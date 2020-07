L'oroscopo di agosto 2020 è pronto a mettere sul piatto le previsioni zodiacali del mese. Agosto si sa, è un mese caldo ma anche molto romantico per chi sa approfittare delle occasioni. Ferragosto è in arrivo. La passione e l'eros, soprattutto per i segni di Fuoco e di Terra, saranno sempre alti e la vita di coppia, a partire dalla seconda metà di agosto si farà calda e coinvolgente. Combattività e dolcezza, condite con grande intelligenza e leggerezza estiva: occhio a non esagerare con gelosie e imposizioni, per non rovinare un quadro quasi perfetto, soprattutto dal punto di vista erotico.

Passiamo dunque a valutare le previsioni astrologiche espresse dall'Oroscopo del mese di agosto, subito dopo aver dato un cenno sui transiti di rilievo del periodo.

Astrologia del mese: il cielo di agosto 2020

Il mese di agosto vedrà un periodo di transizione, con i pianeti lenti ancora fermi sulle posizioni del mese precedente. In primo piano tra i transiti di spicco del periodo, quello relativo al passaggio del Sole in Vergine del giorno 22 agosto alle ore 15:45. Pertanto il Sole continuerà quasi per tutto il nuovo mese a sostare nel segno del Leone. La prima Luna di agosto arriverà il 3 e sarà piena nel segno dell'Acquario. Mentre la Luna nuova in Leone arriverà il 19 agosto alle 19:43.

Il quartetto formato da Giove-Nettuno-Saturno-Plutone sarà retrogrado per tutti il mese astrologico. Invece osserveremo il Pianeta Urano iniziare il moto retrogrado dal giorno 15 agosto.

Marte in Ariete intanto, questo prossimo mese si scontrerà con due pezzi da novanta: Saturno e Plutone in Capricorno. Un transito ad alto voltaggio, che renderà il clima estivo potenzialmente esplosivo.

Oroscopo del mese di agosto 2020, da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni dell'oroscopo di agosto indicano che la prima decade del mese apparirà un po' tormentata dai fantasmi del passato.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sarebbe buona cosa mettere una bella pietra sopra e tornare a sorridere all'amore, l'unico sentimento capace di far girare il mondo. Aprite bene gli occhi e osservate chi vi sarà accanto, soprattutto nella prima e seconda settimana del mese. Alcune situazioni a livello famigliare o di amicizia saranno in lento ma progressivo miglioramento: approfittatene per risolvere problemi che vi assillano da lungo tempo o per prendere decisioni importanti, anche nella vita di coppia.

Potrebbe essere necessario voltare pagina o intraprendere un nuovo cammino. Qualche piccola incomprensione con i colleghi verso la fine del mese. Mantenete la calma ed esprimere con saggezza la vostra opinione ma solo se necessario.

Toro - Finalmente lontani dal lavoro, dalla tecnologia e dall'odiato computer:agosto è alle porte. Il vostro segno zodiacale esprime il meglio di se in allegra compagnia, con il partner o con con le persone che più si ammirano. Se amate lo sport e non potete farne a meno nemmeno in vacanza, consigliamo un corso di vela, nuoto o ginnastica da spiaggia, un vero toccasana per corpo e anima. Le prime due settimane continueranno con l'andazzo dell'ultima parte di luglio che per molti nativi ha favorito i rapporti affettivi.

In questo nuovo mese le cose col partner andranno bene, anzi sarà facile che addirittura con la vostra parte sognante lo vediate anche meglio di ciò che in realtà è. Sarebbe ora per qualcuno di iniziare un rapporto oppure anche per sposarsi.

Gemelli - Le previsioni astrologiche del mese di agosto indicano un inizio mese colmo di ottimismo e di buoni propositi ma, con il proseguire dei giorni, forse vi raffredderete o incupirete. Che cosa potrebbe succedere a voi Gemelli? Mercurio potrebbe diventare dispettoso per voi nativi, divertendosi a creare equivoci oppure a semina zizzania con le persone che vi circondano. Non intestarditevi su certe questioni familiari: gli astri non annunciano niente di buono a metà mese, quindi meglio volare basso e coperti.

