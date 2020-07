L'Oroscopo di mercoledì 22 luglio presenterà entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Nettuno e la Luna in trigono a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo del 22 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 22 luglio: Toro concentrato sul lavoro e problemi amorosi per Gemelli

Ariete: sarà una giornata all'insegna della riflessione. Entrerete in contatto con le corde più profonde del vostro cuore e questo potrebbe lasciarvi sorpresi e spaventati allo stesso tempo.

Sarà importante cercare di spostare l'attenzione al di fuori di voi, in modo da non appesantire troppo il vostro umore. Un buon modo per distrarvi potrebbe essere quello di organizzare qualcosa di divertente da fare con gli amici. Non servirà andare lontano, vi basterà trascorrere del tempo in compagnia.

Toro: deciderete di provare a dare una svolta più audace alla vostra vita professionale. Proverete a mettervi in gioco senza risparmiare nessuna delle vostre energie. Forse, all'inizio, vi sembrerà di lottare contro i mulini a vento, ma potreste avere degli ottimi risultati. Il partner sarà felice del vostro impegno, però vi chiederà, anche, di essere più presenti nella vita di coppia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare un punto di incontro tra le due cose.

Gemelli: avvertirete il bisogno di instaurare una relazione seria con la persona amata. Cercherete di aprirle il vostro cuore, ma la situazione potrebbe rivelarsi più complessa del previsto. Sarà importante dare spazio al potenziale partner ed evitare di diventare fastidiosi. Gli amici costituiranno un'ottima valvola di sfogo perché vi consentiranno di confrontarvi con loro e vi racconteranno alcune delle loro vecchie esperienze.



Cancro: avvertirete una sensazione particolare. Da una parte vi sentirete frizzanti e vicaci, ma dall'altra tenderete a guardarvi indietro. Farete fatica a individuare la direzione giusta per voi. Vi troverete a vivere esperienze che potrebbero mettere in discussioni alcune delle vostre opinioni più salde.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare ad affrontare tutto con coraggio e determinazione. Sarò importante, a fine serate, trovare un'azione o un pensiero che vi renda fieri di voi stessi.

Previsioni zodiacali di mercoledì 22 luglio: Leone socievole e delusioni per Scorpione

Leone: avrete voglia di trascorrere più tempo possibile con i vostri amici. Sarete fieri di essere circondati di persone come loro e il vostro ottimismo non potrà fare a meno di trascinarli nelle vostre avventure. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere il più empatici possibili e di non contrarvi solo sugli aspetti più superficiali. Forse, avrete paura di mostrare i vostri sentimenti più intensi perché temerete di essere giudicati.

Vergine: potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta di qualità alla vostra vita. Non vorrete cambiare tutto, ma solo arricchirla di qualche esperienza in più. Potreste valutare l'idea di iscrivervi a qualche corso di formazione. Vi aiuterà dal punto di vista professionale e potrebbe essere un ottimo modo per conoscere nuove persone. Inoltre, potreste sperimentare il desiderio di dare vita a nuove ricette culinarie. Partner e famigliari non potranno che esservi riconoscenti.

Bilancia: finalmente, la fortuna sarà dalla vostra parte. Vi sentirete pronti ad affrontare tutto con forza e determinazione. Vi renderete conto che molto del vostro avvenire dipenderà solo da voi e, per questo, darete meno peso agli eventi imposti dall'esterno.

Potreste migliorare il contatto con voi stessi tramite lo yoga o la meditazione. Forse, non diventeranno due tra le vostre attività preferite, ma gradirete la profondità della loro azione. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.

Scorpione: potreste rimanere delusi da una persona che credevate fondamentale per voi. Per fortuna, gli amici saranno pronti ad aiutarvi e a darvi consigli preziosi. Non lascerete che la tristezza prenda il sopravvento e che nasconda le vostre emozioni più positive. Tornerete, nel giro di poche ore, allegri e pimpanti. Non avrete alcuna paura di mettervi in gioco e ogni sfida rappresenterà un modo per superare i vostri limiti.

Previsioni astrologiche di domani 22 luglio: Capricorno gioioso e Acquario poco fiducioso

Sagittario: avvertirete il bisogno di portare la vostra relazione sentimentale a un nuovo livello. Dentro di voi, saprete di aver trovato il partner ideale, ma ci sarà qualcosa che ancora vi lascerà dubbiosi. Forse, potrebbe trattarsi di un eccesso di prudenza. Sarà importante provare ad abbassare le vostre barriere, senza, però, rinunciare alla naturale prudenza. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a tenere duro davanti alle pressioni lavorative.

Capricorno: ci saranno degli avvenimenti che faranno emergere tutto il vostro entusiasmo. La positività contagiosa e la voglia di fare vi faranno apparire desiderabili agli occhi degli altri.

Però, dovrete stare attenti a invidie e gelosie. Tra i vostri amici, infatti, potrebbe esserci qualcuno che cova del rancore verso di voi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare adito a inutili pettegolezzi: concentratevi solo sul vostro benessere e trascorrere del tempo di qualità con chi amate.

Acquario: avrete poca fiducia nei confronti del futuro. Vi sentirete bloccati in una dimensione che non comprenderete completamente. Tenderete a osservare le vite degli altri e a fare paragoni con la vostra. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cercare la felicità nelle cose che già avete. Dopo un'analisi accurata, vi renderete conto che non vi mancheranno i motivi per essere orgogliosi di voi.

Gli amici, se gli lascerete spazio, costituiranno una parte fondamentale della vostra giornata.

Pesci: non avrete voglia di prendervi determinate responsabilità. Sentirete il bisogno di concentrarvi solo su voi stessi e sui vostri bisogni più profondi. Deciderete di evitare, almeno per il momento, qualunque rapporto di tipo amoroso. Sarà una scelta legata al desiderio di smettere di soffrire per altri. Forse, in un primo momento, la solitudine sarà difficile sa sopportare, ma grazie all'affetto delle persone che vi saranno accanto, non avrete alcun problema a superare questo scoglio.