La prima domenica del mese di luglio si preannuncia piacevole per alcuni segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 5 luglio 2020. La giornata sarà positiva per il Toro e i Pesci, mentre per il Leone e il Cancro ci sarà qualche problema da risolvere.

Oroscopo del 5 luglio

Ariete: la giornata sarà all'insegna dell'armonia con il partner. Dopo un sabato in cui avete avuto qualche problema di coppia, ritroverete l'intesa in amore. Per i single si preannuncia una domenica all'insegna dei ricordi.

Toro: domenica positiva per i nati sotto il segno del Toro. Vi sentirete compresi dal partner e troverete nella vostra metà, il pieno appoggio in nuove iniziative che proporrete.

Qualche piacevole novità nelle amicizie.

Gemelli: riceverete una chiamata o un messaggio inaspettato da una persona alla quale eravate particolarmente legati in passato. In famiglia sarete apprezzati per la vostra disponibilità.

Cancro: in questa giornata vi sentirete nervosi e stanchi. La settimana lavorativa è stata piena di stress e dovrete fare in modo di recuperare le energie. Riposatevi ed estraniatevi dal resto del mondo. Leggete un bel libro o ascoltate la musica che preferite per ritrovare la carica giusta che vi farà affrontare al meglio la nuova settimana.

Previsioni e oroscopo per domenica 5 luglio

Leone: sarete inquieti e preoccupati per una questione lavorativa. Riuscirete a risolvere fra qualche giorno questa cosa che vi tormenta.

Non arrovellatevi a cercare una soluzione ora.

Vergine: piacevole domenica in sintonia in famiglia e con il partner. Anche nelle amicizie, la domenica sarà favorevole a consolidare i rapporti.

Bilancia: non sarete predisposti al dialogo in famiglia e anche in amore non riuscirete ad esprimere liberamente le vostre idee.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Prendetevi del tempo per voi.

Scorpione: la prima domenica di luglio sarà ricca di impegni. Vi sentirete trascinati dalle iniziative del vostro partner e avrete voglia di condividere esperienze piacevoli con gli amici.

Dal Sagittario ai Pesci: l'oroscopo di domenica 5 luglio

Sagittario: trascorrerete una domenica all'insegna del relax.

Non avrete voglia di stare in compagnia e preferirete la tranquillità a casa o in posti isolati.

Capricorno: domenica in cui vi sentirete in armonia con la vostra famiglia. Ritroverete l'armonia di un tempo con il vostro partner e trascorrerete una giornata romantica. I single potrebbero fare un incontro inaspettato che potrebbe rivelarsi interessante.

Acquario: insieme alle persone giuste potrete far uscire il vostro animo festaiolo. Sarete energici e pronti a vivere al meglio questa prima domenica di luglio.

Pesci: giornata positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore e in famiglia vi sentirete apprezzati. I single potrebbero ripensare a un vecchio amore.