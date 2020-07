Questo weekend che inizia sabato 18 e termina domenica 19 luglio 2020 sarà molto favorevole in amore per i nati del segno dei Gemelli e del segno dell'Ariete anche grazie alla carica erotica di Marte. Tanto dialogo per il segno del Cancro li distoglierà per qualche momento dagli insuccessi lavorativi, mentre per il segno del Capricorno purtroppo subentreranno molta irritazione e scarsa voglia di socializzare.

Molto più ottimista invece sarà il segno della Vergine che, con la Bilancia, sarà quello che non mancherà di organizzarsi al meglio nonostante gli impegni.

Di seguito, l'Oroscopo del fine settimana per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Gemelli e Ariete al 'top' in amore

Ariete: ci sarà aria di chiarimenti, di tensioni finalmente appianate con il partner e qualche piccola sorpresa che vi darà una atmosfera decisamente più serena rispetto al corso della settimana. Se ogni cosa andrà per il verso giusto, potreste avere la vostra buona dose di passionalità con il partner.

Toro: dovrete faticare parecchio per non dire ciò che pensate di alcune persone attorno a voi, ma alla fine dovete pensare che lo farete per il quieto vivere e non per evitare di essere 'pedanti'. Purtroppo qualche collega farà di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote.

Gemelli: la fortuna durante questo weekend sarà a portata di mano grazie ad una Venere 'tutta' per voi.

Dovrete assolutamente cercare di sfruttare questa buona sorte per concludere un progetto che avete nel cassetto da tempo ma anche per creare complicità nella vostra relazione.

Cancro: se sul lavoro ci saranno delle note che stoneranno con la vostra voglia di emergere, sicuramente in amore le cose prenderanno una piega più tenera e a tratti vivace.

Potrete finalmente lasciarvi andare a sogni ad occhi aperti e alla passionalità.

Leone: farete grandi affari e ne progetterete altri. Sarete delle vere e proprie macchine sul lavoro, e questa spigliatezza potrebbe crearvi qualche dissapore anche se non ve ne importerà molto. Un po' di cautela sul lavoro durante la domenica sarebbe l'ideale.

Vergine: anche se ci saranno degli ostacoli fra voi e il viaggio breve tanto desiderato, farete di tutto per concludere gli impegni e darvi alla pazza gioia in un luogo che senza dubbio sarà il posto ideale per 'ricaricare le batterie'.

Acquario determinato e intraprendente

Bilancia: vorreste dedicare quanto più tempo possibile alla casa, a prendervi cura di voi e della vostra famiglia, ma purtroppo ci sarà qualche cavillo professionale che nel sabato vi costringerà a rimanere ancora a lungo sul posto di lavoro.

Scorpione: sicuramente potrete esternare la vostra creatività, dal momento che avete molto più tempo libero e il lavoro vi darà un po' di quella tregua tanto agognata. Potreste anche convertire qualche hobby in una soddisfacente forma di guadagno.

Sagittario: ci sono delle divergenze troppo grandi per poter trovare dei punti di contatto all'interno della cerchia familiare, ecco perché durante il fine settimana preferirete la compagnia delle amicizie, specialmente quelle fatte recentemente.

Capricorno: potreste essere troppo intransigenti sul posto di lavoro e irritanti in famiglia. Queste due giornate potreste avere troppo da pensare e dunque troppo nervosismo immagazzinato che uscirà tutto in una volta.

Acquario: la vostra determinazione sul lavoro sarà davvero esemplare. Ma se avrete quella marcia in più che vi permetterà di farvi notare da qualcuno potrrste cambiare letteralmente vita, d'altro canto potreste apparire antipatici ad altre persone.

Pesci: non avrete molta cura delle opinioni altrui, tanto che potreste apparire 'menefreghisti' agli occhi degli altri. In realtà questa sarà una sorta di autodifesa per non essere troppo feriti da qualche commento ingiusto nei vostri confronti.