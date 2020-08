L'oroscopo di mercoledì 19 agosto riserverà tante emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Sole e Luna, Sole e Mercurio e tra Luna e Mercurio. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, Mercurio in trigono a Marte e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 19 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 19 agosto: Toro ambizioso e Cancro innamorato

Ariete: avrete voglia di dare un tocco di colore alla vostra giornata.

Deciderete di scoprire nuovi hobby e di interagire con persone con caratteristiche diverse dalle vostre. Valorizzerete la vostra capacità di adattarvi a ogni situazione e tenderete ad allontanare gli amici che troverete troppo monotoni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbandonare la prudenza. Sarà fondamentale riuscire a muovervi con sicurezza e serenità nel percorso che intraprenderete.

Toro: proverete a dare il massimo sul luogo di lavoro. Tutto il resto passerà in secondo piano perché il vostro obiettivo sarà quello di affermarvi a livello economico. Questo comporterà un impegno ben superiore alla media e potrebbe spingervi a dover fare delle scelte riguardanti la vostra vita sociale.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non allontanarvi da tutti: mantenere un rapporto stretto con il partner e gli amici vi permetterà di essere, dal punto di vista emotivo, maggiormente reattivi e soddisfatti.

Gemelli: sarà importante cercare di aumentare la fiducia in voi stessi. Vi sentirete incapaci di affrontare determinate situazioni, ma in realtà sarà solo una questione di auto-consapevolezza.

Se vi guarderete dentro, e lo farete con attenzione, riuscirete a far emergere un lato del tutto sconosciuto del vostro carattere. Non sarete i soli a rimanerne sorpresi, ma anche gli amici coglieranno questo cambiamento. Concentrarvi su azioni pratiche e rapide contribuirà a rendervi più sicuri della vostra personalità.

Cancro: metterete l'amore al primo posto. Avrete voglia di tenerezza e romanticismo. Non sarà facile trovare una persona che rispetti i vostri canoni caratteriali, ma deciderete di non gettare la spugna. Il vostro bisogno di affetto vi spingerà ad approfondire il rapporto con gli amici più recenti. Aprirete il vostro cuore e proverete a farvi conoscere. Sarà importante valutare bene se siano degni, o meno, della vostra fiducia. Rivelazioni preziose poste in mani sbagliate potrebbero crearvi dei disagi.

Previsioni astrologiche di mercoledì 19 agosto: Leone creativo e serenità per Bilancia

Leone: cercherete di ritrovare la vitalità perduta in attività creative e stimolate. Adorerete mettere alla prova le vostre risorse personali e non vi tirerete indietro davanti a sfide emozionanti.

La solitudine vi aiuterà a riflettere più accuratamente, ma peggiorerà anche il vostro umore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare un punto di equilibrio e di parlare ai vostri amici dei sentimenti provati. Non sarete ancora pronti per esplorare nuove relazioni amorose.

Vergine: la famiglia avrà un ruolo insostituibile in questa giornata. Tutto ciò che svolgerete sarà in funzione delle persone amate. Sarete molto altruisti e non vi concentrerete affatto sui vostri bisogni personali. Avrete davanti molte situazioni da risolvere, ma avrete fiducia nelle vostre capacità e in quelle di chi vi sarà attorno. Sul lavoro, deciderete di dare una svolta alla vostra carriera. Sarà un passo che potrà spaventarvi, all'inizio, ma che poi darà i suoi frutti.

Bilancia: vorrete vivere una giornata serena e senza ostacoli. Amerete trascorrere del tempo con gli amici e organizzare delle attività da fare insieme. Le difficoltà vi destabilizzeranno e vi condurranno verso uno stato d'ansia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non pianificare, troppo accuratamente, la vostra routine. Sarà importante, infatti, dare spazio all'imprevedibilità degli eventi. Forse, avrete modo di conoscere una persona che vi farà battere il cuore.

Scorpione: per voi, la libertà sarà qualcosa di insostituibile. Non permetterete a nessuno di dirvi come comportarvi e come affrontare certe situazioni. Vi porrete in una posizione di comando e proverete a guidare le persone che avrete attorno.

Forse, questo atteggiamento potrebbe essere scambiato per egocentrismo e desiderio di dominio. Starà a voi spiegare quali saranno le vostre vere intenzioni. In amore, potranno esserci dei contrasti con il partner.

Previsioni zodiacali di domani 19 agosto: Sagittario in difficoltà e Acquario testardo

Sagittario: dovrete affrontare una situazione economica complessa. Avrete tante spese e poche entrate finanziarie. Per fortuna, la vostra determinazione vi metterà nella condizione di poter tornare attivi come prima. Cercherete delle mansioni che rispettino le vostre esperienze precedenti e che siano compatibili con il carattere posseduto. Forse, dovrete affrontare qualche rifiuto, ma alla fine verrete ricompensati.

In amore, tutto andrà a gonfie vele.

Capricorno: deciderete di dedicare la giornata al partner. Organizzerete qualcosa di romantico da fare insieme e starete attenti a tutte le sue reazioni. Le sorprese vi lasceranno senza fiato e vi spingeranno ad approfondire il rapporto di coppia. Le previsioni zodiacali consigliano di non fermarmi ai primi approcci: prima di costruire una vostra opinione dovrete avere chiaro il quadro della situazione. Sul lavoro, potrebbero esserci dei piccoli contrasti con i colleghi.

Acquario: mostrerete il lato più testardo del vostro carattere. Ignorerete i consigli altrui e deciderete di fare di testa vostra. Per fortuna, amici e famigliari saranno pronti a supportarvi e ad aiutarvi nel trovare la giusta direzione.

Sarà importante dedicare tempo ai vostri hobby e al riposo. Forse, avrete bisogno di un po' di tempo per ritrovare voi stessi, ma nel giro di poco vi renderete conto di aver fatto dei grandi progressi. Ci saranno delle novità in vista sul lavoro.

Pesci: vi abbandonerete completamente all'istinto. Deciderete di mettere in secondo piano la ragione perché vorrete dedicarvi solo alle vostre emozioni. Il cuore vi dirà di agire secondo i vostri sentimenti e di esporvi con la persona amata. Sarà importante non affrettare i tempi e cercare di comprendere se sia possibile una storia romantica. Sarete poco desiderosi di impegnarvi sul lavoro, ma riuscirete, nonostante tutto, a portare a termine i vostri compiti quotidiani.