L'oroscopo di domani 18 luglio rende disponibili le ultime previsioni su amore e lavoro per i segni appartenenti alla seconda metà dello Zodiaco.

Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Mettiamo subito in primo piano i migliori del giorno: Capricorno e Pesci. Entrambi i predetti segni potranno contare su uno splendido inizio weekend, favoriti da astri altamente performanti, ottimi sia per ciò che riguarda i sentimenti che nella parte lavorativa. Periodo immerso nella totale normalità per Bilancia e Acquario, segni parzialmente sostenuti dalla Luna in Cancro.

Le previsioni zodiacali del 18 luglio intanto mettono il punto interrogativo sull'andamento del prossimo fine settimana per gli amici Sagittario e Scorpione, in questo caso valutati negativamente. Ansiosi di approfondire il discorso? Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di sabato 18 luglio segno per segno.

Classifica stelline 18 luglio

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento. A togliere dubbi o perplessità in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, è compito della nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante il primo giorno di weekend.

La scaletta relativa mostra in primo piano i segni Capricorno e Pesci, come già annunciato in apertura valutati a massima positività in questo sabato di fine settimana. A seguire tutti gli altri segni che andremo subito a confermare (alcuni già svelati in anteprima in apertura) analizzando insieme la tabella preposta all'uopo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali di domani 18 luglio: cielo poco efficace per lo Scorpione

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, sabato 18 luglio, prevede un periodo poco performante in alcuni comparti, soprattutto a livello interpersonale. Però, se ben gestita, la giornata riuscirà a regalare anche piccole chicche di positività. In amore, appunto, qualcuno sarà tentato dal cercare "nuovi lidi" su cui adagiare sogni e nuove passioni. Certamente sconsigliato il farlo, soprattutto se il rapporto funziona. In coppia, in caso di situazioni al limite, se non saprete correre ai ripari una discussione iniziata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente pesante. Altra cosa se si è single, dunque disimpegnati: volare di fiore in fiore alla ricerca di quello giusto su cui posarsi potrebbe essere un ottimo modo di passare la giornata.

Nel lavoro, un impegno improvviso potrebbe far saltare alcuni piani. Armatevi di pazienza e fate quello che vi sarà richiesto, anche se potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano un inizio di weekend come pochi fin'ora: calma! Malauguratamente non stiamo dicendo qualcosa di positivo nei confronti del segno, anzi, viste le sole due stelline da "ko", si raccomanda massima attenzione nelle cose che eventualmente si andranno a fare. A tal proposito, le predizioni giornaliere vedono il comparto amore sottomesso ad una giornata a toni bassi. Domani vi sentirete più stanchi del solito: molti arriveranno a sera con caviglie gonfie e doloranti.

Praticamente non avrete voglia di fare né vedere nessuno: chiedete e troverete conforto tra le braccia della persona amata. Single, visto il cielo poco efficace, potrebbero nascere incomprensioni responsabili di alimentare polemiche, specialmente alcune che credevate morte e sepolte. Cercate di moderare la vostra reazione. Nel lavoro, presumibilmente potrebbero arrivare notizie confortanti: se possibile, mettete in conto la possibilità di sfruttare progetti o situazioni del passato. Voto: 6-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di domani 18 luglio al Sagittario indica un periodo abbastanza pesante da affrontare. Se speravate in un sabato vincente, lasciate perdere: il programma messo in atto dalle stelle è molto diverso e non di certo positivo.

Tagliamo subito la cosiddetta testa al toro: a far si che la giornata porti i colori del "sottotono" saranno in prospettiva Sole e Mercurio, entrambi speculari negativi e rispettivamente in opposizione a Plutone, Saturno e Giove ed in quadratura a Marte. Vista la carta del cielo, in amore consiglia di puntare sulla riflessione e sulla pazienza. In questo periodo potrebbero prefigurarsi buone opportunità per chi è in cerca della dolce metà: molte le possibilità di fare amicizia o conquistare cuori. Single, potrebbero arrivare delusioni o gelosie, in gran parte infondate, comunque in grado di generare rabbia e confusione. In merito al lavoro, il discorso cambia: in questo caso, se avrete a che fare con una giornata impegnativa, state attenti a non combinare qualche stupida ingenuità.

