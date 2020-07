L'aspetto finanziario e pecuniario in generale sarà il motore propulsore che farà andare avanti la giornata di mercoledì 15 luglio 2020. Che si tratti del segno del Leone o del segno dell'Acquario, le decisioni prese dovranno essere ben ponderate se si tratta di soldi, mentre l'ambito amoroso sicuramente illuminerà la giornata per i nati del segno dei Gemelli e dell'Ariete i quali manderanno avanti la propria relazione facendola anche evolvere.

In basso, l'oroscopo dei 12 segni dello zodiaco.

Cancro ansioso

Ariete: avrete un appuntamento con la persona che vi piace, o comunque l'opportunità di stare soli e parlare del più e del meno.

Evitate di stressarvi troppo sul posto di lavoro e non ci saranno troppe tensioni nell'ambiente familiare.

Toro: avrete un senso di malessere molto forte conseguente al nervosismo elevato di questi giorni. Dovrete assolutamente placarvi e intavolare qualche progetto lavorativo che vi aiuti a distrarvi e non soltanto a guadagnare.

Gemelli: tanta passione vi farà riscoprire l'eros con la persona amata, ma anche qualche avventura sarà baciata dalla buona sorte di Venere. Ovviamente dovrete essere ben chiari fin dall'inizio così da non creare troppo equivoci.

Cancro: l'ansia causata dalle recenti delusioni lavorative vi metterà duramente alla prova anche nel campo della salute. Se avete già qualche problema sarà opportuno non arrabbiarvi troppo e prendervi qualche ora di pausa dalla vita quotidiana.

Leone: tante idee su come spendere i vostri risparmi saranno ben accette, ma non dovranno assolutamente essere la vostra priorità, perché se è vero che ci saranno più possibilità finanziarie è altrettanto vero che dovrete fare attenzione sempre e comunque.

Vergine: penserete di avere più voglia che un vero bisogno di una pausa dagli impegni lavorativi, ma l'ingente lavoro di questa giornata vi forzerà ad accantonare l'idea.

Però avrete dei successi che vi renderanno estremamente orgogliosi.

Scorpione in cerca di emozioni

Bilancia: avrete troppa tensione con il vostro partner, e potreste perfino decidere di non vederlo per un po' di tempo in attesa di comprendere cosa realmente vorreste fare della vostra relazione. La riflessione però dovrà essere ben ponderata.

Scorpione: avvertirete una sorta di “prurito” che vi suggerirà di lanciarvi all'avventura, alle nuove scoperte e alle nuove esperienze. Per il momento non ci saranno diverbi che metteranno in crisi questa voglia di uscire dagli schemi.

Sagittario: qualcuno vicino a voi vi farà presente la vostra mancanza di attenzioni. Il vostro atteggiamento al momento non sarà troppo caloroso, dunque molte persone attorno a voi dovranno mettersi l'animo in pace.

Capricorno: un litigio metterà in crisi qualche certezza che credevate inscalfibile, e ora come ora avrete bisogno di riflettere sulle scelte che avete preso recentemente per poterle opportunamente ribaltare.

Acquario: emergerete nuovamente dalla nube negativa che l'ambito professionale vi ha procurato, e otterrete qualche promozione o qualche guadagno extra per potervi risollevare adeguatamente sul fronte finanziario.

Pesci: lavorare da soli non sarà mai stato così piacevole, a tratti divertente. Il merito andrò sicuramente alla decisione di proseguire un percorso progettuale in solitaria che vi farà desiderare di trascorrere un pomeriggio in compagnia.