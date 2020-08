L'oroscopo sull'amore è pronto a valutare il probabile andamento della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2020.

Approfondiamo quindi l'astrologia di questa prima settimana di agosto e le previsioni astrali relative all'amore per tutti i 12 segni.

L'oroscopo dell'amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Settimana piena di sensazioni forti e sogni colorati. Alcuni nativi dell’Ariete potrebbero scoprire di aver voglia di vivere un amore segreto, lontano da occhi indiscreti. Potreste anche avere il piacere della rivalsa quando un ex chiederà di tornare nella vostra vita e voi, finalmente, potete mettere in atto la vostra vendetta.

Chi, invece, è già felice in amore potrà progettare una fuga verso spiagge dorate.

Toro – È necessario essere particolarmente vigili con gli sconosciuti in questo periodo: potreste trovarvi in situazioni particolari e sarà difficile venirne a capo. Vi sentirete meno affiatati verso il partner e potreste sentire il bisogno di allontanarvi, isolarvi. Scegliere la solitudine potrebbe rafforzare il vostro carattere. Per i più giovani sarà una settimana che porterà un incontro imprevedibile. Mettete anche in conto che potrebbe trattarsi di un’illusione di breve durata.

Gemelli – Settimana avversa per le coppie in crisi o per coloro che sentono di non esser più felici con la persona amata. Malizia e gelosia sono in agguato.

Molti di voi si limiteranno a sognare a occhi aperti. Questo potrà essere positivo e magari potrebbe rivitalizzare il rapporto un po' arrugginito dalla routine. Altri passeranno dai sogni alla realtà e si butteranno a capofitto in una situazione del tutto nuova.

Cancro – Questa settimana cadrete vittime della gelosia, ma niente di preoccupante poiché essere gelosi rientra nelle caratteristiche del segno Cancro.

Pretenderete che tutte le attenzioni e il tempo siano dedicate esclusivamente a voi. Avrete bisogno di essere coccolate e viziate dal vostro partner. Invece di fare capricci e far pesare tutto sulle spalle della persona amata, riempitela di coccole e viziatela con il vostro affetto.

Previsioni settimanali fino al 9 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Molti in questa settimana sentiranno il peso della solitudine. Guardatevi attorno con occhi diversi, per molti di voi questa settimana potrebbe portare un nuovo amore. L'oroscopo consiglia di trovare l’amore vero, duraturo, quello che è alla vostra portata. Il principe azzurro esiste solo nelle favole. Accontentatevi!

Vergine – Se siete davvero innamorati, in questa settimana trascorrerete più tempo con il vostro partner, anima e corpo avranno bisogno di stimoli continui. Coloro che hanno un rapporto traballante, dovranno stare attenti a giocare bene le carte. Non siate invadenti nei confronti del partner, potrebbe reagire allontanandosi ancora di più.

Dovrete fare in modo che sia il partner ad arrivare dove voi volete.

Bilancia – Settimana all'insegna della serenità e soddisfazione sentimentale. Non abbiate timore a mostrarvi generosi, soprattutto se negli ultimi tempi c'è stata qualche incomprensione con il partner. Approfittate di questo periodo per mettere ordine nel vostro cuore. Questo sarà il modo per ritrovare l'armonia smarrita. I single più giovani resteranno abbagliati da un incontro inaspettato, quasi da romanzo rosa.

Scorpione – Occupatevi a fondo della persona cara e condividete i vostri interessi. Chi ha già una famiglia potrebbe sentirsi un po' irrequieto verso i doveri familiari. Sarete un pochino distratti da altri pensieri ma ve ne pentirete subito, raddoppiando coccole e tenerezze domestiche per farvi perdonare.

Se siete single dovrete fare attenzione a qualche incontro, potrebbe costarvi caro.

Astrologia della settimana 3-9 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Fate attenzione a non vivere avventure con superficialità, potreste avere una grossa delusione. Chi ha una storia felice potrà ufficializzarla. Rappacificazioni in vista per coloro che di recente hanno vissuto momenti di crisi a causa dell’intromissione di un familiare o di un'amicizia poco edificante. Tutto sommato, sarà una settimana in cui tornerete a sorridere e a divertirvi con la persona amata.

Capricorno – In questa settimana inizierete a scorgere nella persona amata un'infinita fonte di energia e un solido sostegno. Alcuni nativi del Capricorno dovranno fare chiarezza con il partner, per togliere tutti i dubbi e le incertezze emersi in passato.

Dovrete tirare fuori i sentimenti che provate realmente per il partner. A volte, basta davvero poco per dare nuovi stimoli alla vita di coppia.

Acquario – Nei prossimi giorni tutto potrebbe accadere in amore, per cui avrete di che stare allegri. Questa sarà una settimana buona per sfruttare tutte le conoscenze che avete e mettervi in piazza, se siete single. Se siete in coppia, un pizzico di pepe non potrebbe che farvi bene.

Pesci – Settimana benedetta per molti di voi, nessun scocciatore assiduo verrà a bussare alla vostra porta. Un po' tutti vi lasceranno in pace, percependo dai vostri atteggiamenti che non è aria e che non siete ancora pronti a innamorarvi. Se incontrerete una persona interessante, dovrete riflettere attentamente prima di commettere gli errori fatti nelle relazioni precedenti.