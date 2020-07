L'oroscopo della giornata di martedì 21 luglio, prevede per i nativi Scorpione un po’ di tensione in ambito sentimentale, dovuto anche ad un po’ di sovrappensiero, mentre Capricorno potrebbe essere alle prese con alcune questioni di famiglia. Venere in trigono per la Bilancia continua a favorire i nativi del segno in amore, mentre Marte in congiunzione al segno dell'Ariete, promette ottimi successi sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 21 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 21 luglio 2020 segno per segno

Ariete: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Marte in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale non ci saranno tante novità, ma almeno sarà una giornata tranquilla. Se siete single e magari state seguendo una dieta, non lasciatevi distrarre da dolci tentazioni. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo non vi mancherà la creatività in questo momento, che sarà una vera e propria salvezza per svolgere anche quelle mansioni più difficili. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di martedì che prevede i pianeti Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno. Sul fronte lavorativo dunque concludere buoni affari sarà alla vostra portata, dunque non smettete di sfoderare tutte le vostre potenzialità. In amore voi single se avete intrapreso una nuova conoscenza, sarà il momento adatto per approfondirla al meglio.

Se avete una relazione fissa le fantasie con il partner si faranno sentire, e potrebbero rivelarsi positive in questo momento dove l'affiatamento di coppia è un po’ altalenante. Voto - 7,5

Gemelli: vi sentite liberi e senza alcun ostacolo dinanzi a voi per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere in congiunzione al vostro segno.

Il vostro umore sarà molto buono e questa giornata sarà ottima per concentrarvi al meglio sulla passione e sui sentimenti. I single dovranno cercare di non ignorare alcuni segnali da parte di alcune persone. Nel lavoro Marte vi permetterà di impegnarvi al meglio e sarete in grado di dimostrare agli altri di essere dei validi leader.

Voto - 8+

Cancro: potrebbero insorgere alcuni imprevisti in questa giornata di martedì nel lavoro secondo l'oroscopo, a causa di Marte in quadratura dal segno del Cancro. Potrebbero infatti mancare le energie e vi sembrerà davvero dura arrivare alla fine della giornata. In amore poi avere Venere alle spalle potrebbe diventare un problema, tant'è che infatti non sarà facile gestire la vita di coppia. I cuori solitari prima di rifiutare qualcosa, farebbero meglio a sentire i pro e i contro di tale proposta. Voto - 6+

Leone: sentimenti ed emozioni saranno in agitazione in questa giornata di martedì, e saranno alimentati dal pianeta Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Dunque la vostra relazione di coppia potrebbe essere travolta dal vento della passione e del romanticismo, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per i single non mancheranno momenti di relax e divertimento, probabilmente in compagnia di nuovi amici. Sul posto di lavoro Marte favorevole vi farà assumere un buon atteggiamento, utile ad ottenere buoni risultati senza troppi sforzi. Voto - 8+

Vergine: oroscopo di martedì altalenante per via di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. In amore dunque vi piacerebbe molto fare dei passi in avanti, ma non sarà facile con questo clima. Cercate prima di riportare il sereno nella vostra relazione di coppia. Se siete single forse potreste spendere un po’ troppo in questa giornata. In ambito lavorativo invece Giove e Saturno favorevoli vi saranno di grande aiuto con le vostre mansioni, dunque niente paura e continuate ad essere fiduciosi.

Voto - 7-

Bilancia: Venere in trigono dal segno dei Gemelli continua a favorirvi e a regalarvi un periodo soddisfacente in amore. L'oroscopo prevede inoltre un possibile salto di qualità soprattutto per le coppie di vecchia data. Se siete single questa giornata estiva sarà la più adatta per stare fuori, sotto il Sole, a fare ciò che più vi sentite di fare e godervi la vostra libertà. Nel lavoro invece alcuni pianeti sfavorevoli potrebbero rivelarsi problematici per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7

Scorpione: al momento la vostra vita sentimentale non procede nel migliore dei modi, a causa di un cielo non molto felice. Potrebbe esserci infatti un po’ di tensione in famiglia e non vi sarà facile per voi stare con i vostri cari.

Se siete single non lasciate che una potenziale e meravigliosa storia d'amore vada in fumo solo perché siete arrabbiati. Sul fronte lavorativo l'ambizione non mancherà, ma in caso di imprevisti non dovrete farvi prendere dal panico. Voto - 6+

Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Avere Marte in trigono dal segno dell'Ariete sarà veramente di grande aiuto, e vi accompagnerà nella vostra scalata al successo, soprattutto se avete un'attività in proprio. In amore invece Venere in opposizione potrebbe farsi sentire un po’di meno se mantenete un atteggiamento ottimista e non fate arrabbiare il partner anche per motivi secondari.

Se siete single avete lavorato tanto per avvicinarvi alla persona che vi piace, dunque cercate di non rovinare tutto. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo della giornata di martedì discreto per voi nativi del segno. Il settore professionale si rivelerà il più promettente, considerato che pianeti come Giove e Saturno vi accompagneranno nel vostro cammino, portando risultati soddisfacenti. In amore invece dovrete far fronte ad alcune questioni di famiglia o sentimentali che saranno anche difficili da gestire, considerato il Sole in opposizione dal segno del Cancro. Se siete single non pensate troppo ai vostri impegni e concedetevi un po’ di svago. Voto - 7

Acquario: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in posizione favorevole secondo l'oroscopo.

Ultimamente infatti il clima in famiglia sarà piacevole, e godrete di un affiatamento di coppia più che soddisfacente, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari in questo periodo avrete uno speciale magnetismo e potere attrattivo. Sul fronte lavorativo invece Giove vi aiuta a superare alcuni ostacoli ma Saturno chiede anche di gettare via qualcosa che non è più utile anche se per voi non è facile. Voto - 8-

Pesci: vi piacerà molto vivere questa giornata di martedì, soprattutto quando riuscirete ad andare d'accordo con le persone che vi circondando. Per quanto riguarda la sfera sentimentale le emozioni saranno al centro dei vostri pensieri, con momenti decisamente piacevoli in compagnia della vostra anima gemella.

Se siete single potreste ricevere dei consigli piuttosto interessanti. Infine sul posto di lavoro, un atteggiamento sempre reattivo sarà utile per risultare dei buoni lavoratori agli occhi degli altri. Voto - 8