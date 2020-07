L'Oroscopo di martedì 7 luglio approfondisce i transiti planetari puntando in particolar modo sul transito di Luna in Acquario. Una nuova vitalità lambisce tutti i simboli zodiacali d'Aria che sono investiti di una carica vitale frizzante ed eccentrica. Buona la presenza di Venere e Sole in Gemelli che riscaldano i cuori e garantiscono successi sia in amore che in ambito lavorativo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Acquario nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna gioca in vostro favore e rafforza il dinamismo, rendendovi molto passionali in amore e carichi di tanta voglia di affermarvi con successo in ambito lavorativo.

La vita diventa molto movimentata e siete carichi dell'energia giusta per emergere in tutte le sfere vitali.

Toro: bando alla superficialità in amore con Luna che rema contro e insieme a Urano, non fa portare a termine gli impegni presi. Buono lo charme e l'apertura al sentimento, ma dovete modulare al meglio le energie per concretizzare il tutto con successo. In ambito lavorativo si riscontrano alcune difficoltà dovute a un modo di fare troppo eccentrico e bizzarro.

Gemelli: la cordialità non manca di certo, poiché Venere e Sole sono rafforzati da questa Luna in Acquario che rende molto simpatici e frizzanti. Beneficiate di questa carica vitale portentosa che fa amare in modo più libero, mentre in ambito professionale siete chiamati a fare di più per emergere.

Cancro: alcuni pettegolezzi feriscono più che le lame dei coltelli. Forse vi sentite stanchi ma cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi e la grinta che vi è consona. Alcuni incontri amorosi capitano in modo imprevedibile. Buona la creatività in ambito lavorativo.

Leone: attenzione a Luna in opposizione che può creare instabilità sentimentale.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Forse vi approcciate all'amore con troppo distacco emotivo e risultate molto insofferenti. Che ne dite di revisionare il tutto? Venere, Sole e Mercurio fanno luce sule situazioni sentimentali. Lavoro in netto miglioramento.

Vergine: un'apertura mentale alle idee altrui diventa benefica anche per l'amore, così cercate di capire gli altri più che esclusivamente voi stessi.

Voi single allargate la cerchia di amicizie. Alti e bassi sul lavoro ma gli astri promettono bene, dovete solo fronteggiare un'eccessiva stanchezza che non fa dare il massimo di voi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso del satellite notturno dall'Acquario risulta favorevole e garantiscono un'intuizione che fa avvertire gli ostacoli, giocando in anticipo per aggirarli. Superate il tutto con un'illuminazione premonitrice e apritevi all'amore e al lavoro con successo.

Scorpione: alti e bassi in amore con Luna dissonante che quasi sfida a lasciarsi andare ai sentimenti, vivendoli più in profondità. Siete alquanto tormentati da un'insoddisfazione che spinge a dare svolte radicali alla sfera amorosa.

Nettuno dai Pesci approfondisce il tutto con la creatività e una maggiore sensibilità che possono essere sfruttate al meglio anche in campo lavorativo.

Sagittario: buona l'influenza di Luna che allarga le vedute mentali e introduce cambiamenti creativi, ricchi di originalità ed entusiasmo. Siete molto aperti alla concretizzazione delle nuove idee, sia in campo sentimentale che in quello lavorativo. Gli astri sono dalla vostra parte.

Capricorno: ci sono tanti ripensamenti in amore e una certa indecisione che pesa come un macigno. Che ne dite di aprirvi di più al dialogo? Così potete allargare gli orizzonti mentali e chiarirvi un po' le idee. Ci sono dei ritardi e rallentamenti in amore, ma buone prospettive in ambito lavorativo anche se la stanchezza di fa sentire.

Acquario: Luna nel segno rende più eccentrici e innovativi. Così in amore uscite fuori dagli schemi e tutto diventa più libero ed eccitante. Buona la passione per concretizzare i sogni amorosi, sia che siate single che in coppia. L'immaginazione diventa preziosa anche in ambito professionale e fa superare eventuali ostacoli.

Pesci: la vicinanza di Luna fa amare in maniera più libera e autosufficiente. Una grande apertura mentale sprona al dialogo e Marte dall'Ariete garantisce un modo di fare affascinante e magnetico. Il lavoro viene influenzato favorevolmente da una creatività fantasiosa, promettente per affermare idee originali.