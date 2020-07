L'Oroscopo di sabato 25 luglio riserverà intense emozioni per tutti i segni zodiacali. I transiti dei pianeti determineranno le dinamiche amorose, lavorative e sociali di ciascuno di noi. Tra i movimenti principali, sarà possibile individuare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, sarà possibile notare l'opposizione tra Sole e Saturno e la quadratura tra Mercurio e Marte.

Scopriamo, nei dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 25 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 25 luglio: Ariete energico e decisioni per Toro

Ariete: non riuscirete a tenere sotto controllo la vostra energia. Nonostante il caldo cocente, vi sentirete più carichi che mai e affronterete tutto con il sorriso sul volto. Gli amici non potranno fare a meno di notare il vostro ottimismo. Verranno contagiati e brilleranno assieme a voi. Avrete in mente molti progetti per la giornata, forse non riuscirete a realizzarli tutti, ma sarà solo per una questione di tempo. Sarà importante non chiudere il vostro cuore all'amore.

Toro: il lavoro presenterà delle sfide che non vi sentirete pronti ad affrontare. Avvertirete il bisogno di prendervi del tempo per campire cosa esattamente volete fare.

Verrete messi sotto pressione e questo non aiuterà la vostra decisione. Per fortuna, il partner saprà mostrarvi tutto il suo affetto. Proverà a consigliarvi e a indicarvi la direzione che secondo lui è più giusta. Ogni timore sparirà nel momento in cui effettuerete la vostra scelta. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tornare continuamente sui vostri passi.

Gemelli: finalmente, troverete il coraggio per rischiare e mettervi in gioco. Abbandonerete l'eccessiva prudenza che ultimamente vi ha caratterizzato e proverete a intraprendere nuove avventure. Non amerete farlo da soli, infatti, proverete a circondarvi di amici fidati e tenaci. Questo brusco cambiamento potrebbe destabilizzarvi un po', ma vi abituerete presto al nuovo stile di vita.

I famigliari potrebbero avere qualche dubbio e chiedervi di ritornare sui vostri passi.

Cancro: avrete paura di mostrare le vostre fragilità agli altri perché non vorrete rischiare di essere colpiti proprio nei vostri punti deboli. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a trascorrere del tempo da soli. Questa situazione non vi peserà perché sfrutterete ogni momento disponibile per riflettere sui vostri sentimenti. Non sarà facile comprendere tutte le vostre emozioni, ma rimarrete sorpresi dalla quantità di sfaccettature possedute dal vostro cuore.

Previsioni zodiacali di sabato 25 luglio: Leone nervoso e confusione per Vergine

Leone: non accetterete che gli altri ottengano privilegi non meritati.

Avrete la sensazione che qualcuno vi abbia tolto qualcosa che sarebbe stato vostro di diritto. Sarete per tutto il giorno di cattivo umore e neanche il sorriso dei vostri cari riuscirà a donarvi un po' di allegria. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi maggiormente sulle vostre azioni e meno su quelle degli altri. Avrete molto di cui essere soddisfatti, ma solo se non vi lascerete abbattere da pensieri negativi.

Vergine: vi sentirete un po' confusi perché avrete l'impressione di non riuscire a dare una direzione stabile alla vostra giornata. Avrete in mente molte cose da fare, però, tenderete a non portare a termine quasi nulla. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sull'aspetto sociale.

L'interazione con gli amici e con il partner vi consentirà di mantenere alto il tono dell'umore e di prendere atto delle esperienze altrui.

Bilancia: avrete voglia di dedicare qualche ora allo shopping. Sentirete il bisogno di farvi un regalo per ricompensarvi di tutti gli sforzi e i sacrifici fatti fino ad ora. Forse, deciderete di condividere questo momento con il vostro amico più caro, ma vorrete essere voi i soli protagonisti di questa giornata. Inoltre, ci saranno anche delle novità positive dal punto di vista sentimentale: la persona amata potrebbe fare un passo avanti e decidere di esporsi.

Scorpione: non riuscirete più a sopportare il caldo della città. Avrete voglia di staccare la spina e di partire per le vostre mete preferite.

Questo pensiero vi darà la carica giusta per impegnarvi in tutto ciò che farete. Dal punto di vista sociale, sarete allegri e divertenti solo con chi si dimostrerà degno della vostra fiducia. Tenderete a essere molto selettivi con le persone da frequentare perchè non sarete disposti ad accettare ulteriori delusioni.

Previsioni astrologiche di domani 25 luglio: relax per Capricorno e confronto per Acquario

Sagittario: un amico speciale potrebbe chiedere il vostro aiuto per risolvere una questione importante. Sarete disponibili ad aiutarlo, ma preferirete non esporvi se tutto ciò sarà legato ad altre persone. Il vostro obiettivo sarà quello di non creare ulteriori discussioni e di mantenere un profilo basso per non danneggiarvi.

Forse, qualcuno vi accuserà di non tenere abbastanza all'amicizia, ma voi sarete convinti del vostro comportamento.

Capricorno: finalmente, avrete modo di rilassarvi davanti al vostro libro preferito o alla tv. Vi sembrerà strano non avere tutti gli impegni dei giorni precedenti, ma sarete entusiasti di questo cambiamento. Userete il tempo a disposizione per coccolarvi un po' e per dedicarvi quelle attenzioni che per troppo tempo avete rimandato. Potrebbe essere il momento giusto per ampliare le vostre conoscenze. Forse non troverete l'amore, ma potreste incontrare persone interessanti e solari.

Acquario: all'interno del rapporto di coppia, tenderete ad accontentarvi perché non vorrete perdere tempo con discussioni e litigi accesi.

Avrete l'impressione di non essere tenuti in considerazione dal partner e che ciò non potrà mai cambiare. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non nascondere le vostre esigenze e di non aver paura di esporre il vostro punto di vista. Forse, trascorrerete qualche ora un po' movimentata, ma ne guadagnerete in autostima.

Pesci: sarete pronti ad affrontare qualunque cosa per stare insieme alla persona amata. Come obiettivo principale avrete quello di dare un tocco di colore al vostro rapporto. Non ascolterete i consigli altrui e darete spazio solo alle vostre sensazioni. Sarà importante, però, cercare di usare un pizzico di razionalità per non farvi sopraffare dai sentimenti. Se troverete il giusto equilibrio, tutto andrà per il meglio.

Attenzione agli sbalzi termici perché potrebbero farvi venire un raffreddore.