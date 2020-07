Nell'oroscopo della giornata di domenica 12 luglio, i nativi Scorpione saranno molto vigili e attenti sul posto di lavoro, ma con un ritmo quasi frenetico, mentre la Luna nel segno dell'Ariete permetterà ai nativi del segno di godersi al meglio il weekend in compagnia della propria anima gemella. Acquario potrà contare sulla persona che ama per dare inizio ad un nuovo progetto, mentre per il Cancro sarà una giornata piuttosto rilassante da vivere in maniera spensierata con i propri cari. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 12 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 12 luglio 2020 segno per segno

Ariete: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi renderà particolarmente felici in questa giornata di domenica.

Secondo l'oroscopo in amore le cose andranno molto bene e godersi questo periodo fuori nel più completo relax sarà ideale, sia per voi che per il partner. Se siete single potrebbe essere il momento di correre qualche rischio con la persona su cui avete posato gli occhi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avete imparato a gestire bene il vostro tempo e ottimizzare al meglio le vostre mansioni e adesso vi sentirete più tranquilli e rilassati. Voto - 8+

Toro: questo fine settimana si rivelerà abbastanza discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a Giove e a Saturno in trigono dal segno del Capricorno, oltre ad una bella Luna vicina nel segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete a vedere ben chiaro il valore delle persone che amate, in particolare della vostra anima gemella, fissando a fuoco questo concetto nella vostra mente.

Se siete single il sostegno degli amici sarà ottimale per risolvere una questione. Sul posto di lavoro se avete finito la fantasia, provate a chiedere un consiglio per riaverla nuovamente. Voto - 8-

Gemelli: lascerete scorrere questa giornata di domenica con notevole tranquillità secondo l'oroscopo, grazie anche ad una configurazione astrale tutta a vostro vantaggio.

Sul fronte amoroso concedetevi dunque di passare del tempo insieme alla persona che amate. In questo modo vi sentirete abbastanza felici e spensierati, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single non mostratevi timidi nei confronti degli altri, e vedrete che sarete più apprezzati. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se siete alle prese con una fase di stallo nella vostra carriera professionale, cercate di trovare una soluzione in fretta.

Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di domenica piuttosto rilassante per voi nativi del segno, grazie al Sole e a Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte amoroso potrebbero esserci belle novità per voi nativi del segno, che potrebbero aumentare di molto l'affiatamento di coppia. Se siete single potrebbero esserci dichiarazioni importanti in arrivo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo dovrete gestire le vostre mansioni in maniera differente per ottenere risultati migliori. Voto - 7,5

Leone: potreste prendere in considerazione l'idea di spezzare la vostra routine e fare qualcosa di diverso dal solito secondo l'oroscopo. Soprattutto voi single, fare attività fisica o dedicarvi ad un nuovo hobby vi aiuterà trovare più voglia di vivere.

Se avete una relazione fissa sarete abbastanza sereni in questa giornata e vi sentirete più vicini alla persona che amate. Sul posto di lavoro se dovete chiedere un aiuto ad un vostro collega, questo potrebbe essere il momento più propizio. Voto - 8-

Vergine: cercherete di usare il vostro carisma sul posto di lavoro per dimostrarvi dei validi lavoratori secondo l'oroscopo. Sfruttate al massimo il sostegno dei pianeti Giove e Saturno per svolgere al meglio le vostre mansioni. In ambito sentimentale cercate di evitare timori e sovrappensiero per non causare ulteriori problemi con la vostra anima gemella. Se siete single qualcuno potrebbe mostrarsi fin troppo carino nei vostri confronti. Scegliete voi se stare al gioco oppure no.

Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale solamente sufficiente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Alcuni pianeti come la Luna e Marte in opposizione potrebbero mettervi in difficoltà in questa giornata. Sul fronte sentimentale potrebbero crearsi degli ostacoli e dei litigi tra voi e il partner. Se siete single invece pensate maggiormente ai vostri rapporti sociali, senza preoccuparvi troppo dell'amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se non avete tante idee per la mente, rimandate alcune decisioni che magari non sono così urgenti. Voto - 6+

Scorpione: periodo nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale che vi sostiene. Sul fronte amoroso vivrete momenti piuttosto gratificanti in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single divertitevi insieme alle persone con cui state bene. Sul posto di lavoro potrete contare sul sostegno di Giove e Saturno in sestile dal segno del Capricorno per lavorare con un ritmo frenetico, ma senza rinunciare alla qualità, grazie alla vostra continua vigilanza e attenzione ai dettagli. Voto - 7,5

Sagittario: in questa giornata tenderete a fidarvi molto delle persone che avrete intorno. L'influenza positiva della Luna e di Marte, in trigono dal segno dell'Ariete, vi permetteranno vivere una giornata abbastanza soddisfacente. Sul fronte sentimentale l'influenza di Venere si farà sentire di meno, e vi sentirete liberi da eventuali pressioni e incertezze con il partner. Se siete single non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni e i vostri sentimenti.

Sul posto di lavoro sarà una giornata impegnativa, ma riuscirete a ricavare risultati più che soddisfacenti. Voto - 8-

Capricorno: giornata non molto soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, probabilmente a causa della Luna che si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete. In amore dunque se dovete discutere con il partner di eventuali progetti, fareste meglio a rimandare ad un altro momento. Se siete single potreste essere in attesa di alcune risposte. Sul posto di lavoro le vostre potenzialità si vedono chiaramente, ciò nonostante ogni tanto potreste entrare nel pallone. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo della giornata di domenica positivo per voi nativi del segno, grazie ad una bella Venere in trigono dal segno dei Gemelli, ed una romantica Luna in sestile dal segno dell'Ariete.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete contare sul sostegno della vostra anima gemella per dare inizio ad un nuovo progetto molto entusiasmante. I cuori solitari avranno bisogno di amore e sostegno in questa giornata, e potrebbero riuscire a trovarlo. Sul posto di lavoro troverete nuovi spunti per svolgere in maniera differente ma efficace le vostre mansioni. Voto - 8,5

Pesci: giornata nel complesso stabile per voi nativi del segno, con il Sole che continua a splendere, in trigono dal segno del Cancro. In amore sarà un buon momento per dedicarsi ai rapporti affettivi, per sentirvi voi stessi e rendere felice il partner. Se siete single, questa sarà la giornata adatta per incontrare nuove persone.

Sul posto di lavoro vi ritroverete a lavorare un po’ più del solito, tuttavia riuscirete comunque ad ottenere dei buoni guadagni. Voto - 7,5