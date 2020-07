Lunedì 6 luglio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare nell'orbita dell'Acquario, nel frattempo Giove, Plutone e Saturno stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano proseguirà il moto in Toro, così come il Sole assieme a Mercurio rimarranno stabili in Cancro. Infine, Venere insieme al Nodo Lunare proseguiranno la loro orbita in Gemelli come Marte che continuerà a transitare in Ariete.

Ariete prevaricatrice

Ariete: prevaricatrici. I nati del segno che gestiscono un team lavorativo potrebbero assumere un atteggiamento prevaricatore, specialmente la prima decade offuscata dalla quadratura che Mercurio d'Aria formerà con Marte nel loro domicilio, e ciò non sarà affatto gradito dai capi aziendali.

Toro: stand-by. Sebbene la settimana sia appena iniziata i nati Toro, reduci da un weekend dispendioso in termini di energie fisiche e mentali, opteranno presumibilmente per relegare le attività pratiche in secondo piano, a pro di un meritato relax.

Gemelli: umore top. Lunedì che avrà buone chance di partire col vento in poppa per i nativi, i quali metteranno in campo una briosità senza eguali, tanto da lasciare attonite le persone care, che nell'ultimo periodo si erano abituate al loro mood malmostoso.

Cancro: sereni. Nel nido domestico la serenità tornerà, con tutta probabilità, a essere la protagonista della giornata mettendo i nati del segno nelle condizioni di dare e ricevere affetto con grande naturalezza verso partner e figli.

Leone fiacco

Leone: fiacchi. Il bottino energetico segnerà, c'è da scommetterci, il passo quest'oggi facendo decidere ad alcuni nati Leone di rallentare i ritmi, sia sul piano pratico sia su quello professionale, in modo da scongiurare l'indesiderato stress.

Vergine: lavoro flop. 24 ore in cui i nati del segno potrebbero cedere alla provocazione di un nuovo collega innescando, come spiacevole conseguenza, un polverone dialettico che li metterà in cattiva luce sul luogo di lavoro.

Sarà bene, invece, soprassedere lavorando a testa bassa.

Bilancia: sinceri. La sincerità paga solitamente, anche se stavolta i nativi potrebbero ricevere un conto salato, soprattutto nel luogo professionale, dove qualche collega non gradirà affatto la loro schiettezza facendogli una sonora lavata di capo.

Scorpione: passionali. I nativi quest'oggi saranno presumibilmente pervasi da un'invidiabile carica passionale, per merito della Luna che formerà uno sfavillante trigono con Venere in prima casa. Con questo particolare aspetto saranno anche favoriti a dare un taglio definitivo ad amarezze e angosce che aleggiano in coppia, per aprire le porte ad una nuova prospettiva amorosa.

Lavoro in pole position per l'Acquario

Sagittario: loquaci. La parlantina spigliata di cui daranno probabilmente sfoggio in questa giornata sarà perlopiù utilizzata nel menàge amoroso, rendendo entusiasta il partner che, finalmente, riceverà le attenzioni che desidera da settimane.

Capricorno: a piccoli passi. Il Sole e Plutone si daranno battaglia e a pagarne le conseguenze potrebbe essere la lucidità professionale nativa, pesantemente offuscata dal transito avverso che li farà, inevitabilmente, procedere a rilento verso i loro obiettivi odierni.

Acquario: lavoro in pole position. Le questioni professionali oggi potrebbero prendere il volo in casa Acquario, ed il merito sarà del relax di cui hanno goduto domenica oltre alla fantastica sosta del Luminare femminile nella loro orbita.

Pesci: prole. Dopo un'attenta analisi assieme al partner, i nativi prenderanno la doverosa decisione di rivedere le regole imposte ai figli, ammodernandole alla loro età ed alle circostanze del momento.