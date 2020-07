Giovedì 23 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno nel segno del Capricorno. Il Sole permarrà nel segno del Leone, così come Marte che proseguirà il moto in Ariete. In ultimo, Urano continuerà il transito in Toro come Venere assieme al Nodo Lunare che rimarrà stabile in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Gemelli, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro top. Grazie alla Luna di Terra, in sestile a Mercurio ed in trigono ad Urano, il giovedì avrà buone chance di rivelarsi estremamente proficuo per il settore professionale nativo.

A giungere inaspettati potrebbero essere proprio i risultati, perlopiù morali al momento, anelati da diverse settimane.

2° posto Gemelli: mondani. La voglia di divertimento che, con ogni probabilità, sarà predominante nella giornata nativa sarà soddisfatta dal tardo pomeriggio in poi, quando le uscite mondane saranno favorite. Le risate saranno probabilmente le protagoniste in serata e, di conseguenza, la compagnia delle amiche storiche si rivelerà rigenerante.

3° posto Capricorno: finanze top. Il bottino economico dei nati Capricorno quest'oggi sarà, c'è da scommetterci, stracolmo e molti tra loro opteranno per una gratificante sessione di shopping. Per merito del sestile in onda tra Giove nel loro domicilio, seppur retrogrado, e Nettuno saranno molto attenti a scovare le migliori offerte sul mercato.

I mezzani

4° posto Leone: determinati. Il Luminare notturno, transitando nella nona casa della Vergine, spingerà presumibilmente i nativi ad ampliare i propri orizzonti professionali, anche in direzioni sinora inesplorate. Le opportunità che, a primo impatto, parranno scorgere li renderanno maggiormente determinati nel perseguire queste nuove mete.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

5° posto Vergine: riflessivi. La settimana appena trascorsa è stata per molti nativi piena di eventi destabilizzanti , a causa del pragmatismo che li contraddistingue. Per metabolizzarli maggiormente, difatti, vi sarà la Luna nel loro domicilio che, al contempo, li renderà presumibilmente riflessivi.

6° posto Ariete: piedi di piombo. Marte ed il Sole, entrambi nel loro Elemento, quest'oggi saranno bersagliati da Mercurio, Giove e Saturno intimando ai nati Ariete di avanzare coi piedi di piombo, specialmente in amore. Un gesto o una parola fuori posto, difatti, potrebbe scatenare un polverone dialettico.

7° posto Sagittario: nemici segreti. C'è chi rema alle spalle dei nativi, sopratutto in ambito professionale, ed in questa giornata tali oscure trame parranno infittirsi con un nuovo pettegolezzo che uscirà allo scoperto. Peccato, però, che sarà totale frutto della fantasia del maldicente, malgrado qualche collega abboccherà all'amo.

8° posto Bilancia: stress. Le molteplici incombenze a cui dovranno adempiere i nati del segno in questa giornata dovranno essere rimandati a data da destinarsi.

Così facendo il secondo segno d'Aria scongiurerà lo stress.

9° posto Scorpione: relax. Le energie che i nativi hanno speso durante gli ultimi giorni potrebbero far optare molti tra loro per staccare la spina dalla quotidianità, ritagliandosi ampi spazi di relax in queste 24 ore.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: perplessi. Sul versante professionale la quadratura Nettuno-Venere la farà presumibilmente da padrona, mettendo a repentaglio la lucidità d'intenti dei nativi. Tale appannamento mentale, di conseguenza, non gli permetterà di comunicare a dovere coi parigrado, creando equivoci ed incomprensioni.

11° posto Cancro: amore flop. Se da un lato le faccende lavorative richiederanno, con tutta probabilità, grandi energie fisiche e mentali, dall'altro le vicende amorose risulteranno meno entusiasmanti del solito.

Il partner diverrà asfissiante riempiendoli di messaggi e chiamate, suscitando probabilmente l'ira dei nativi.

12° posto Acquario: spese extra. Un'uscita economica non preventivata potrebbe mettere in subbuglio il bottino finanziario nativo. Per ovviare all'inconveniente basterà eliminare le spese non indispensabili, come quella gita fuori porta col partner.