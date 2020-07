Sabato 18 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Lunare e Venere transitare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole assieme a Mercurio sosteranno in Cancro. Saturno, Plutone e Giove permarranno sui gradi del Capricorno, così come Nettuno che proseguirà il moto in Pesci. Infine Marte continuerà l'orbita nel segno dell'Ariete come Urano che rimarrà stabile in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro a gonfie vele. Sebbene i nativi, che operano alle dipendenze altrui, potrebbero essere alle prese con l'opprimente presenza di un superiore dimostreranno, con ogni probabilità, uno stacanovismo senza eguali.

Amore in secondo piano.

2° posto Leone: acquisti. Lo shopping per l'arredamento casalingo, che molti nati del segno hanno dovuto rimandare dal mese di marzo a oggi, potranno probabilmente concederselo in questo primo giorno di weekend. Sarà bene, però, non esagerare con le spese.

3° posto Capricorno: collaborazioni. Mentre lo scontro Terra-Acqua del parterre planetario non accenna a placarsi, il terzo segno di Terra potrà, c'è da scommetterci, stringere nuove collaborazioni nel team professionale. Tali alleanze lo renderanno maggiormente tranquillo nell'ambiente lavorativo, in quanto sapranno che, in caso di bisogno, ci sarà qualche figura su cui contare.

I mezzani

4° posto Acquario: a tamburo battente.

Le molteplici incombenze a cui probabilmente dovranno adempiere i nativi questo sabato metteranno a dura prova la loro resistenza fisica. Una volta conclusa la giornata, però, saranno stanchi ma soddisfatti.

5° posto Bilancia: focus sulla prole. La Luna nella loro orbita transiterà in prima casa, andando a formare un'opposizione con Marte e un doppio quadrato con Mercurio e Giove.

Transitando nella prima dimora astrologica, in questo caso, potrebbe spingere i nati Bilancia ad analizzare nel profondo i loro atteggiamenti verso i figli, intimandogli di eliminarli o smorzarli.

6° posto Gemelli: mutevoli. Nel focolare domestico il loro repentino e frequente cambio d'opinione non andrà, con tutta probabilità, a genio al partner che glielo farà notare in men che non si dica.

Sul versante professionale, invece, l'avversità mercuriale suggerisce di tenere a freno la lingua.

7° posto Scorpione: riorganizzare le idee. Di pensieri confusi i nativi ne hanno avuti molti in quest'ultimo periodo, ma quest'oggi potrebbe essere l'occasione per rimettere ordine in casa, ed anche nella mente, magari lontano da partner ed amici.

8° posto Ariete: sinceri. La schiettezza dei nati Ariete in questa giornata, se portata allo stremo, farà presumibilmente storcere il naso a qualche collega nell'ambiente professionale. Meglio, invece, limitare i dialoghi al minimo, considerando l'imponente quadratura che Giove di Terra formerà con Mercurio d'Acqua.

9° posto Toro: gelosi. Non ci saranno sguardi languidi né messaggi provocatori a scatenare la gelosia nativa in questo sabato, ma sarà più una creazione mentale degli stessi, estremamente confusi dalle posizioni di Nettuno e Plutone.

Urano nella loro orbita, inoltre, potrebbe spingerli verso nuovi lidi amorosi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore sottotono. La probabile voglia di mondanità dell'amato bene avrà buone chance di scontrarsi con l'apatia dei nati Pesci, a causa della quadratura Nettuno-Venere. Probabilmente termineranno la sera in solitaria, mentre il partner uscirà con le amiche di sempre.

11° posto Vergine: verità alla luce. Qualche bugia o omissione legata ai nativi emergerà, con tutta probabilità, questo sabato mettendo, di fronte alle altre persone, in dubbio la loro credibilità. Sarà bene cospargersi il capo di cenere per riacquistare la fiducia perduta.

12° posto Cancro: stress. Tante, forse troppe le incombenze che i nativi dovranno ultimare in queste 24 ore, dove sarebbe meglio procrastinarne qualcuna a data da destinarsi se possibile, onde evitare il subentro dello stress.