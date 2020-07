Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico il Sole spostarsi dai gradi del Cancro, dove sosta Mercurio, al segno del Leone, nel frattempo Urano stazionerà in Toro. Saturno, Giove e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, così come Venere insieme al Nodo Lunare che continueranno il domicilio in Gemelli. Infine, Nettuno permarrà in Pesci come Marte che proseguirà la sosta nel segno dell'Ariete.

Oroscopo della settimana favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Toro.

Miglioramenti economici per l'Ariete

Ariete: miglioramenti economici. A metà settimana i nati del segno potrebbero constatare che il bottino economico tenderà a salire.

Farsi prendere dall'entusiasmo e cimentarsi in spese folli, però, si rivelerebbe controproducente, come sottolineano Giove e Saturno di Terra in retrogradazione.

Toro: sinceri. Il transito di Saturno in Acquario, in onda sino a due settimane fa, aveva fatto protendere i lavoratori autonomi del segno nell'ingigantire le loro peculiarità, in modo da attrarre maggiore clientela. Adesso, però, che l'austero pianeta cammina all'indietro nel loro elemento, avranno buone chance di virare verso un mood più concreto e sincero.

Gemelli: passo dopo passo. Ad eccezione del brioso weeekend, i nati Gemelli si troveranno, c'è da scommetterci, di fronte all'esigenza di rallentare il passo, specialmente nelle conoscenze amorose che si appresteranno a fare.

Il Luminare maschile in Leone, dal 22, li esorterà a bruciare le tappe e, invece, dovrebbero avanzare passo dopo passo, in modo da valutare a dovere la persona con cui intavolare un flirt.

Cancro: passato che ritorna. Nei giorni del 22 e 23, a causa del duetto arcigno Giove-Saturno e del Sole sbarcato in Leone, i nativi saranno presumibilmente alle prese con un fantasma del passato.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

A seconda della situazione, potrebbe trattarsi di una causa legale che darà il suo epilogo, un ex capo aziendale o una vecchia fiamma.

Spese extra per lo Scorpione

Leone: investimenti. Assieme al Sole, nella giornata di mercoledì, ci sarà la Luna per due giorni a consacrare il mese del compleanno per i nati Leone.

Il terzetto di Terra formato da Giove, Plutone e Saturno aizzato dal transito del Luminare maschile spingerà, con ogni probabilità, i nativi ad investire su se stessi, frequentando un corso d'aggiornamento o acquistando una nuova attrezzatura professionale.

Vergine: amore sottotono. Le effemeridi settimanali per i nati della Vergine non paiono particolarmente entusiasmanti, e la motivazione di ciò sarà da ricercarsi più nella loro predisposizione verso il quotidiano, che in un'ostilità planetaria. Sarà, quindi, il loro approccio, specialmente nel focolare domestico, ad apparire poco conciliante e, di conseguenza, il partner non potrà che lamentare una certa trascuratezza.

Bilancia: lavoro a gonfie vele.

Da una parte la settimana nasconderà presumibilmente qualche ostacolo di troppo sul versante amoroso, mentre i nativi godranno di splendide effemeridi per quanto riguarda le faccende professionali. Ad essere maggiormente favorito sarà, con tutta probabilità, il weekend che riserverà loro nuove entrate economiche.

Scorpione: spese extra. I cordoni della borsa, gioco forza, dovranno probabilmente essere ulteriormente stretti in questi sette giorni in casa Scorpione. A fronte di ciò, il malumore potrebbe prendere il sopravvento, anche perchè ultimamente il settore professionale aveva anch'esso subito un notevole calo in tal senso.

Acquario bizzoso

Sagittario: loquaci. In amore ci saranno delle complicate ma doverose decisioni da prendere in questa settimana.

Sul fronte professionale, invece, il terzo segno di fuoco potrà contare su buone doti comunicative, figlie del Sole in Leone e di Mercurio, adesso in moto diretto.

Capricorno: mondani. Da metà settimana i nati Capricorno vorranno e presumibilmente potranno soddisfare la loro voglia di mondanità, sfoggiando i nuovi abiti acquistati nei locali esclusivi del centro città.

Acquario: bizzosi. Sino a venerdì in casa Acquario il nervosismo potrebbe essere l'indesiderato protagonista, sia nelle faccende lavorative che amorose. Basterà un nonnulla per scatenare la loro ira, che avrà buone possibilità di attenuarsi soltanto nel weekend, quando il binomio Luna-Venere diverrà favorevole.

Pesci: abitudini malsane.

Plutone di Terra e Nettuno nel loro domicilio formeranno un sestile nella terza dimora astrologica, ponendo l'accento sulle malsane abitudini che, adesso, dovrebbero essere eliminate. Quando due pianeti lenti ci suggeriscono di strizzare l'occhio alla salute, come in questo caso, sarebbe bene assecondarli e rigenerarci fisicamente.