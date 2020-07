L'oroscopo di domani, martedì 14 luglio 2020 è disponibile a soddisfare quesiti o curiosità riguardanti il secondo giorno della corrente settimana. Pronti per essere analizzati dalle nostre previsioni zodiacali del giorno i primi sei segni dello zodiaco, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Iniziamo a dare visibilità ai più fortunati, scelti ovviamente tra gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro ad essere favoriti dalle stelle saranno tutti i nativi sotto il segno del Toro. Il fortunato simbolo astrale di Terra avrà dalla sua la completa positività offerta dalla Luna nel segno, in sestile a Mercurio e in congiunzione a Urano.

Ad avere un martedì decisamente buono saranno anche gli aventi nel proprio tema natale i simboli dell'Ariete e della Vergine, evidenziati nell'articolo di oggi con le discrete quattro stelle della scontata normalità. A doversi invece misurare con un periodo un po' flemmatico, abbastanza farraginoso riguardo alcune situazioni sentimentali o di lavoro, gli amici nativi dei Gemelli, segno valutato nel periodo con la spunta del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 14 luglio su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 14 luglio

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni supportati dalle stelle per questo martedì?

A soddisfare la vostra più che legittima voglia di sapere, come consuetudine, l'ormai "famosa" classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sulla giornata di martedì 14 luglio 2020. Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su sentimenti e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già anticipato qualcosa in merito ai migliori e peggiori del periodo, adesso resta solo da analizzare la scaletta al completo e trarre le relative conclusioni.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro, Leone;

★★: Gemelli.

Previsioni di domani, martedì 14 luglio: Venere armonica per l'Ariete

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete svela una piccola verità: per essere felici, non è sempre necessario fare qualcosa di straordinario, spesso basta un piccolo gesto, purché fatto col cuore. Sul fronte del cuore appunto, parlando ovviamente d'amore, potrete ritenervi a ragione fortunati perché avete accanto una persona che vi piace veramente e vi convince al cento per cento. Se avete figli piccoli, constaterete con sollievo la loro crescita in serenità e in simbiosi con la famiglia. Insieme al partner sarete felici di ogni momento vissuto insieme. Single, Venere armonica al segno (sestile a Marte) vi invierà influssi molto favorevoli. In primo piano qualsiasi forma di incontro o conoscenza, non soltanto per quanto riguarda i sentimenti ma anche dal punto di vista sociale.

Nel lavoro, intrecci astrali benevoli saranno forieri di fortuna e spirito frizzante: potrete contare su una giornata molto favorevole alla buona forma fisica. Risposta affermativa in caso di colloqui o esami. Prestate attenzione ai sogni: perché la giusta interpretazione vi potrà offrire anche un piccolo colpo di fortuna. Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Un sereno martedì, senz'altro più che positivo si prevede per voi Toro. In amore, le coppie avranno dunque modo di parlare, confrontarsi e riflettere in modo approfondito, magari anche su argomenti che potrebbero incidere sul prossimo futuro. Assumere un atteggiamento positivo aiuterà a fare in modo che tutto si svolga nella massima tranquillità, rendendo questo momento piacevole e sereno insieme a chi avete accanto.

Single, l’aspetto armonico della Luna (congiunzione a Urano nel segno e in sestile a Mercurio) vi renderà oggi più duttili e malleabili. Sarete aperti alle novità e saprete condividere con gli amici più cari i vostri sogni e i vostri desideri. Ottimi saranno gli auspici per tutti i progetti e le iniziative di gruppo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede un giorno quasi interamente proiettato alla realizzazione di piani o progetti per rendere più veloce il vostro raggio d'azione. Successi significativi si prevedono per molti di voi: per chi ha in ballo un colloquio importante o per chi cerca impiego. Sarete fermamente decisi a ottenere il massimo dall'ambiente in cui operate ma vorrete tutte le garanzie del caso.

Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani indica una giornata nostalgica, forse interessata da ripensamenti e dubbi. Tenete conto comunque che avrete a che fare con un difficile momento, pertanto, soprattutto in campo sentimentale un po’ di tensione, probabilmente strascico dei giorni precedenti vi presenterà il conto rendendovi nervosi e apatici. In campo amoroso, parlando di relazioni di coppia, è il momento di attribuire la giusta importanza alle cose che veramente contano. Parlando di buoni sentimenti, è senz'altro il caso di tenere i piedi ben ancorati a terra e magari di cercare quella stabilità che manca da un po'. Ci saranno delle situazioni al limite o discussioni confuse in ambito famigliare, cariche di cose non dette: proprio qui starà l’inghippo, perché le bugie hanno sempre le gambe corte...

