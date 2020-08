L'oroscopo settimanale 10-16 agosto 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri nella seconda settimana del mese corrente. Siete curiosi di sapere quali novità, sorprese e cambiamenti vi aspettano in questa settimana di Ferragosto? Segno per segno, le previsioni astrologiche su amore da lunedì 10 a domenica 16 agosto dedicate ai 12 segni zodiacali.

Oroscopo fino al 16 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Settimana vantaggiosa per i cuori solitari in cerca d’amore. Avrete molte opportunità per conoscere persone interessanti e tra queste potrebbe esserci un colpo di fulmine. La causalità negli incontri si accentuerà magari al supermercato, alle poste, in banca, qualsiasi luogo sarà buono per attaccare bottone.

Le coppie beneficeranno del favore delle stelle. Tornerà il sereno anche nelle relazioni in crisi da molto tempo.

Toro – Dal punto di vista sentimentale non sarà una settimana elettrizzante. Vi sentirete un po' spenti e soprattutto egoisti. Questo voler pensare solo a voi stessi vi penalizzerà molto. Il vostro partner avvertirà questa sorta di egoismo come una noncuranza da parte vostra nei suoi confronti. Qualche dubbio potrebbe insinuarsi e magari tirare fuori qualche scheletro dall'armadio.

Gemelli – Questa settimana vi porterà qualche piacevole novità, cercate di partecipare a più eventi possibili. Farete degli incontri speciali a qualche meeting del mare. La vostra arma migliore sarà il sorriso, quindi sfoggiatelo.

Riuscirete a distendere i nervi del partner anche dopo una faticosa giornata di lavoro. Coloro che stanno vivendo un periodo di crisi o di dubbi non dovranno cedere alle avance di qualcun altro: non risolverete i vostri problemi, anzi li ingigantirete.

Cancro – Questa settimana vi toccherà risolvere qualche problema di coppia, ma recupererete, anche se in maniera graduale.

L'Oroscopo consiglia di trascorrere con la vostra anima gemella il più tempo possibile, vi servirà a non commettere più gli stessi errori. Il potere del dialogo rafforza la vostra unione. Le coppie più giovani dovranno evitare fraintendimenti e inutili scontri di opinioni.

Previsioni settimana di Ferragosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sarà una settimana poggiata solo sulle vostre forze. Toccherà a voi scegliere tra essere ottimisti o pessimisti. In alcune coppie potrebbe esserci qualche tensione. Solo il dialogo appianerà le divergenze. Se siete single non sarete ancora pronti a lasciarvi andare e per questo motivo non vi butterete in nuove avventure. L'oroscopo consiglia di ristabilire un contatto con il vostro animo ferito. Ricucite gli strappi, sanate le ferite e fortificatevi per la prossima storia.

Vergine – Settimana altalenante per l’amore. Se vi siete separati da poco e non avete ancora superato questo fallimento, questa settimana vi chiuderete a riccio.

Nelle coppie mancherà il dialogo, soprattutto nei momenti più importanti. Anche la relazione più solida potrebbe giungere ai ferri corti, anche se questo sarà un periodo particolare. Mantenete basso il profilo e accontentatevi.

Bilancia – Alcuni di voi saranno combattuti tra salvare la relazione già in crisi da tempo oppure voltare pagina e godersi l’estate in piena libertà. I single passeranno la settimana di Ferragosto tra flirt e avventure brevi. Settimana complicata per le coppie che ovviamente dovranno affrontare scocciature o intromissioni esterne. Questa condizione potrebbe condizionare la vita di coppia per sempre, per cui sarà meglio tagliare i rami secchi e fare ordine.

Scorpione – Se di recente avete sofferto per amore, non sarà semplice mettere una pietra sopra e andare avanti come se nulla fosse.

In questa settimana di Ferragosto i single avranno qualche opportunità di fare incontri interessanti. Godetevi pienamente questo mese estivo e lasciatevi cullare dalle emozioni. Se ancora non vi sentite pronti, siate pazienti, tutto si appianerà.

Astrologia della settimana 10-16 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per alcune coppie, questa settimana di Ferragosto metterà in risalto quella passione messa a dura prova dalle difficoltà nate nei mesi scorsi. Anche coloro che hanno sofferto per una storia finita male, ritroveranno una gioia nuova, la voglia di mettersi in gioco e di buttarsi in una nuova avventura amorosa.

Capricorno – Questa settimana di Ferragosto sarà piuttosto stabile in amore.

Non ci saranno grosse novità per le coppie e nemmeno per i single che continueranno a restare tali. In realtà, tutto dipenderà dai voi e dalla vostra voglia di mettervi in gioco. Le relazioni in crisi continueranno con gli alti e bassi, soliti litigi e solite discussioni. Tutto ciò non porterà a nulla di buono, se non vi deciderete a risolvere una volta per tutte i problemi che sono la causa dei vostri malesseri.

Acquario – Questa settimana di Ferragosto porterà delle novità che nemmeno immaginate. Ritroverete l’equilibrio e la voglia di trascorrere molto tempo con la persona che amate profondamente. Passeggiate sulla battigia, cena romantica con sfondo marino, dichiarazioni d’amore sotto le stelle.

Il vostro partner potrebbe stupirvi, voi sarete pronti a dire ‘Sì’?

Pesci – Non è la migliore settimana per la vostra vita sentimentale. Ci saranno diversi elementi di disturbo che non vi permetteranno di vivere serenamente la vostra storia d’amore. Siate cauti con la persona che vi piace, inviare dei messaggi poco chiari potrebbe causare discussioni o rimproveri. Questo sarà un periodo abbastanza duro, c'è bisogno di comprensione da entrambe le parti. L'oroscopo consiglia di scendere a compromessi.