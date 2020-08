L'oroscopo di sabato 15 agosto sarà caratterizzato da tante novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Luna e Venere e Giove e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, Mercurio in trigono a Marte e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa accadrà nell'Oroscopo del 15 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 15 agosto: amore per Ariete e novità per Gemelli

Ariete: sarà il momento giusto per seguire il vostro cuore. Vi sentirete travolti da una persona speciale e non avrete paura di pronunciare ad alta voce le sensazioni provate.

Vi renderete conto di avere una visione molto più ottimistica della vita e di considerare la speranza come un elemento imprescindibili. In famiglia, potrebbero esserci delle piccole discussioni per elementi futili e superficiali. Non sarà difficile superarle: vi basterà non fissarvi su eccessive prese di posizione.

Toro: deciderete di migliorare le vostre condizioni quotidiane. Vi impegnerete per modificare le abitudini meno gradite e per apprenderete nuove strategie efficaci. In amore, sarete propensi a discutere di vecchie situazioni irrisolte, ma il partner potrebbe non gradire queste conversazioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non avere un atteggiamento arrogante, ma di farvi vedere interessati a ciò che gli altri avranno da dire.

Un gesto di vera amicizia vi scalderà il cuore.

Gemelli: avrete tante novità da affrontare in questa giornata. Non tutte saranno positive e, forse, rimarrete delusi da una persona che credevate vostra amica. In amore, vi sentirete soli e abbandonati, vi metterete alla ricerca di qualcuno che sappia amarvi e comprendervi, ma ci vorrà del tempo.

Con un pizzico di fortuna, riuscirete a interagire con una persona che vi farà battere il cuore. Sarà importante non temere un suo possibile rifiuto per evitare di essere bloccati dalla paura.

Cancro: un amico si rivelerà una persona degna della vostra fiducia. Vi sentirete pronti a confessargli qualcosa di importante, ma avrete paura della sua reazione.

Le parole che vi dedicherà vi sconvolgeranno in positivo e vi renderete conto di avere accanto qualcuno in grado di capirvi. In famiglia, vi divertirete a organizzare qualcosa di divertente da fare tutti insieme. Forse, dovrete riuscirete a conciliare diversi impegni, ma alla fine avrete modo di fare tutto.

Oroscopo del 15 agosto: impegni per Vergine e Bilancia in difficoltà

Leone: tenere la mente impegnata vi aiuterà ad allontanare le preoccupazioni dell'ultimo periodo. Avrete una forte propensione per le attività pratiche, mentre sarete meno inclini a concentrarvi sugli aspetti spirituali della vita. Avvertirete la necessità di avere un confronto con i vostri amici più cari. Forse, non tutte le parole che diranno saranno di vostro gradimento, ma questo vi aiuterà a comprendere l'importanza di accettare il punto di vista degli altri.

Attenzione a non eccedere con l'egocentrismo.

Vergine: avrete molte cose di cui occuparti e, per questo, non riuscirete a dare abbastanza spazio a questa giornata di festa. Trascurerete partner e amici perché vorrete evitare di sprecare troppo tempo, però, avrete bisogno di qualcuno con cui parlare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudervi a riccio. Provate a concentrarvi sui vostri hobby preferiti e a ideare un piano per una buona pianificazione settimanale: potreste scoprire qualcosa di nuovo!

Bilancia: tenderete a sottovalutare un problema che, in realtà, si rivelerà di grande importanza. Dovrete fare i conti con alcune scelte sbagliate, ma tutto si risolverà se avrete la forza di reagire.

Tornare sui vostri passi vi consentirà anche di fare il punto della situazione e di rielaborare gli obiettivi che vorrete raggiungere. Non tutti gli amici sapranno starvi accanto nel modo giusto: alcuni tenderanno ad allontanarsi. Il partner, al contraro, vi resterà vicino e vi supporterà.

Scorpione: sarete completamente rapiti dal vostro partner. Non avrete occhi che per lui e tenderete a mostrarvi molto gelosi. Se vi sentirete minacciati, reagirete con rabbia e irascibilità. Questo potrebbe spingere la persona amata ad avere un confronto con voi. Sarà un momento carico di tensione che potrebbe sfociare in una lite furiosa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dichiarare il vostro punto di vista, senza offendere quello dell'altro.

Ammettete i vostri errori e lavorate sui vostri punti di forza!

Previsioni astrologiche di domani 15 agosto: Sagittario paziente e relax per Capricorno

Sagittario: avrete bisogno di molta pazienza per affrontare una situazione non facile da gestire. Dovrete fare appello al vostro sangue freddo e alla vostra capacità di fronteggiare le difficoltà. In amore, la situazione rimarrà stabile, anche se desidererete qualche emozione più forte. Al momento, vi sembrerà di vivere una storia sentimentale troppo monotona e superficiale. Cercherete, nel mondo esterno, nuovi stimoli per accrescere la vostra curiosità e il desiderio di esplorare

Capricorno: finalmente, avrete modo di staccare la spina dagli impegni lavorativi e di rilassarvi con gli amici.

Sarà una giornata ricca di divertimento e di risate. Il vostro buon umore coinvolgerà tutte le persone che vi saranno accanto. Vi sentirete sicuri di voi stessi e pronti ad affrontare nuove esperienze. Potrebbe essere il momento giusto per pensare di iniziare una nuova relazione romantica. Sarà importante dare spazio ai sentimenti e al desiderio di condivisione.

Acquario: sarete circondati da persone che vi inonderanno con il loro affetto. La dolcezza sarà l'elemento caratterizzante di questa giornata. Darete un grande valore ai vostri sentimenti e parlerete a cuore aperto con i vostri cari. Forse, vivrete una situazione emotiva difficile da gestire: sarà importante mantenere la calma e fare una scala delle priorità.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi sopraffare dagli eventi: creatività e letture spensierate potrebbero essere di grande aiuto.

Pesci: emergeranno dei lati molto armonici del vostro carattere. Non avrete alcun problema nel relazionarvi con gli altri perché la vostra empatia vi aiuterà a comprendere, fin da subito, le emozioni sprigionate da alcuni comportamenti. Farete molta attenzione all'alimentazione perché, dopo un periodo di eccessi, deciderete di rimettervi in forma. Forse, un sogno che da tempo avevate nel cassetto, potrebbe avverarsi. Per far si che ciò avvenga, però, dovrete impegnarvi molto.