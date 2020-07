Nel mese di agosto 2020 troviamo sul piano astrologico tre cambi planetari degni di nota: il Sole si sposterà dal domicilio del Leone al segno della Vergine, mentre Mercurio viaggerà dai gradi del Cancro alla Vergine ed, in ultimo, Venere cambierà orbita passando dai Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Sagittario.

Amore

Le faccende di cuore dei nati del segno nell'ottavo mese del 2020 potrebbero non rappresentare la loro priorità, a pro delle attività pratiche e professionali. Le incombenze che reclameranno le attenzioni del terzo segno di Fuoco saranno, con ogni probabilità, molteplici ed il tempo che, come spiacevole conseguenza, dedicheranno al partner si ridurrà.

Ciò sarà presumibilmente più evidente nelle coppie nate da poco, in quanto il trasporto emotivo della dolce metà non riuscirà a trovare reciprocità coi nativi. Questo fare sfuggente avrà buone chance di acuirsi dal 20, e più marcatamente dal 22, quando il duetto Mercurio-Sole passerà in Vergine. La sosta di questo binomio astrale in un segno di Terra, difatti, parrà fargli assumere un atteggiamento ancora più distaccato, che sarà mal digerito dall'amato bene. Per i single del segno, invece, le prime tre settimane saranno probabilmente le più proficue per stringere nuove conoscenze affettive. Alcune tra queste avranno ottime possibilità di trasformarsi in focosi flirt estivi, specialmente per la seconda e terza decade.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nati Sagittario ad agosto dovranno, c'è da scommetterci, fare i conti con la pressante e pesante voglia di evadere dall'ambiente professionale. La ricerca di un nuovo lavoro, com'è facile intuire, non potrà essere istantanea ma la loro mente (con Mercurio dal 6 al 19 nell'Elemento che li contraddistingue) sarà in continua esplorazione a riguardo.

Il Sole, in Leone sino al 21, verrà in loro soccorso facendogli scegliere la via più morigerata, ovvero di mantenere la posizione lavorativa in essere. Tale decisione, però, sarà solo di comodo, in quanto i nativi dovranno e probabilmente vorranno accumulare quanto più denaro possibile per puntare, nei mesi a seguire, dritti all'obiettivo professionale.

Ad agosto, quindi, metteranno in campo uno spiccato stacanovismo che inorgoglirà i piani alti aziendali, inconsapevoli della scelta nativa di virare su nuovi lidi. Le finanze, di pari passo, avanzeranno col vento in poppa, a patto che non si lascino trasportare dalla lunaticità venusiana e dalla retrogradazione gioviale, spendendo come se non ci fosse un domani. Grandi chance, infine, durante la settimana finale del mese per gli inoccupati del segno di ricevere un'allettante proposta professionale. Giorni fortunati: 16, 19 e 25.