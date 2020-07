Nell'oroscopo della giornata di giovedì 23 luglio, i nativi Bilancia riusciranno a vedere il valore di una persona e provare sensazioni totalmente inedite, mentre Sagittario userà il suo carisma per vivere una giornata intensa sotto ogni ambito. Toro dovrà cercare di portare qualcosa di diverso dal solito al lavoro, considerato che ultimamente non sono arrivati risultati brillanti, mentre Pesci prima di agire dovrà pensare bene a quello che vorrà fare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 23 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 23 luglio 2020 segno per segno

Ariete: in ambito lavorativo è possibile che dobbiate assumervi alcune responsabilità, non in segno negativo intendiamoci, ma in ogni caso sarà necessario comunque tanto impegno.

Non vi preoccupate: Marte sarà al vostro fianco a proteggervi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro rapporto con il partner sarà armonioso e stabile, e non vi dispiacerà affatto trascorrere il vostro tempo con la persona che amate. Se siete single godetevi questo periodo di relax. Voto - 8

Toro: in questo periodo sarete particolarmente energici e felici per la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. L'intesa di coppia con il partner sarà molto buona, e potreste provare a fare qualcosa di bello con la vostra anima gemella. Se siete single a volte non basta essere solo amorevoli con le persone che amate. Sul posto di lavoro dovrete cercare di trovare alcune novità affinché riusciate a portare nuovamente risultati positivi dalle vostre mansioni.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di giovedì che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo. Sarà l'ideale in questa giornata per costruire una relazione di coppia ottimale, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari spolverate le vostre vecchie abitudini e provate ad attirare l'attenzione della persona che vi piace.

Sul fronte lavorativo se avete delle idee valide, non esitate a proporle, nel tentativo di riuscire a guadagnarci. Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale che prevede il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale aspettatevi delle piacevoli novità che possano rendere felice la vostra anima gemella.

I cuori solitari potrebbero essere attratti da una persona nuova, e avranno più voglia di uscire. Sul fronte lavorativo incoraggiate i vostri colleghi di gruppo a lavorare con più convinzione e impegno se volete raggiungere l'obiettivo. Voto - 7,5

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. I pianeti Venere e Marte favorevoli vi daranno l'opportunità di vivere un bel periodo, dunque datevi da fare affinché sia veramente splendente. In amore in questo momento desiderate comodità e affettività da parte del partner, e con il giusto atteggiamento potreste riuscire a sorprendere il partner. Se siete single questo potrebbe essere il vostro momento: sfoderate sempre il vostro sguardo magnetico dunque.

Nel lavoro una buona energia risolutiva sarà utile per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8+

Vergine: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, a causa di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Fortunatamente per voi, il Sole in sestile dal segno del Cancro, tenderà a minimizzare i danni per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, ma in ogni caso non sarà facile gestire la vostra relazione di coppia. Se siete single se abbiate l'impressione che qualcosa non vada come previsto, cercate di trovare una soluzione al più presto. In ambito lavorativo cercate di seguire con grande sforzo, quasi con esasperazione i vostri obiettivi. Voto - 7-

Bilancia: soprattutto voi single, in questa giornata tenderete a vedere il vero valore di una persona, arrivando a provare sentimenti completamente diversi rispetto a prima.

Se avete una relazione fissa l'oroscopo vi consiglia di essere più carini con il partner e dimostrare tutto il vostro amore, soprattutto quando avete Venere favorevole. Sul fronte lavorativo la grinta non vi mancherà, ciò nonostante non ci saranno novità degne di nota. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, con una configurazione astrale che prevede il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro. In amore qualche incertezza può succedere a chiunque, ciò nonostante non prendete la situazione con arroganza e impulsività. Se siete single potreste essere un po’ distratti in questa giornata. Sul posto di lavoro attenzione a gestire lo stress, considerate le scadenze dell'ultimo minuto.

Voto - 7-

Sagittario: una buona dose di carisma andrà a caratterizzare la vostra giornata secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Con Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete sarà facile per voi darvi da fare e svolgere con un pizzico di originalità le vostre mansioni. In amore inutile far finta che non ci sia nulla che non vada nella vostra relazione di coppia anzi, potreste solo peggiorare le cose. Se siete single invece sfoderate le vostre doti migliori per fare colpo sulla persona che vi piace. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede Giove e Saturno dalla vostra parte in questa giornata di giovedì, mentre Marte e Mercurio potrebbero non essere favorevoli. Il risultato dunque sarà una giornata discreta, senza infamia e senza lode.

In amore i sentimenti repressi potrebbero assumere tutta un'altra sensazione, e dovrete fare attenzione per questo. Se siete single non mettete in discussione argomenti già chiusi. Nel lavoro ogni consiglio da parte di un collega più esperto potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 7

Acquario: emozioni e pregiudizi per voi single potrebbero essere un'arma a doppio taglio secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, di conseguenza fate attenzione al vostro atteggiamento in questo periodo. Se avete una relazione fissa avete dimostrato il vostro amore in maniera impeccabile, non abbiate paura di mostrare ancora una volta i vostri sentimenti anche in questa giornata. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo attualmente state andando bene, ciò nonostante potrebbero presentarsi alcuni ostacoli e dovrete essere pronti per aggirarli e andare avanti con i vostri progetti.

Voto - 7,5

Pesci: una giornata abbastanza normale per voi nativi del segno. Attenzione solamente per quanto riguarda l'ambito lavorativo, in quanto fareste meglio a pensare bene a quale direzione prendere prima di agire con un progetto importante. Nulla da dire invece per quanto riguarda la sfera sentimentale, con un buon Sole in trigono che vi darà una mano a vivere una serena e stabile relazione di coppia. Se siete single avrete tante occasioni per divertirvi in questo periodo. Voto - 7,5