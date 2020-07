L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio elargirà dei consigli preziosi per concretizzare i sogni amorosi e cogliere al volo alcune opportunità fortunate. Luna sarà in Ariete, poi in Toro, in Gemelli e infine in Cancro mentre proprio quest'ultimo riceverà anche l'entrata di Sole nel suo domicilio astrologico. Di seguito le previsioni astrali che andranno ad analizzare nel dettaglio i transiti planetari favorevoli.

Sole in Cancro nell'oroscopo settimanale

Ariete: Luna nel segno colorerà l'inizio settimana di riflessi argentei e sprigionerà tanta sensualità. Così sentirete il bisogno di vivere gli affetti con un'immediatezza impulsiva, che vorrà farvi ottenere "tutto e subito".

Attenzione, voi in coppia, a non dominare in maniera eccessiva il partner. Voi single bando alla pigrizia: dovrete procedere spediti verso l'amore.

Toro: Luna benefica entrerà nel segno martedì, rendendovi simpatici, concreti e dolci. La bontà d'animo sarà tutta da investire in amore, ma attenzione a non lasciarvi prendere da una possessività eccessiva. In ogni caso questa Luna prometterà bene sia per voi in coppia che per voi single. Sole splenderà per voi dal Cancro e riscalderà i cuori.

Gemelli: Luna dall'Ariete risulterà positiva a inizio settimana e sarete molto determinati nel portare avanti i progetti amorosi. Passionali come non mai, si prevederanno belle conquiste amorose per voi single.

Sole passerà nel domicilio astrologico del Cancro ma non vi abbandonerà del tutto, riscaldando i cuori in maniera affettuosa e profonda mentre Luna vi sarà complice domenica.

Cancro: gli astri saranno dalla vostra parte e Luna risplenderà travolgente e impetuosa dal Toro, rendendovi concreti, saggi e simpatici.

Via libera all'amore che diventerà più ragionato e indirizzerete al meglio le energie positive, trovando la direzione giusta anche grazie a Sole che splenderà nel segno per voi.

Leone: l'influenza del satellite notturno risulterà positiva per l'amore nella giornata di lunedì. Sarete più energici ed estroversi, così potrete passare all'azione affermando i vostri progetti amorosi con maggiore coraggio e determinazione.

A metà settimana attenzione che Luna remerà contro e potreste essere troppo testardi. Nel weekend la situazione migliorerà.

Vergine: a metà settimana Luna sarà in posizione positiva per l'amore e sarete più concreti e tenaci nel portare avanti i desideri amorosi, cacciandoli dal cassetto nascosto in fondo al vostro cuore. Questa Luna parlerà di nuovi amori e anche Sole dal Cancro riscalderà i cuori riempiendoli d'affetto e regalando un modo di approcciarsi all'amore più positivo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna lunedì remerà contro poiché in opposizione dall'Ariete, ma questo transito passerà già da martedì. Così gli astri quasi sfideranno a vivere gli affetti in maniera più intensa e sarete più concreti e pratici nell'affermare i sogni amorosi con coraggio.

Via libera a un weekend simpatico dove farete strage di cuori.

Scorpione: Luna giocherà in opposizione martedì e innervosirà un po' gli animi. Ma Sole risplenderà dal Cancro e il dinamismo non mancherà di certo in amore. Così potrete intraprendere la strada giusta, basandovi su un'intuizione sentimentale spiccata e al tempo stesso razionale. Dovrete contare molto sulle vostre capacità, senza sminuirvi di fronte alle avversità.

Sagittario: Luna benefica lunedì elargirà un'impetuosità dirompente tutta da investire in ambito amoroso per progredire e superare al meglio l'opposizione di Venere. Partirete a razzo nell'affermare i vostri desideri amorosi e veri e propri "colpi di testa" rivoluzioneranno il tutto in maniera entusiasmante e sorprendente.

Attenzione solo a un weekend un po' malinconico.

Capricorno: lunedì sarà una giornata un po' pesante e potreste sentirvi soli, un po' giù di morale. Sole in opposizione potrebbe rendervi indolenti e troppo suscettibili nei confronti dell'amore. Ma già da martedì la situazione migliorerà e potrete rivoluzionare la sfera sentimentale, avviando delle azioni concrete e più audaci. Attenzione voi in coppia a non essere troppo gelosi.

Acquario: gli astri saranno fortunati soprattutto lunedì nei vostri riguardi e spingeranno il piede sull'acceleratore dell'amore. Spetterà a voi cogliere al volo alcune occasioni fortunate e imprevedibili. A metà settimana tutto potrebbe apparire un po' teso a causa di Luna in dissonanza, ma nel weekend la situazione migliorerà.

Pesci: il satellite notturno elargirà belle sensazioni magnetiche e sarete più profondi in amore, vivendo le storie con maggiore sensibilità e complicità. Saranno in arrivo belle novità per voi single e vivrete il tutto con un atteggiamento più ottimistico. Attenzione solo a un weekend un po' teso per i sentimenti, dove sarete un po' sottotono e indecisi sul da farsi.