Potreste avere di ritorno pesanti conseguenze. Voto: 7-.

L'oroscopo di sabato 18 luglio: amore in risalita per l'Acquario

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, 18 luglio, invita voi nativi a gongolare. Non c'è nulla di più stimolante di una giornata valutata in modo positivo, soprattutto quando le previsioni si avverano. Per l'appunto, questo sabato di fine settimana potrà essere vissuto alla grande grazie all'ottima prestanza di Nettuno in sestile a Giove e Plutone, quest'ultimi attualmente presenti nel vostro settore. Per quanto riguarda l'amore, molti di voi avranno tanta voglia di recuperare tempo perduto: pronti a mettere una pietra sopra le ultime vicissitudini sentimentali?

Il periodo si presterà molto bene per correggere eventuali programmi già avviati e mai andati definitivamente in porto. In coppia, il consiglio è di dare una seconda chance a partner o fidanzati. Il frangente invece, per chi ha problemi sentimentali, sarà importante per capire cosa si vuole e soprattutto se vi sono compromessi ai quali sottostare. Ottimi i rapporti d'amicizia. Nel lavoro, non mollate alle prime difficoltà. Anche se troverete la strada irta e tutta in salita, sappiate che arrivati in cima poi avrete dinnanzi a voi solo discesa. Meditate, ok? Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un sabato discreto, scorrevole seppur a tratti.

In altri casi però, per fortuna pochi, vi potrebbe essere richiesta una migliore gestione nelle situazioni più importanti. La Luna vi sarà amica, essendo speculare positiva al 55%, al contrario di Sole, parzialmente negativo per via dell'opposizione con Giove, Saturno e Plutone. Dunque, amore in risalita: per essere in parte sicuri o almeno tranquilli sul lato sentimentale, cercate di tenervi lontani da discussioni, polemiche o roba simile. Parlando quindi in merito ai rapporti di coppia, siate voi stessi senza problemi, evitando comunque di toccare quei soliti tasti dolenti nel rapporto, che conoscete benissimo. Single, analizzate con serenità le cose che non vanno, discutete pacatamente con la persona che interessa cercando le giuste soluzioni affinché il sentimento decolli: forza, le stelle saranno con voi!

Invece nel lavoro la giornata potrebbe prendere tutt'altra piega. Dateci dentro con le idee e, se sarà il caso, avanzate pure qualche buona richiesta. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani 18 luglio prevede una giornata classificata a '5 stelle', in alcuni casi anche in grado di soddisfare le migliori aspettative. Parlando in generale, la giornata porterà probabilmente nuovi stimoli di novità: ancora una volta sarà il Sole in trigono a Nettuno a fare la differenza. A dare una bella mano in amore, oltre all'ottimo Sole in Cancro, anche la positiva specularità della Luna in congiunzione a Mercurio. Con questo non diciamo che non avrete nessun problema di tipo sentimentale, anzi, ma è bene sapere che non avrete troppe difficoltà nel risolverli.

Single, periodo molto positivo soprattutto a coloro di prima e seconda decade. Situazioni in attesa di risposta vedranno luce positiva entro questo sabato o, al massimo, alla fine di quella di domenica. Nel lavoro infine, mettete in conto un po' di buona intraprendenza in più del solito. Sappiate, spesso basta poco per avere piccole importanti soddisfazioni. A fronte di momentanee quanto pesanti situazioni da superare, potreste aver desiderio di "cambiare aria": certo, l'idea di un nuovo impiego stuzzica, il difficile è trovare opportunità interessanti. Voto: 9.