L'oroscopo del weekend che va dal 4 al 5 luglio prevede momenti piuttosto importanti per i nativi Vergine per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre il Toro potrebbe riuscire a concludere buoni affari sul posto di lavoro. Bilancia dovrà essere in grado di gestire alcune discussioni abbastanza complesse in famiglia, mentre il Sagittario dovrebbe fare un passo indietro e ammettere le proprie responsabilità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 4 al 5 luglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del fine settimana 4 e 5 luglio segno per segno

Ariete: oroscopo del weekend molto buono per voi nativi del segno per quanto riguarda il lavoro.

La vostra lucidità mentale vi permetterà di raggiungere più di un successo. In amore sentirete il desiderio di portare alcune novità nella vostra relazione. Voto - 8+

Toro: sarete di buon umore in questo fine settimana, tanto che sarà più facile per voi riuscire a concludere buoni affari sul posto di lavoro. In amore riflettete un attimo sulla vostra vita personale e portatela verso la giusta direzione. Voto - 8-

Gemelli: secondo l'oroscopo dovreste cercare di rivedere un accordo fatto in precedenza, in quanto potrebbe nascondere alcuni punti che avete trascurato. Cercate inoltre di non innervosirvi. Voto - 6,5

Cancro: in amore non risparmiatevi per quanto riguarda i sentimenti, poiché in questo weekend porteranno tante belle emozioni da ricordare, sia che siate single, sia che siate già coinvolti in una relazione di coppia.

Voto - 8,5

Leone: prima di agire fate passare troppo tempo e le vostre idee sfumano. Quando avete in mente un nuovo progetto e ne siete convinti, proponetelo subito, senza aspettare ulteriormente. Con un po’ di fortuna, potreste ottenere anche qualcosa in più. Voto - 7+

Vergine: in arrivo momenti piuttosto significativi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del fine settimana.

Cercate di tenere aperti la mente e il cuore e vedrete che potreste vivere momenti davvero significativi. Voto - 8

Bilancia: dovrete cercare di gestire al meglio alcune discussioni in famiglia secondo l'oroscopo del weekend. Ci saranno alcuni argomenti che meriteranno di essere trattati una volta per tutte, ma dovrete evitare che la situazione diventi difficile da gestire.

Voto - 6,5

Scorpione: ottimo fine settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sarà il periodo più adatto per cercare di dare più spazio ai sentimenti e magari riuscire a conoscere persone nuove con cui stringere amicizia. Voto - 8

Sagittario: qualora venite da un litigio in famiglia o con il partner, per far sì che la situazione torni alla normalità, dovreste cercare di discuterne e ammettere le proprie responsabilità. Non fate dunque i sostenuti e mostrate anche voi il vostro lato umano. Voto - 6

Capricorno: periodo abbastanza discreto per voi nativi del segno. Potrete contare su un buon affiatamento di coppia, che vi permetterà di vivere bei momenti insieme ai vostri cari, magari fuori all'aria aperta considerato il periodo estivo.

Voto - 8

Acquario: prendere delle decisioni premature potrebbe rivelarsi rischioso per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, dove potreste ritrovarvi a lavorare a dei progetti che potrebbero non essere esattamente come previsto. Voto - 6,5

Pesci: ottimo fine settimana per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sono molti a invidiarvi la passione che mettete nell'affrontare le situazioni più impegnative e nel dimostrare grande amore nei confronti del partner, quindi fate tesoro di questa dote e impiegatela al meglio. Voto - 8+