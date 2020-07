Sarà un mercoledì 29 luglio 2020 vivace, pieno di colpi di scena per molti segni dello zodiaco. Si verificheranno delle riprese eccellenti in campo economico come l'Acquario e i Pesci, e rialzi di autostima per il segno dell'Ariete e per il segno del Capricorno.

Lo Scorpione sormontato dalla Luna riuscirà a sorvolare sugli aspetti negativi di questa giornata e finirà con il concedersi momenti indimenticabili con le persone care.

Ma l'Oroscopo prosegue in basso, dove sono presenti tutti i 12 segni dello zodiaco per le previsioni della giornata.

Insidie professionali per Toro

Ariete: finalmente siete immersi in un mare di sicurezza psicologica che difficilmente andrà via, quindi avrete un terreno piuttosto fertile per poter intraprendere un progetto di vita diverso o semplicemente un lavoro nuovo.

Toro: purtroppo questa giornata sarà pregna di ostacoli sul posto di lavoro, e dovrete essere molto inflessibili con gli altri ma soprattutto con voi stessi affinché le cose vertano sui giusti binari. Nel frattempo, la concentrazione dovrà essere il vostro primo pensiero.

Gemelli: dovrete mantenere uno status di equilibrio perfetto con la vostra dolce metà, altrimenti s comincerete a far venire a galla determinati ricordi spiacevoli finirete per mettere a repentaglio un pomeriggio che potrete tranquillamente trascorrere in sintonia.

Cancro: questa sarà una giornata di svolte, soprattutto quelle per cui avete faticato così tanto per giorni, se non per settimane. Sarà quindi un momento in cui sicuramente sarà concesso del riposo, ma stando comunque all'erta ed essere sempre efficiente.

Leone: dovrete lasciare da parte ogni gelosia all'interno della coppia, in modo da non intaccare troppo il delicato equilibrio che si è venuto a formare fra di voi e la vostra dolce metà. I single scopriranno nuove emozioni che non credevano di provare in questi giorni.

Vergine: sarete piuttosto in bilico fra una tensione crescente e un rasserenamento che qualcuno di caro vi saprà donare.

Focalizzatevi sul lavoro, ma non troppo intensamente. Lo stress potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

Insuccessi per Sagittario e Scorpione

Bilancia: darete il via ad una parentesi molto piacevole con il partner, fatta non soltanto di passionalità ma anche di un pizzico di leggerezza che alla coppia non fa mai male.

Ci sarà tempo per i progetti condivisi,

Scorpione: qualche delusione metterà la parola fine ad una relazione, che si tratti di una di stampo amoroso o di una amicizia durata nel tempo. I nuovi orizzonti aspettano soltanto di essere scandagliati dalla vostra curiosità e voglia di esplorare.

Sagittario: gli insuccessi e le delusioni saranno facilmente soppiantate dalla presenza di amicizie leali e sincere. La sfera amorosa sarà permeata di romanticismo e intesa ma evitate di utilizzare parole che potrebbero essere fraintese.

Capricorno: organizzate qualcosa che vi faccia uscire dagli schemi o semplicemente che vi faccia uscire dal caos cittadino. Anche se non ci saranno idee rilevanti, avrete comunque la vostra fetta di relax insieme al partner.

Acquario: arriveranno i guadagni, le promozioni o semplicemente degli elogi. Comunque vada, sarà qualcosa di sorprendentemente positivo e che potrebbe dare una svolta alla monotonia lavorativa con uno strappo alla regola davvero divertente.

Pesci: sarete immersi nel lavoro, nella vostra voglia di emergere e di fare soldi. Avrete anche qualche collega su cui riporre la vostra stima e anche qualche progetto da condividere. Se ci fosse una valutazione per questa giornata sarà ottima.