Inizia un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo dell'1 agosto e vediamo quali novità e cambiamenti porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e stelle del 1 agosto: la giornata dei segni

Ariete: in amore sentite alcune tensioni, ci vorrà una maggiore attenzione anche nelle parole che andrete a utilizzare. Nel lavoro concludere un accordo non sarà semplice, alcune persone sono contro di voi.

Toro: per i sentimenti momento che vi vede più forti, sentite di avere una marcia in più, non mancano le emozioni. Nel lavoro siete in attesa di alcune risposte a domande fatte in passato, ma presto arriveranno consensi positivi.

Gemelli: a livello sentimentale recupero, ma comunque meglio fare attenzione nelle relazioni. Parlate di più con la persona amata. Nel lavoro non manca qualche dubbio, possibili scontri con qualcuno.

Cancro: in amore momento positivo che allontana alcuni problemi e con Venere che sarà positiva a breve non mancheranno le emozioni. A livello lavorativo momento conflittuale: se siete dipendenti, manca chiarezza.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di agitazione in amore. Nel lavoro alcuni progetti non decollano, per questo motivo potrebbero esserci dei contrasti con qualcuno che è contro di voi.

Vergine: a livello amoroso c'è voglia di fare qualcosa in più. Nel lavoro, se c'è stato un blocco o una crisi, ora si può recuperare.

Gestite al meglio le questioni economiche.

Previsioni e oroscopo del 1 agosto: la giornata

Bilancia: per i sentimenti maggiori difficoltà in una storia, ci sono delle tensioni che dovete cercare di mettere da parte. Nel lavoro gestite tutto con maggiore cautela, non siate imprudenti nelle scelte e frettolosi.

Scorpione: in amore c'è una maggiore agitazione, anche se Venere favorevole aiuta. A livello lavorativo meglio evitare gli scontri e non cercate di alimentare polemiche.

Sagittario: in amore momento positivo per i single del segno, sono favorite le nuove conoscenze. Nel lavoro c'è voglia di mettersi in gioco e fare qualcosa in più per mettersi in mostra.

Stelle e oroscopo del 1 agosto: la giornata dei dodici segni zodiacali

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale momento che vi vede agitati in amore. Con la persona amata ci sono tensioni da controllare. Nel lavoro Luna favorevole che aiuta i nuovi progetti.

Acquario: per i sentimenti momento che vi vede più forti, avete voglia di fare qualcosa in più con la persona amata. A livello lavorativo ci sono diverse cose da fare, riuscirete a liberarvi di qualche problema.

Pesci: in amore arrivano maggiori indicazioni positive, alcuni si riscatteranno dopo alcuni momenti "no". Nel lavoro mese di agosto che parte in modo favorevole.