L'oroscopo di domani, domenica 5 luglio, è pronto a svelare come andrà la giornata finale di questa settimana, ovvero domenica 5 luglio.

A fare ottima impressione nel firmamento astrologico di domani, senz'altro la Luna in Capricorno: l'Astro d'Argento si troverà in opposizione al Sole, in sestile a Nettuno e in congiunzione contemporanea a Giove e Plutone. Prosegue intanto il mesto cammino di Nettuno in Pesci, mentre risulta essere molto più veloce il transito di Marte in Ariete. Nel campo del Toro ritroviamo ancora per questa giornata il pianeta Urano mentre in Gemelli spazia incontrastato Venere.

Tra i segni fortunati di questa domenica è da segnalare l'ottima giornata indicata ai nativi dei Gemelli, 'voto 10' in pagella ed in giornata "top". Nessuna controindicazione nemmeno per gli appartenenti a Cancro, Sagittario, Capricorno, Pesci, tutti valutati in periodo a cinque stelle. Poche probabilità di riuscita del periodo invece per gli amici dell'Ariete, in questo frangente considerati in giornata "sottotono".

Scopriamo come è stata valutata la giornata ai restanti simboli astrali analizzando prima la classifica e poi l'Oroscopo di domenica 5 luglio con le pagelle segno per segno.

La classifica di domenica 5 luglio

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità della prossima domenica: pronti a scoprire la classifica di domenica 5 luglio?

Come annunciato in anteprima ad essere presi in considerazione dall'oroscopo di domani, domenica 5 luglio, in questo contesto i segni interessanti l'intero arco dello zodiaco, ossia dall'Ariete sino a Pesci. Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi a Gemelli, Cancro, Sagittario, Capricorno e Pesci, vincenti soprattutto in campo sentimentale.

A questo punto per non togliere il gusto della sorpresa vi rimandiamo al prospetto relativo.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno sul periodo in analisi:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Cancro, Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★★: Toro, Vergine, Scorpione, Acquario;

★★★: Ariete;

★★: Leone e Bilancia.

Previsioni astrologiche di domani 5 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo di domani preannuncia una domenica con tutta l'aria della giornata "sottotono". Qualcuno, con vecchie tensioni accumulate in passato, potrebbe avere scontri verbali con persone del proprio ambito. In amore, soprattutto in coppia, mostratevi più attenti del solito alle esigenze della persona amata e se vorrete di più, parlatene e vedrete che facendo così troverete subito una soluzione. Single, sarà molto meglio se alzerete la guardia, con le antenne dritte. Qualcuno potrebbe farvi perdere le cosiddette staffe: evitate di rispondere alle provocazioni, lasciate cadere ogni desiderio di rivalsa. Voto 7-.

Toro: ★★★★. La giornata relativa a questa domenica sarà da considerare di attesa. In amore non lasciatevi prendere dall'ansia ed accertatevi che con la persona amata tutto sia come desiderate.

Più di qualcuno di voi nativi in questa giornata potrebbe realizzare anche un piccolo desiderio: la serata con il partner potrebbe essere all'insegna della serenità e del rinnovato sentimento. Single, le predizioni relative all'oroscopo indicano che finalmente state raggiungendo un invidiabile equilibrio personale. Con la persona che sapete, in effetti, potrebbero ancora continuare quelle antipatiche tensioni: pensate a come muovervi nei suoi confronti. Voto 8+.

Gemelli: 'Top del giorno'. La giornata è prevista sotto splendidi auspici. La Luna in Capricorno darà ampio margine alle vostre manovre sentimentali favorendo non poco la risoluzione di eventuali problematiche aperte o da chiudere a proprio favore.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, prevede che possiate vivere quasi come foste su un altro pianeta: vi sentirete felici e soddisfatti di come stanno andando tanti aspetti della vostra vita. Venere altrettanto amica del segno vi renderà felici e sereni nelle faccende sentimentali favorendo la soluzione di eventuali problemi aperti. Single, qualunque sia la vostra situazione chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio, vedrete che sicuramente si avvererà in men che non si dica. Voto 10.

Cancro: ★★★★★. Parlando di amore, il periodo troverà probabilmente situazioni abbastanza positive. Alcune tra queste molto eccitanti al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita di novità e spunti deliziosi, da condividere ovviamente con chi si ama.

Dipenderà solo da voi,le stelle daranno sufficienti garanzie in vista di una giornata particolarmente eccitante. Più di qualcuno, ancora single, potrebbe andare incontro ad occasioni d'oro in grado di favorire incontri casuali per poter flirtare o succulente avventure mordi e fuggi. In coppia, il rapporto diventerà senz'altro più sereno e alla portata, facendovi sentire bene e assolutamente a vostro agio. Voto 9.

Oroscopo del giorno 5 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: ★★. Le previsioni zodiacali del 5 luglio indicano una giornata valutata da "ko", senza incertezze da parte nostra visto il cielo astrale poco raccomandabile nei vostri confronti. Con questo quadro astrologico, l'oroscopo di domani consiglia in amore tanta calma e molta circospezione in qualsiasi rapporto a stampo sentimentale.

Mettete pure da parte ogni dissidio e ponetevi nei confronti della persona amata in tutta la vostra semplicità. In certi momenti aiutatevi con la dolcezza più sfrenata: anello di congiunzione tra le due cose, passione ed eros, collante necessario affinché la coppia "non scoppi". Single, le previsioni del giorno indicano che forse dovrete sudare sette camicie. Target, migliorare l'intesa con la persona che sapete superando gli attuali livelli. Voto 6-.

