L'Oroscopo di giovedì 9 luglio analizza gli influssi favorevoli di Luna in Pesci che rende l'amore più romantico e produce atmosfere sognanti. Mercurio in Cancro acuisce i pensieri e punta su un ragionamento brillante e consapevole, per indirizzare al meglio le energie positive e contrastare quelle negative aggirando gli ostacoli con astuzia. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Pesci nell'oroscopo di giovedì

Ariete: non siate prepotenti in amore poiché spinti a ottenere tutto con un'immediatezza marziana che diventa irruente. Luna carica di energia ottimista e compassionevole, quindi cercate di essere più comprensivi sia che siate in coppia che voi single.

In ambito professionale sono in arrivo belle novità.

Toro: buoni gli influssi lunari dal domicilio astrologico dei Pesci che smorzano un po' l'impetuosità di Urano nel segno e rendono le sensazioni più profonde e romantiche. Possono giungere dei "colpi di fulmine" improvvisi per voi single e anche voi in coppia rivoluzionate la relazione in modo più eccitante e fantasioso. Buono il lavoro, soprattutto viene favorito quello creativo.

Gemelli: Luna è in posizione dissonante e può remare contro, introducendo problemi familiari o amorosi. Bando alla stanchezza o alla malinconia dunque e cercate nuovi stimoli capaci di rendere l'amore più dinamico. Nel frattempo, siate più realisti nei confronti delle situazioni amorose ma anche professionali.

Cancro: l'influenza del satellite notturno risulta favorevole e intensifica gli affetti, puntando maggiormente sui pensieri. Così le emozioni volano dopo essere state articolate da ragionamenti mentali che selezionano le parole giuste, quelle che vanno dritto al cuore della persona amata. Si prevedono difficoltà e rallentamenti in ambito professionale.

Leone: in ambito professionale siate più diplomatici e meno polemici. In amore, c'è troppa freddezza in coppia e magari dovete riordinare solo un po' le idee, evitando di innervosirvi per un nonnulla. Marte è dalla vostra parte e sprona a un dinamismo che può rendervi troppo irruenti anche sul lavoro.

Vergine: meditate bene in amore poiché Luna risulterà in opposizione e insieme a Nettuno dai Pesci, confonde un po' il sogno con la realtà. Bando a un eventuale scoraggiamento o a fare la scelta azzardata a causa di una situazione ingannevole, che non corrisponde alla realtà. In ambito professionale, state risolvendo dei problemi lavorativi che affliggono.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una situazione è in bilico e forse è giunto il momento di decidere il da farsi, traendo una lezione positiva dal passato e aprendovi al futuro voltando pagina nel presente. Venere promette amore ed è dalla vostra parte, dovete solo far salire a galla tutto il coraggio che avete, per fare la scelta giusta.

Difficoltà sono previste sul lavoro.

Scorpione: Luna dai Pesci emana bagliori argentei magnetici e accattivanti. Siete più concilianti con la persona amata e anche molto intuitivi a livello sentimentale voi single. La vostra ricettività diventa quasi paranormale e assorbite le sensazioni altrui come una "spugna emotiva". Si prevedono buoni risultati in amore.

Sagittario: siete alquanto confusi in amore e indecisi sul da farsi poiché Luna e Nettuno in dissonanza dai Pesci confondono un po' il sogno con la realtà. Siete molto influenzabili alle circostanze esterne e tendete a fuggire dalle responsabilità. Mercurio e Sole spingono a riflettere di più e anche in ambito lavorativo avete un nuovo modo di aprirvi alle opportunità più ottimistico.

Capricorno: occhio a Marte che crea attrito e causa alti e bassi sul lavoro. Non lasciatevi prendere da alcuni dubbi che producono incertezza in amore e sono il risultato di alcuni pettegolezzi o false intuizioni capaci di arginare le emozioni. Vincete l'attrito di Mercurio in opposizione e apritevi di più al dialogo.

Acquario: siete molto simpatici e accattivanti, dovete solo chiarire un po' le idee e sondare ciò che desiderate dall'amore. Sono così potete fare la scelta giusta, quella da cui dipende il vostro futuro. Apritevi di più a un dialogo chiarificatore e anche a livello professionale ascoltate di più le opinioni altrui.

Pesci: Luna nel segno garantisce un'atmosfera sognante in coppia e siete molto romantici.

La ricettività alle emozioni è forte e desiderate avere una persona accanto a voi che lenisce le vostre ansie. Non temete, ci sono buone possibilità di nuovi incontri per voi single. E' favorita la creatività con l'astro d'argento che dà il via libera alla concretizzazione di idee fortunate in ambito lavorativo.