Dal venti in poi l’umore migliorerà e anche i vostri rapporti diventeranno più scorrevoli. Prima settimana buona, con già anticipato, con l'umore e l'amore al top, poi però la ripresa delle faccende si farà sentire, sarete più nervosi e potrebbero esserci delle complicazioni. Nel lavoro continuate a pazientare e affidatevi per il momento a chi vi capisce e vi vuole bene.

Cancro - Ad agosto continuerete ad essere scoppiettanti e pieni di energie. Luna e Venere in particolare vi daranno molta fortuna, e l'amore andrà bene quasi tutto il mese. Qualche grattacapo lavorativo nella prima parte del periodo, ma ampiamente risolvibile. Per qualche nativo potrebbe esserci della malinconia sentimentale che accompagnerà parte della terza settimana.

Bella condizione mentale nella parte finale del mese, vincente su tutta la linea. Bene il lavoro, in ripresa ad inizio settembre. Consiglio: non immalinconitevi perché la situazione sarà globalmente buona, con molte vicinanze planetarie ben disposte ad aiutare in quasi ogni campo. Imparate a guardare solo in avanti.

Leone - Le analisi astrali impostate sull'oroscopo di agosto indicano nel complesso un bel mese. Basta opposizioni, solo pianeti a favore. Vi ricaricherete, libererete la testa e ci sarà nella seconda metà pure qualche bel momento per l’amore o la passione più sfrenata. Sprigionerete la vostra personalità da metà agosto in poi: un trend positivo con una bella vivacità mentale e anche sentimentale domineranno le scene quotidiane.

Non siate titubanti come a inizio a estate: non c’è nulla per cui lamentarsi. Nelle prime due settimane avrete incontri interessanti, nel caso foste single, e potrete passare dei gran bei momenti. Un po' di malumore puramente esistenziale si noterà a spot, ma avete le carte in regola per superare il periodo alla grande.

Vergine - Meglio la prima parte del mese della seconda, dove sarete brillanti e stuzzicanti. Dopo la metà del mese sentirete la necessità di rilassarvi e andare in vacanza se nel frattempo non lo aveste già fatto, spinti dalla positività di Venere che vi porterà fortuna e tanto amore. Passeranno molti malumori, e il passaggio di Venere in Cancro il 7 di agosto vi ridarà ottimismo e tanto buon umore, il che vi fa prendere il largo con l'ingresso della Luna in Ariete e poi in Cancro.

Molto bene i sentimenti quindi, e qualcuno di voi potrebbe avere anche quell'occasione di lavoro che aspettava da tanto. Nella parte finale del mese, le cose miglioreranno e da qui ai prossimi mesi vi incamminerete verso la piena positività.

Previsioni zodiacali di agosto 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il mese di agosto porta in dote una previsione per un mese un po’ faticoso, ma c’è una possibilità che la positività possa accompagnare, nonostante la specularità negativa di Marte. La prima settimana potrebbe dare qualche bella soddisfazione. Sarete leggeri e in forma e questo stato potrebbe prolungarsi fino a metà della seconda settimana. Soprattutto per l’amore, divagherete un po’ forse un po' troppo spesso, causa uscite e impegni mondani.

Nella parte centrale del mese si vedrà il vostro ingegno. Dal 18 agosto poi, crescerà anche il vostro spirito e il vostro costante impegno si vedrà nel lavoro. Forma strepitosa, ma con umore altalenante e confusioni sentimentali per i nati in terza decade. La ripresa vera e propria partirà da inizio settembre.

Scorpione - Mese stancante in arrivo, ma vivace a livello sentimentale con picchi di buon umore tra la metà e la fine di agosto. Inizierà la ripresa in molti settori, con in testa quello economico, e ve lo meritate proprio dopo i bocconi amari del trimestre appena passato. Marte e Urano, vostri corrispondenti dirimpettai, saranno particolarmente molesti questo mese. La situazione generale migliorerà dal 19 fino ad arrivare alla metà del mese successivo.

