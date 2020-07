Nell'oroscopo del weekend che va dal 25 al 26 luglio, i nativi Ariete dovranno decidere quale direzione intraprendere soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre la Vergine potrebbe ricevere delle buone notizie sul fronte lavorativo. Cancro potrebbe non sentirsi al meglio a causa di Marte sfavorevole, mentre Sagittario punterà su degli investimenti piuttosto importanti per rilanciare o per migliorare la propria situazione lavorativa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 25 al 26 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 25 e 26 luglio segno per segno

Ariete: fine settimana importante per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Se avete una relazione fissa potreste decidere di mettere in piedi dei progetti importanti, mentre se siete single dovrete capire quale direzione dare alla vostra vita quotidiana. Voto - 7,5

Toro: oroscopo del weekend ideale per stare con i vostri amici, che siate single oppure siate già impegnati, oppure in buona compagnia in generale, non solo per rafforzare i vostri affetti sociali, ma anche per conoscere nuove persone e portare dunque novità interessanti nella vostra vita quotidiana. Voto - 8

Gemelli: il vostro modo di amare sarà particolarmente apprezzato dalla vostra anima gemella in questo fine settimana. Se siete dei cuori solitari una persona potrebbe trovarsi sulla vostra strada, e dovrete decidere voi se si tratterà di un amico oppure no.

Voto - 8-

Cancro: sfera lavorativa in discesa per voi nativi del segno, a causa di Marte sfavorevole. Non sarà facile riuscire a lavorare con tranquillità, considerato che ci saranno alcuni imprevisti che v'impediranno di esprimere tutto il vostro esponenziale. Meglio la sfera sentimentale, ricca di romanticismo.

Voto - 7

Leone: un atteggiamento poco coerente potrebbe non essere la soluzione adatta nei confronti del partner, considerato che potreste dire qualcosa che potrebbe non piacere. Cercate dunque di non essere eccessivamente arroganti o prepotenti. Voto - 6

Vergine: fine settimana a metà per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Sul fronte lavorativo arriveranno delle belle notizie, che vi spingeranno a dare e a fare ancora di più. In amore invece non ci sarà una bella intesa di coppia, e dovrete cercare di risolvere alcuni problemi tra voi e il partner. Voto - 7-

Bilancia: ottima domenica dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Una bella e tranquilla gita in compagnia della vostra anima gemella sarà ideale per rilassarsi e solidificare il rapporto con il partner. Non mancherà una buona dose di romanticismo. Voto - 8

Scorpione: oroscopo del fine settimana abbastanza rilassante per voi nativi del segno, grazie anche ad una configurazione astrale abbastanza bilanciata. Dunque prendetevi tutto il tempo che vi serve per fare quel che volete, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7,5

Sagittario: in questo fine settimana punterete molto sul settore professionale, investendo cifre importanti per cercare di portare guadagni superiori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un atteggiamento calmo con il partner vi aiuterà a godere di una buona intesa di coppia. Voto - 8

Capricorno: weekend discreto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single e provate qualcosa di importante per qualcuno, date il meglio di voi stessi per raggiungere l'obiettivo. Se avete una relazione fissa invece provate ad essere più socievoli nei confronti del partner. Voto - 7+

Acquario: potreste decidere di portare a termine alcuni acquisiti che, per quanto costosi possano rivelarsi, saranno fondamentali per migliorare la vostra posizione lavorativa, e magari portare più in alto i vostri guadagni.

Voto - 7,5

Pesci: in amore dovrete imparare a perdonare e non essere sempre altezzosi nei confronti degli altri. Vedrete che imparerete molto con questo atteggiamento. Nel lavoro sfruttate le vostre conoscenze per sbloccare una situazione un po’ complicata. Voto - 7+