L'oroscopo di giovedì 2 luglio avrà in serbo numerose novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare tra i transiti principali: il Sole in congiunzione a Mercurio, la Luna in trigono a Marte e Giove in congiunzione a Saturno. Inoltre, ci sarà la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 2 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 2 luglio: sincerità per i Gemelli, solitudine per il Cancro

Ariete: deciderete di provare a cambiare il vostro punto di vista.

Cercherete di ampliare le vostre conoscenze e di non rimanere troppo fermi sulle vostre posizioni. Sarà un esperimento che vi farà bene al cuore, ma che non potrà durare troppo a lungo. Sul lavoro, farete del vostro meglio per riuscire a portare a termine tutti i compiti assegnati. Forse, la troppa fretta vi farà sentire un po' frustrati e nervosi, ma una tisana calda e un bagno rilassante sistemeranno le cose. Il partner apparirà schivo e distaccato.

Toro: ci saranno delle cose a cui non riuscirete a dare una spiegazione. Vi sembrerà di essere esclusi dalla vita sociale dei vostri amici e questo vi farà riflettere a lungo sui vostri comportamenti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi su poche persone: sarà importante provare a stringere nuove amicizie.

Inoltre, l'amore avrà un ruolo predominante in questo giovedì. Vi permetterà, infatti, di affrontare tutto con più serenità e determinazione.

Gemelli: sarà il momento giusto per far emergere lati nascosti del vostro carattere. L'amore che vi legherà al partner vi spronerà a mettere la paura da parte.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Proverete a prendere le redini della vostra vita e a esprimere con sincerità i sentimenti più profondi. La persona amata, nonostante la sorpresa, apprezzerà molto questo nuovo atteggiamento e vi ricompenserà con tenerezza e parole di stima. Potrebbe essere divertente organizzare qualcosa da fare insieme come una gita in un parco o un giro in bicicletta.

Cancro: avrete una visione diversa di divertimento rispetto agli altri. Questo potrebbe farvi sentire esclusi e poco inclini a condividere il vostro pensiero. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi: troverete anche voi le persone adatta per condividere determinate passioni! Dedicherete molto tempo al rapporto con i colleghi. Cercherete di appianare tutte le incomprensioni e di non dare vita a nuove discussioni. Non sarà semplice, soprattutto a causa dei diversi punti di vista, ma vi aiuterà molto.

Previsioni zodiacali di giovedì 2 luglio: Leone determinato, chiarimenti per lo Scorpione

Leone: l'eccessiva determinazione potrebbe causare degli scontri in famiglia. Le critiche rappresenteranno una nota amara in questa giornata e vi metteranno di cattivo umore.

Proverete a distrarvi dedicato tempo ai vostri hobby preferiti, ma l'unico modo per cancellare i brutti pensieri sarà quello di affrontare le cose. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di tenere a bada la vostra innata combattività e di dare più spazio alla comunicazione pacifica. Il partner avrà qualche difficoltà nel comprendervi fino in fondo.

Vergine: vi sembrerà di essere mossi da buone intenzioni, ma la vostra preoccupazione per gli altri potrebbe dare l'idea di invadenza. I famigliari, infatti, si sentiranno controllati e tenderanno a reagire con nervosismo davanti alla vostra ansia. L'oroscopo di domani suggerisce di riporre più fiducia negli altri e di non vedere il pericolo in ogni cosa.

Potrebbe aiutarvi dedicare tempo a uno sport oppure imparare una nuova lingua. Il partner, forse, scambierà questo vostro comportamento per gelosia. Sarà importante chiarire tutto il prima possibile.

Bilancia: avrete bisogno di equilibrio durante questa giornata. Cercherete di accantonare lo stress e di dedicare tempo alle vostre passioni. Potreste approfittare del tempo libero per sperimentare in cucina: famigliari e partner saranno ben lieti di assaggiare i vostri manicaretti. Forse, vi sentirete un po' soli e incompresi perché non tutti gli amici saranno disposti a darvi attenzione. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non prendervela eccessivamente e di continuare a mantenere la calma.

Scorpione: deciderete di provare ad approfondire il rapporto con il partner. Sarà un momento molto importante per voi perché vi renderete davvero conto dell'intensità dei vostri sentimenti. Cercherete di instaurare un dialogo produttivo e che possa mettere in luce le emozioni di entrambi. Forse, il partner, tenderà a essere più concentrato su se stesso. Questa cosa vi indispettirà e vi farà sorgere dei dubbi sul feeling creato. Gli amici vi saranno di supporto, anche se qualcuno di loro potrebbe darvi delle risposte brusche.

Previsioni astrologiche di domani 2 luglio: Sagittario di fretta, Acquario preoccupato

Sagittario: non avrete un attimo di pace. Vi sembrerà di essere delle trottole in balia degli impegni lavorativi.

Ogni volta che cercherete di staccare, si presenterà qualcosa che ve lo impedirà. L'oroscopo di domani consiglia di far sentire la vostra voce con più decisione. Sarà utile trovare un compromesso tra le mansioni da portare a termine e il benessere personale. Un collega, in particolare, potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e farvi sentire poco accetti nel luogo di lavoro.

Capricorno: amore e sentimento si mescoleranno alla passione e al desiderio e finiranno per dare vita a un mix perfetto. Darete ascolto al lato più profondo di voi e non avrete alcuna paura nell'osare con la moda e il trucco. Vi piacerà farvi notare e cancellerete la parola "timidezza" dal vostro vocabolario. Forse, qualcuno vi criticherà per il vostro atteggiamento estroso, ma per voi resteranno solo parole senza senso.

Gli affetti più cari si dimostreranno di grande supporto e vi aiuteranno ad affrontare le difficoltà sul lavoro. Attenzione agli sbalzi di temperatura.

Acquario: verrete pervasi da un forte senso di responsabilità nei confronti dei vostri famigliari. Questo vi metterà in allarme e vi spingerà a vivere la giornata nell'ansia. Non ci saranno reali motivi per preoccuparvi, ma vorrete assicurarvi che tutti gli affetti più cari stiano bene. La compagnia di un animale domestico potrebbe essere di grande aiuto perché vi permetterà di spezzare la tensione e di trascorrere qualche ora piacevole al parco o sul divano di casa. Non avrete molta voglia di uscire o di vivere avventure.

Pesci: sarete molto prudenti con le scelte che effettuerete sull'ambiente lavorativo.

Cercherete di essere coerenti con voi stessi, ma di seguire anche gli ordini dati dai superiori. Il rapporto con i colleghi sarà altalenante e alcuni loro atteggiamenti non vi convinceranno del tutto. Non sentirete di avere un vero amico a cui confidare i vostri problemi. Il partner si renderà conto del vostro senso di solitudine e cercherà di presentarvi qualche sua amicizia. Non prenderete bene l'iniziativa e sarete piuttosto restii a lasciarvi andare.