Single, qualcuno potrebbe portarvi a entrare in rotta di collisione con le persone che vi circondano. Alcune contraddizioni non vi saranno perdonate e sarete criticati per il vostro atteggiamento, volubile e un po' ambiguo: pensate bene prima di fare qualsiasi mossa. Nel lavoro, i vostri sforzi potrebbero essere vanificati dall'impazienza e dall'insicurezza. Quindi, ottimizzate l'organizzazione cercando di scrollarvi di dosso il malumore e almeno in parte, concentrarvi sui vostri compiti. Voto: 6+.

L'oroscopo di martedì 14 luglio: Leone 'sottotono', voglia d'amare per la Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì invita alla calma e alla riflessione. Potreste essere un po’ troppo distratti in questa parte iniziale della settimana: farete fatica più del solito a tenere alta la concentrazione.

Il fatto è che le cose non girano ancora nel modo desiderato e voi, già da diversi giorni, siete decisamente poco motivati. In amore, certi vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi, per cui non chiudetevi in un ostinato silenzio ma cercate uno scambio d'idee aperto e sincero con chi sapete. Certamente in molti cercherete di dare il massimo nel rapporto, e il vostro partner ne sarà felice in quanto riuscirete a risolvere ogni tipo di problema. Single, vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore. Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra e affettuosa, anche se l'esitazione e il dubbio saranno all'ordine del giorno. Fate pulizia nella vostra testa e poi scegliete solo il meglio per voi.

In ambito lavorativo il momento attuale richiederà attenzione. Potreste correre il pericolo di cacciarvi in situazioni difficili o compromettenti. Fermatevi un istante e verificate ciò che in questo momento non vi soddisfa. Voto: 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata sotto la poco piacevole etichetta dei periodi "sottotono". In amore, qualcuno avrà non pochi problemi da una storia nata per caso, attualmente destinata al fallimento. In coppia non avrete le idee molto chiare ma in compenso vivrete un periodo abbastanza affettuoso sotto il profilo sentimentale, a patto però di avere in corso una storia passabile, altrimenti. Si prevedono inoltre delle discussioni in famiglia, ma nulla che non si possa contenere nei limiti del bon ton.

Single, sarete più impegnati del solito, ma indubbiamente poteste organizzarvi meglio. Non dovete porvi limiti, ma dovrete soltanto credere in voi stessi e nelle vostre possibilità, quindi non abbiate paura di intervenire o di esporvi. Nel lavoro, qualcuno o qualcosa porterà una svolta nella vostra vita. Dovrete prendere decisioni, fare tagli netti e in qualche caso invertire la rotta. Tutto ciò non sarà indolore, ma neppure così destabilizzante come temete. Del resto qualsiasi compromesso ha sempre un prezzo... Voto: 7+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 14 luglio, preannuncia una giornata buona. Quasi sicuramente vedrete le cose srotolarsi da sole, man mano nel procedere del periodo.

In amore sarete romantici, un filo possessivi e con tanta voglia d'amare, alla persona amata questo attaccamento piace perché si sentirà amata e al sicuro. Se avete dei figli, sicuramente li porterete al mare, magari dai nonni in campagna. A lievitare, certamente, la voglia di iniziare qualcosa di definitivo con chi amate: perché aspettare, fatevi avanti subito, ok? Se invece aveste voglia di cambiare il vostro attuale status, diciamo pure che questo è un buon periodo per (ri)mettersi in gioco, approfittatene. Grazie alla presenza della Luna in Toro, trascorrerete una giornata intensa e piena di emozioni. Ci saranno molte cose che vi colpiranno o che attrarranno la vostra attenzione, ma tranquilli perché saranno tutte cose piacevoli e positive, all'insegna della spensieratezza.

Nel lavoro, avrete un'eccellente capacità di giudizio grazie a un sostanziale equilibrio interiore. Questo vi aiuterà a muovervi sempre all'insegna della massima diplomazia, arte in cui peraltro siete maestri. Molti di voi riceveranno manifestazioni di stima, in qualche caso ci potrebbe essere persino un aiuto ben più concreto. Voto: 8-.

