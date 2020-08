Quella di domani potrebbe rivelarsi una giornata movimentata per il Capricorno, che come si suol dire potrebbe "svegliarsi con la Luna storta", dunque meglio evitare i contrasti e concedersi un po di riposo. Anche il Toro farebbe bene a star lontano dalle preoccupazioni, mentre per i Gemelli si riaccende la passione. Leone romantico, anche gli incontri sono favoriti. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della giornata di domenica 9 agosto 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 agosto 2020 per tutti i segni

Ariete: sono 24 ore ricche di sorprese per il segno.

Potrebbero presentarsi delle occasioni molto interessanti a cui è impossibile dire di no. Chi vive in coppia farebbe bene a non lasciarsi tentare dalle trasgressioni. Bene il fisico.

Toro: giornata di stop per il segno, che ha bisogno di ritagliarsi qualche momento per se e allontanarsi dalle preoccupazioni quotidiane. Le stelle sono positive in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: Marte passionale infuoca il segno con i suoi influssi caldi e avvolgenti. È un buon momento per parlare d’amore e anche gli incontri sono favoriti. Anche in ambito lavorativo è un periodo vincente, ideale per avanzare delle proposte o presentare nuovi progetti.

Cancro: l’oroscopo di domenica 9 agosto 2020 lasci presagire una giornata interessante per l’amore e i rapporti sociali.

Venere rende il segno affascinante ed intrigante, quasi una calamita per i nuovi incontri. Potrebbero inoltre nascere nuovi vantaggiosi contatti per quanto riguarda la sfera professionale.

Leone: in amore continua l’ondata di positività iniziata con l’inizio di agosto. C’è passione e complicità all'interno dei rapporti e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

In ambito lavorativo potrebbero sorgere degli imprevisti, muovetevi con cautela.

Vergine: gli influssi di Venere rendono il segno goloso e desideroso d’amore. È possibile chiarire le controversie dei mesi precedenti all'intero del rapporto di coppia e ritrovare l’intesa con il partner. A fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie ed accusare dei malesseri fisici.

Bilancia: l’oroscopo di domenica 9 agosto 2020 lascia presagire un cielo strano, confuso, per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. Cercate di scavare in profondità, per cercare l’origine di questo momento di disagio. Bene il lavoro.

Scorpione: questa giornata inizia con grande entusiasmo, il segno recupera dal punto di vista fisico e ritrova positività e voglia di fare. Ottime stelle sono per la sfera sentimentale, per i single potrebbe nascere un amore a prima vista.

Sagittario: l’oroscopo del 9 agosto si presenta ricco di stimoli e momenti accattivanti per il segno. Le vacanze estive sono iniziate quasi per tutti ed è tanta la voglia di abbandonarsi ad un po’ di spensieratezza e leggerezza.

È un buon momento per stare in compagnia, trascorrere del tempo fuori casa ed instaurare nuovi legami.

Capricorno: un umore ballerino costringe il segno a rimandare i propri impegni e cancellare i piani fatti. Il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di ritagliarsi del tempo per riordinare i pensieri e ristabilire la serenità perduta.

Acquario: l’oroscopo di domenica 9 agosto lascia presagire una giornata movimentata per quanto riguarda l’amore e i legami familiari, potrebbero infatti nascere delle discussioni e delle incomprensioni. Meglio aspettare l’inizio della settimana per cercare un chiarimento. Ottima la forma fisica.

Pesci: Venere nel cielo del segno dona serenità, armonia e spensieratezza all'amore.

Questa giornata è ricca di emozioni e colpi di scena, qualcuno potrebbe incontrare l’anima gemella o trovare l’amore proprio sotto ai propri occhi. In ambito lavorativo è iniziato un buon recupero. Cautela dal punto di vista fisico.