Anche mettendoci tutta la vostra buona volontà, alla fine questo agosto non risulterà un mese esaltante. Fate attenzione alle eventuali rotture di rapporti nei primi dieci giorni del mese, perché potrebbero portare in dote una infinità di spese legate a cavilli burocratici, spese accessorie o, peggio, richieste per danni morali.

Sagittario - Le predizioni astrali del prossimo mese in arrivo, agosto, a parte un po’ di nervosismo la prima settimana, indicano in generale che sarà un mese gradevole. Dove sarete brillanti con le vostre idee e in forma smagliante con il fisico sarà in campo lavorativo. L'aria festosa del mese farà da volano alle miriadi di iniziative prese soprattutto in caso di lavoro in proprio.

Un po’ evanescenti invece potreste esserlo in amore, ma non vi lamenterete di certo se troverete ad attendervi tante piccole avventure a base erotico/sentimentale. L’amore fatto per puro divertimento sarà la miglior medicina alla "Luna contro", mitigata in più fasi e a turno dai vari Giove, Plutone e Saturno. Per le coppie stabili no problem, ma per quelle un po’ traballanti ci sarà da lavorare. Comunque, anche nel caso foste in un vicolo cieco, avrete quasi sempre la fortuna dalla vostra parte. Meno lucidi da fine mese.

Capricorno - Per quanto non siano stati molto buoni i mesi precedenti, questo mese di agosto porterà belle soddisfazioni nel lavoro, lasciando invece molte crepe in amore. Limitate i danni nella prima settimana, dove la vostra condizione mentale potrebbe essere molto pericolosa per certe situazioni di natura affettiva.

Molta stanchezza da tenere sotto controllo e ciò porterà delle limitazioni in ogni ambito. Approfittate dei giorni di festa, tipo Ferragosto, per riprendervi o per pensare a mente fredda sul da farsi: vedrete che sarà tutto più facile e chiaro. Avrete una certa vitalità dal 20 in poi, vorrete scuotere le acque in amore, ma vi mancherà la concentrazione giusta e non riuscirete a gestire bene alcuni rapporti. Pazientate in questa fase, perché quest’anno vi vedrà ancora protagonisti.

Acquario - Non sarà un mese di agosto semplice. L’amore darà molti fastidi nella prima parte del periodo e ciò potrebbe innervosirvi e farvi perdere il vostro dinamismo e la lucidità mentale. Controllate la rabbia, anche se ormai siete corazzati e in fin dei conti il vostro umore non ne rimarrebbe troppo intaccato. C’è del bello verso la quindicina del mese: con l’amore, potrebbe bussare alla porta del cuore anche una notizia speciale. In generale però, le vostre vacanze si preannunciano molto interessanti. Forse potrà esserci del disorientamento iniziale per certi cambiamenti che arriveranno a chi ha problemi finanziari in corso, ma poi saranno fuochi d’artificio in tutti i sensi. Aspettate l’uomo o la donna della vostra vita? Può arrivare dal 10 al 22 del mese. Infatti ci potrebbe essere tutta una serie di fattori determinanti che vi faranno questo incredibile regalo.

Pesci - L'oroscopo di agosto annuncia un mese di riscossa, e se non tutti, almeno i tre/quarti del mese lo saranno. Lo scorso giugno e parte di questo luglio avete speso tantissime energie o avete accusato un vistoso calo fisico e mentale: tante le ripercussioni nel lavoro, in famiglia e nei rapporti in generale. Agosto sarà il mese della rinascita: sarebbe il caso di distrarsi, di uscire, di fare qualche scampagnata con la persona amata. Per i single novità in vista. Vi siete un po’ persi in questi ultimi tempi, ma all'inizio di questo mese mese ci sarà qualche corto circuito sentimentale in grado di cambiare le carte in tavola. Brio a intermittenza e poi la solita routine vi addormenteranno un po’, perciò terrete a riposo gli artigli. Mese bifronte questo agosto per le coppie: un successo dietro l’altro nel lavoro potrebbe significare altrettanti insuccessi nel rapporto. Con grande soddisfazione finale riuscirete a rimediare ai possibili disastri in amore. Fortunatamente gli impegni e la buona condizione fisica allevieranno gli errori del cuore, ma saranno da gestire per bene.