Vergine: ★★★★. Un discreto giorno si preannuncia in arrivo per molti di voi della Vergine. In prospettiva, potrebbero esserci positivi risvolti riguardo quella situazione che avete a cuore. In amore, secondo l'oroscopo saranno sicuramente in arrivo dei positivi cambiamenti da mettere in conto nelle relazioni affettive o direttamente verso il vostro partner.

La vostra vita sentimentale sarà, volente o nolente, in primo piano: avrete l'opportunità di migliorare tante cose positivamente, anche se in alcune coppie il lavoro da fare è ancora tantissimo. Single, le predizioni invitano a provare con cautela manovre d'avvicinamento verso chi sapete: facendo leva sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta, riuscirete sicuramente a conquistare chi vorreste far vostro per sempre. Voto 7.

Bilancia: ★★. Questa nuova domenica in arrivo non sarà troppo fertile per voi Bilancia. In amore perciò, attenti a come andrete a muovervi nel corso del periodo: si consiglia, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'intesa di coppia, di lasciar perdere ripicche o allusioni fuori luogo, quelle per intenderci con cui amate stuzzicare tanto il partner.

Single, l'oroscopo del giorno indica che in amore potreste facilmente passare dalla parte del torto, anche nel caso aveste in mano le prove di essere in ragione. Cercate di rimanere fuori da situazioni potenzialmente rischiose. Quale che sia la vostra situazione affettiva, emozioni e palpiti risentiranno certamente del momento "no" al quale sarete legati: mancherà di sicuro la complicità e la buona intesa, tanto che il cuore potrebbe suggerirvi un attimo di tregua. Voto 6.

Scorpione: ★★★★. Un giorno previsto ampiamente nella norma ma con scarse opportunità a cui aggrapparsi in caso di problemi emergenti. La staticità sarà il vostro peggior nemico, dunque, proponetevi in un modo nuovo, diverso dal consueto vivendo a pieno eventuali nuovi stimoli.

In amore, potrete vivere con maggiore serenità certe emozioni e se ci sono stati momenti difficili per i sentimenti, adesso le cose andranno sicuramente meglio. Raggiungerete così un’intesa forte con la vostra metà, rendendovi anche più romantici di prima. Single, avete deciso di cambiare la vostra vita affettiva? Tranquilli, ci riuscirete alla grande, attenti solo ai soliti vostri inopportuni tentennamenti. Voto 8.

Oroscopo 5 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: ★★★★★. Domenica sarà una giornata con vista positiva, grazie a splendide formazioni astrali con il Sole in primo piano (specularità positiva al 90%). Cercate di essere organizzati e precisi, vedrete che vi godrete un finale di settimana sereno e molto soddisfacente.

In amore, una persona potrebbe offrirvi il suo aiuto, non rinunciatevi. In coppia, invece, è tempo di essere chiari con il partner: esprimete senza remore quali sono i vostri desideri, i sentimenti provati, le paure; la persona amata vi capirà senz'altro. Single, le predizioni relative all'oroscopo danno per scontato il fatto che vi sentirete felici e appagati. In tanti vi crogiolerete in un'onda di emozioni nella quale lasciarsi volentieri sommergere. Voto 9.

Capricorno: ★★★★★. La giornata del 5 luglio sarà incanalata verso una meritata positività. L'oroscopo giornaliero mette in primo piano il settore sentimentale, soprattutto se associato a ricordi oppure a belle esperienze condivise; attenti, potrebbe anche venir fuori un cruccio per qualche sottile rancore mai sopito del tutto.

Molti nativi potranno recuperare una buona intesa in ambito di coppia: vi aspettano serate dolci, insieme alla vostra metà. Questo sarà un ottimo frangente anche per chi ha rapporti un po' burrascosi con partner, amici, figli oppure per mettere in pratica un cambiamento in casa. Single, vista la bella posizione della Luna, avrete l'occasione di comunicare con chiarezza con tutte le persone che v'interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui vorreste far capire qualcosa, la giornata sarà sicuramente quella giusta per farlo. Voto 9-.

Acquario: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domenica preannuncia un periodo buono, anche se in parte meritevole di maggior attenzione. In amore, con la persona del cuore, buone prospettive si paventano per i più: potrete finalmente (ri)vivere momenti di grande passione, vera gioia per la sfera emotiva. Chi è in coppia riuscirà, anche in questo giorno, a vivere momenti dolci grazie alla complicità del partner. L’intesa con il partner di sempre sarà perfetta e la serata si preannuncia ricca di emozioni. Single, sarebbe opportuno o meglio, consigliato, ringraziare le stelle del momento, se non altro perché saranno pronte sicuramente a regalare una giornata piena d'incontri. Se poi sarete un pizzico fortunati, potrebbero portare in dono quell'anima gemella che da tanto state attendendo. Voto 8+.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di domani, domenica 5 luglio, indica una giornata bella quasi come nelle favole. In amore, gli astri consigliano di essere più disponibili e attenti alle esigenze del partner: il saper individuare i propri difetti sarà certamente un buon segno. In coppia, sono previsti momenti esaltanti. Avrete altresì una marea di faccende da revisionare, ovviamente da discutere con il partner. In alcuni casi poi, oltre a realizzare qualcosa di positivo, userete la vostra intelligenza per riportare dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi ha tenuto con il fiato sospeso. Single, gli astri raccomandano di tenersi alla larga dalle persone appartenenti all'Ariete come pure al Leone o alla Bilancia, altamente incompatibili nel periodo con voi dello Scorpione. Al contrario, chi nei giorni scorsi aveva messo in conto l'arrivo di una risposta positiva, oppure un cambiamento a livello sentimentale, le premesse per un buon fine ci saranno tutte. Voto 9+.