e godetevi l'attimo, vi regalerà un grande slancio e vi permetterà di immettere nuova linfa nei rapporti. Single, l'umore riprenderà quota e gli eventi si collegheranno tra loro, scivolando via come per magia. Entrerete spontaneamente in sintonia con chi vi vive intorno oppure un'amicizia potrebbe essere il tramite per un incontro in grado di coinvolgervi davvero molto. Non dovrebbero esserci problemi alla realizzazione di un vostro progetto affettivo. Nel lavoro, avrete la capacità di convincere gli altri con le vostre parole e con il vostro modo di fare, anche se le idee sono molto particolari e non sempre condivisibili da tutti.

La presenza di Mercurio in aspetto armonico però vi aiuterà e rendere irresistibile la vostra dialettica. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani indica questa parte della settimana proficua in merito a certe situazioni, mediocre per altre e decisamente poco reattiva per le problematiche relative al lavoro. A favore una meravigliosa Luna in Sagittario, nel frattempo in ottimo trigono al Sole, vostro astro di settore. In amore, la giornata non annuncia novità o cambiamenti turbinosi nella sfera affettiva. Il cielo donerà una bella comunicativa ed un dialogo costante. Vivrete così questo momento, all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo e del tutto positivo.

Single, potrete acquisire nuovi valori, cambiare la scala delle vostre priorità personali: per una volta tanto saranno i sentimenti a balzare in primo piano, a richiedere tutta la vostra attenzione e disponibilità, favorendo così nuovi incontri molto interessanti. Nel lavoro, sarete in una botte di ferro ma non in questo momento. Giove si trova in posizione disarmonica e non sarà in grado di proteggervi. In qualsiasi contesto ed in qualsiasi situazione non dovrete far altro che stare sereni e lasciare che le cose facciano il loro corso da sole. Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 29 luglio, prevede un giorno inficiato da un pessimo "ko". Il periodo, porterà non poche difficoltà soprattutto in amore: difficilmente riuscirete a coinvolgere le persone giuste, in grado di aiutarvi o consigliarvi nel cercare di superare una situazione piuttosto complessa.

In generale, con Venere in posizione disarmonica vi sarà difficile mantenere una certa armonia all'interno del rapporto di coppia. Partendo da posizioni differenti non si potrà sperare di arrivare ad un accordo senza un minimo di sforzo reciproco. Single, alcune tensioni unite all'umore non proprio felice vi faranno sentire soli ed incompresi. Si tratterà di uno stato d'animo passeggero ma purtroppo fastidioso. Rimanete tranquilli e non scaricate il vostro nervosismo sugli altri, si irriterebbero, ed anche se volessero non riuscirebbero ad aiutarvi o a starvi vicino. Nel lavoro invece sarà una strana giornata, con un sacco di incombenze da espletare e nessuna voglia di mettersi in gioco. Lo sforzo per stare a galla voi già lo state facendo, il punto è che saranno sicuramente le circostanze esterne a remarvi contro e questo potrebbe essere un ostacolo difficile d aggirare.

Voto: 6.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.