L'Oroscopo di mercoledì 8 luglio introduce novità emozionanti per la maggior parte dei segni zodiacali. L'amore diventa più promettente poiché Luna in Acquario rende le sensazioni molto sbarazzine e libere, mentre Saturno in Capricorno avvia cambiamenti inesorabili, graduali ma intensi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì 8 luglio

Ariete: la voglia di fare è tanta con Marte nel segno che regala dinamismo, ma trova una dissonanza di alcuni astri molto rigidi. Così l'amore diventa altalenante e voi molto polemici sia in ambito lavorativo che nei confronti delle nuove conoscenze.

In coppia dovete aprirvi a un dialogo chiarificatore se volete superare eventuali attriti.

Toro: siete carichi di charme e sexappeal, così piacete anche senza fare nulla poiché sigillati tra alcuni astri promettenti per l'amore. Attirate l'attenzione come una calamita e siete molto magnetici. In ambito lavorativo, cercate di essere più diplomatici.

Gemelli: Venere, Sole e Marte splendono per voi e potenziano il desiderio in amore. Siete molto ricettivi e adattabili alle situazioni che vi circondano, cogliendo il meglio e prendendo l'iniziativa in modo entusiasmante e tenace. Siete molto desiderosi d'affetto ma gli astri promettono amore, dunque non avete nulla da temere. Buono il lavoro ma non siate aggressivi nell'affermare le vostre idee.

Cancro: Marte in dissonanza può rendervi troppo aggressivi sul lavoro, magari per celare alcune vostre insicurezze. Mercurio nel segno cerca di mitigare il tutto con l'intelligenza, ma attenzione anche ad alcuni pettegolezzi che giungono in maniera imprevedibile da persone invidiose di voi. Luna cerca di introdurre novità sentimentali leggere e briose.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Leone: non siate tropo orgogliosi in amore poiché potete perdervi delle occasioni interessanti. Voi single potete contare su Venere e Sole in posizione favorevole dai Gemelli che potenziano la vostra capacità seduttiva e in coppia l'amore vola a patto che non siate eccessivamente gelosi. Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: gli astri consigliano di trascorrere più tempo con gli amici che contano e chissà che tra loro non ci sia una persona che può diventare qualcosa di più. C'è un'occasione speciale che sta per manifestarsi e Marte rende molto dinamici, quasi invincibili. Ci sono anche occasioni di ricongiungersi con la persona amata. Buono il lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna molto sbarazzina in Acquario anima la sfera amorosa in maniera frizzante e innovativa. Siete più propensi ad andare controcorrente, vivendo le emozioni con una marcia in più. Attenzione solo a non farvi bloccare da un influsso saturniano e plutoniano che può creare tensioni anche in ambito lavorativo.

Scorpione: Mercurio sblocca un po' alcune situazioni lavorative che creano attrito, mentre Marte regala una sferzata di energia dinamica per fronteggiare il tutto con determinazione. Per voi single possono arrivare degli intriganti colpi di fulmine. Voi in coppia apritevi di più a un dialogo costruttivo e chiarificatore.

Sagittario: siate più sicuri di voi in ambito lavorativo poiché le capacità per emergere ci sono. Dovete solo portare avanti le idee con maggiore convinzione. In amore c'è un corteggiatore che vi pensa, quindi guardatevi intorno con curiosità e maggiore apertura mentale.

Capricorno: la sfera amorosa promette intriganti novità che dovete accettare aprendo il cuore e lasciando fluire le emozioni liberamente.

Plutone emana un po' di tristezza poiché influenzato da Marte in quadratura, ma bando alla malinconia e apritevi al dialogo. Urano introduce belle sorprese in amore e novità anche sul fronte lavorativo.

Acquario: Luna nel segno assorbe le energie in dissonanza con Urano e produce un po' di insoddisfazione, voglia di rivoluzionare la solita routine introducendo novità interessanti e più eccitanti. Via libera al dinamismo quindi, perché Marte è dalla vostra parte e promette amore. Buoni risultati si ottengono sul lavoro.

Pesci: Mercurio è dalla vostra parte e potete aprirvi a un dialogo che offre nuove opportunità sia in amore che in ambito lavorativo. Sono previste infatti delle sorprese in amore, quindi via libera a un flirt entusiasmante e travolgente.

Il lavoro è in ripresa ma le difficoltà ci sono, solo che gli astri consigliano di non far sì che le questioni lavorative interferiscano con quelle sentimentali.