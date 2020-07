L'oroscopo del giorno 15 luglio 2020 è pronto a svelare come sarà la giornata di domani. In risalto le previsioni zodiacali di mercoledì interessanti i comparti relativi all'amore e al lavoro. Diciamo subito che ad avere nel periodo ottime performance soprattutto in campo sentimentale e lavorativo, coloro nativi del Sagittario. Il sensibile segno di Fuoco avrà la buona sorte a favore, decisamente ben disposta a dare una mano nelle situazioni più impegnative. Questo mercoledì, intanto, non dispiacerà affatto nemmeno a coloro appartenenti a Scorpione e Pesci, entrambi valutati nelle odierne previsioni con cinque ottime stelle.

Purtroppo, a fare da fanalino di coda nella sestina presa in esame quest'oggi, il segno dell'Acquario, messo sotto stress dalla specularità negativa del Sole in Cancro.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 15 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 15 luglio

Speranzosi su come potrebbe evolvere il prossimo sabato d'inizio weekend? A dare risposta, giusta o sbagliata che sia (solo il tempo lo potrà dire), sarà come sempre la nostra seguitissima classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 15 luglio. Il responso astrologico espresso dalle stelline quotidiane è stato applicato, come da titolo, in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del giorno 15 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'oroscopo del giorno, di mercoledì 15 luglio, indica l'arrivo un periodo abbastanza positivo. Nella giornata di domani, dunque al giro di boa di metà settimana, avrete tanta voglia di espandere le vostre conoscenze sia in campo affettivo che in quello puramente professionale. In campo sentimentale, se non siete sposati o conviventi potreste ricevere una proposta dal vostro compagno, oppure, perché no, potreste essere voi a proporre qualcosa di nuovo o interessante.

Preparatevi comunque a questo eventuale buon momento che tanto sognavate. Single, se non avete ancora legami, potreste ritrovarvi alle prese con una nuova storia: magari, perché no, anche con uno dei vostri migliori amici: che dire, se son rose, fioriranno! Infine, nel lavoro, a rendervi particolarmente nervosi potrebbero essere le solite illazioni, messe in giro solo per screditarvi: non ribattete a tono, ignoratele. Fine periodo con una novità abbastanza interessante, solo che non sarà per tutti. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata molto performante al segno dello Scorpione. Il periodo vi vedrà molto attivi, perciò cercate di portare avanti le cose che più vi piacciono o interessano.

Forse arriveranno anche belle soddisfazioni a fine giornata. In amore, mettete ordine nella vostra vita, avendo cura di partire proprio dai vostri sentimenti, molti dei quali necessitano di un riordino radicale. In alcuni casi inizierete a pensare seriamente ad futuro di coppia, bravi! Single, la noia e la routine dei giorni scorsi non riusciranno a scalfire il vostro buon umore in questo nuovo periodo. Le stelle invitano ad anticipare le cose che avete in sospeso o in attesa di soluzione, ovviamente privilegiando ciò a cui tenete maggiormente. Nel lavoro, riceverete abbastanza successo, diciamo quel che basta. Grazie alla dedizione, all'impegno e alla voglia di arrivare, infatti, sarete in grado di portare a termine quasi tutti i progetti a cui state lavorando.

Bene così, bravissimi! Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'Top del giorno'. L'oroscopo del giorno 15 luglio al Sagittario indica che partirà magnificamente questo nuovo mercoledì di metà settimana. In amore, vi aspetta una giornata davvero gustosa. La vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalarvi una meravigliosa occasione, prendetela al volo e gioite se siete liberi da vincoli. Se invece state insieme ad un'altra persona, tenete presente che non farà troppo piacere una tale situazione, geloso/a com'è... Single, qualcuno di voi potrebbe avere importanti situazioni in evoluzione: oltre a seguire il buon senso, che non guasta mai, consigliamo dare uno sguardo a casi simili al vostro.

Nel lavoro siate un po' più intraprendenti, in primis nella vostra area di competenza: avrete, quasi sicuramente a breve, riscontri positivi riguardo a progetti messi in cantiere non molto tempo fa. Voto: 10.

L'oroscopo di mercoledì 15 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 15 luglio indica un periodo discreto. In certi casi potrete contare su di una forza d'animo abbastanza innovativa, a tratti anche straordinaria, il che vi permetterà di affrontare quasi tutto senza timore di sbagliare. Secondo le previsioni astrologiche del momento, per quanto riguarda l'amore, il periodo vi vedrà molto innamorati. Qualche Capricorno, parlando di rapporti sentimentali, soprattutto se nativo di prima decade potrebbe trasmettere inconsciamente il proprio disagio direttamente al partner o alla persona di turno: occhio, in questa parte della settimana scherzare col fuoco non sarà di certo il caso.

Single, non lasciate le buone abitudini con altre poco conosciute, ok? Se saprete sfruttare al massimo le vostre qualità, specialmente quelle legate alla fantasia, tutto potrebbe volgere a vostro tornaconto. Nel lavoro siate creativi, decisi e ambiziosi, questo vi aiuterà non poco nel portare avanti i vostri progetti. Seguendo con fiducia le vostre idee, arriverete dritti al bersaglio. Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano a voi nativi un periodo nella norma. Non aspettatevi però grandi cose, anche perché questo mercoledì vi dovete accontentare solo di quel poco che offre "il convento". In amore, periodo sottotono, quindi cercate di riposarvi evitando di pensare a cose impegnative, ok?

Avete faticato non poco in questo periodo, spesso anche insieme al partner, con il vostro partner, adesso siete stanchi: rilassatevi in un localino alla moda o magari guardando un bel film romantico tranquillamente a casa. In campo sentimentale, e questo vale anche per i singoli, non illudetevi troppo. Per le storie attualmente in corso, le stelle vi chiedono ancora un po' di pazienza: cercate di venire incontro alle esigenze del partner. Se poi siete pronti a fare il grande passo, evitate di essere troppo esigenti: mostratevi dolci con chi vorreste al vostro fianco. Mercoledì sarà il momento giusto per fare ma anche eventualmente per disfare: prendete nota. Nel lavoro, non mettetevi in contrasto con colleghi o, ancor peggio, con chi sta sopra di voi: avrete sicuramente più da perdere che da guadagnare.

Voto: 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 15 luglio annuncia un mercoledì sicuramente sensazionale, sotto tanti punti di vista. Se ciò non dovesse essere da voi riscontrato, domandatevi questo: ho fatto tutto secondo i consigli dettati dalle stelle? Ho usato la testa per ragionare ed il cuore per decisioni affettivo-sentimentali? Intanto, tutta la sfera sentimentale sarà all'insegna dei sogni e delle migliori speranze. Se siete stabilmente in coppia, le atmosfere sensuali che scaturiranno faranno la differenza, trascinando entrambi verso una serata mozzafiato. Single, lo sappiamo già, avete preso così tante cantonate che adesso vi state seriamente scoraggiando: tranquilli, le stelle saranno ancora una volta dalla vostra parte, pronte a farvi innamorare di nuovo, ok?

Dai, sorridete! Nel lavoro, forse è arrivata l'ora di mettere un po’ più polso nelle cose che fate con regolarità: sappiate imporre meglio il vostro modo di fare o vedere, logicamente in merito a questioni relative al vostro ambito professionale. Voto: 9.