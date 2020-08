L'Oroscopo di martedì 25 agosto evidenzierà il succedersi di numerose emozioni per tutti i segni zodiacali. Ogni aspetto della nostra quotidianità verrà influenzato dai movimenti planetari. Fra i principali sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e quella di Saturno e Plutone. Inoltre, non andranno sottovalutati la Luna in trigono a Nettuno, Venere in opposizione a Giove, Venere in trigono a Nettuno e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 25 agosto dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di martedì 25 agosto: Ariete al centro dell'attenzione e Cancro energico

Ariete: amerete stare al centro dell'attenzione. Farete di tutto per non passare inosservati e per guadagnarvi il ruolo di protagonisti della scena. Però, a dispetto delle apparenze, rischierete di non riuscire ad attirare la persona amata. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di cambiare approccio e di provare a mettere in evidenza le vostre qualità empatiche. Comprensione e capacità d'ascolto potrebbero essere due elementi che vi permetteranno di modificare la vostra storia sentimentale.

Toro: avrete delle idee molto brillanti, soprattutto sul posto di lavoro. Purtroppo, accadranno degli eventi che vi impediranno di metterle in pratica.

Sarà importante non darvi per vinti e non rinunciare ai vostri sogni. Nella relazione di coppia, sarete pronti a dare tutti voi stessi. Lotterete per rendere felice la persona amata e cercherete di sorprenderla con idee divertenti. Forse, non tutto andrà secondo i piani, ma riuscirete a esprimere i vostri sentimenti.

Gemelli: le sfide che dovrete affrontare domani saranno soprattutto di tipo sentimentale. Metterete in discussione le vostre emozioni e tenterete di capire dove risiede il motivo delle vostre delusioni amorose. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non essere troppo severi con voi stessi.

A volte, tutto ruota attorno a una questione di scelte obbligate che non danno soluzioni alternative. Per fortuna, le cose stanno per cambiare e avrete modo di sperimentare novità a livello relazionale.

Cancro: un po' di energia sarà quello che vi servirà in questa monotona giornata. Avvertirete il bisogno di mettere in discussione il percorso intrapreso fino ad ora. Forse, non avrete modo di cambiarlo concretamente, ma inizierete a formulare delle idee che, in futuro, potrebbero davvero fare la differenza. In amicizia, sarete coinvolgenti e pronti a prendervi cura degli altri. Cercherete di evitare persone troppo lagnose, ma non vi tirerete indietro se ci sarà da aiutare un amico in difficoltà.

Oroscopo del 25 agosto: solitudine per Leone e ambizione per Vergine

Leone: svilupperete un senso di malcelata sopportazione nei confronti delle persone che vi circonderanno. Non sarà colpa degli altri, ma del vostro bisogno di rimanere un po' da soli. Farvene una colpa non vi aiuterà ad uscire da questa situazione, piuttosto, potrebbe esservi d'aiuto riuscire a ritagliare dei piccoli spazi di tempo. Tornare a essere padroni delle vostre ore vi consentirà di rimettere mano su tutte quelle attività che avete sempre considerato fondamentali per il vostro benessere mentale.

Vergine: nella vostra mente avrete degli obiettivi molto ambizioni da realizzare, ma a livello pratico avrete poca voglia di lottare per realizzarli.

Preferirete pensare al presente perché vi renderete conto di avere diverse problematiche da risolvere. L'amore potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola e farvi vedere il mondo da un nuovo punto di vista. Ciò sarà possibile solo se vi sentirete pronti ad aprire il vostro cuore. Reprimere le emozioni, infatti, non farà altro che peggiorare la situazione.

Bilancia: avrete bisogno di una valvola di sfogo efficace. Non vi accontenterete di trascorrere del tempo con gli amici o di confidarvi con il partner: sarà necessario fare qualcosa che dia voce alle vostre energie. Lo sport, in questa circostanza, vi verrà incontro perché vi consentirà di esprimere voi stessi e di riversare le frustrazioni in qualcosa di sano.

Potrebbe essere necessario modificare i ritmi lavorativi per permettervi di smaltire lo stress in eccesso ed evitare situazioni di sovraccarico.

Scorpione: darete un grande peso al vostro aspetto fisico. Cercherete di evidenziare tutte le vostre migliori caratteristiche e di minimizzare i difetti. Vi sentirete pronti a rimettere in gioco il vostro cuore. Valuterete con attenzione ogni singolo approccio perché non vorrete dover affrontare una nuova delusione amorosa. Gli amici potranno darvi consigli preziosi e, forse, le parole di uno di loro cambieranno il corso degli eventi. Attenzione a non abbassare del tutto la guardia.

Previsioni zodiacali di domani 25 agosto: Capricorno risoluto e desiderio d'amore per Pesci

Sagittario: niente vi renderà più contenti che soddisfare il vostro bisogno di conoscenza. Non si tratterà di un apprendimento cognitivo, ma di un'analisi nell'approccio relazionale. Vi sentirete stufi di dover rimanere in disparte quando tutti si corteggiano a vicenda. Deciderete di modificare il vostro modo di porvi e di aumentare la cura per i dettagli. Questo potrebbe condurvi verso sorprese che vi lasceranno a bocca aperta. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non aver paura dei vostri sentimenti.

Capricorno: non accetterete un no come risposta. Sarete intraprendenti e molto insistenti verso le cose che desidererete.

Cancellerete la parola "rifiuto" dal vocabolario perché sarete pornti a lottare per raggiungere i vostri obiettivi. Le persone che vi circonderanno potrebbero sentirvi travolti dall'energia che sprigionerete. Ciò presenterà sia dei lati positivi che negativi, ma non gli darete molta importanza poiché il vostro scopo principale sarà il raggiungimento del successo lavorativo.

Acquario: avvertirete il bisogno di cambiare molte cose nella vostra vita. Deciderete di partire dalle più piccole per poi passare a quelle che possiedono un'influenza maggiore. Anche le persone, soprattutto quelle che vi hanno ferito, faranno parte di questa radicale pulizia. Vi piangerà il cuore ad allontanare alcune vecchie amicizie, ma vi renderete conto che sarà la cosa migliore per il vostro benessere.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di tenere vicine le vostre famiglie.

Pesci: non sarete contenti dell'andamento della vostra quotidianità. Avrete bisogno di qualcosa di diverso nella vostra vita, come l'ingresso di un nuovo amore. Vi costringerete ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie, ma i sentimenti romantici non si possono comandare e dovrete solo aspettare la persona giusta. Attenzione a non accontentarvi per non stabilire rapporti con persone poco compatibili con il vostro carattere. Date tempo al tempo e tutto tornerà a sorridervi!