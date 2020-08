Ci sarà un ribaltamento significativo in amore, nell'Oroscopo del fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto 2020. Se i segni di fuoco avvertiranno un calo brusco della passionalità di coppia, tutto l'opposto caratterizza le previsioni astrologiche dei segni di terra, in particolare del Capricorno e del Toro. La fortuna di Venere accompagnerà i nati del segno dello Scorpione, mentre l'Ariete avvertirà un leggero rialzo all'interno della propria relazione sentimentale.

Amore al 'top' per Toro e Gemelli

Ariete: in amore sembra che le cose abbiano una presa più serena e tranquilla, avrete sempre e comunque una carica amorosa che vi renderà molto più teneramente in sintonia con il partner.

Prestate attenzione alle esigenze dei colleghi, perché dietro a qualche richiesta si potrebbero nascondere delle insidie.

Toro: una delle cose certe di questo weekend secondo l'oroscopo sarà l'intesa con il partner eccelsa. La volontà di trascorrerlo in due, magari in un luogo appartato, potrebbe essere realizzata. Nel lavoro ci saranno delle novità e qualche cambiamento per quanto riguarderà la gestione organizzativa, ma avrete dalla vostra parte una persona che saprà come consigliarvi.

Gemelli: l'amore per voi concluderà questa settimana in bellezza, perché non ci sarà solo una carica passionale da far arrossire chiunque, ma avrete anche modo di scoprire quali siano realmente i sogni del vostro partner, sia che riguardino la coppia che sul piano individuale.

Ci saranno pochi affari su cui poter contare, ma anche qualche piccola occasione.

Cancro: anche se avete stabilizzato la vostra situazione lavorativa e le cose in amore stanno procedendo abbastanza positivamente, avrete a che fare con nostalgie e malumori che dovete assolutamente debellare. Fare shopping o vedere degli amici saranno dei veri e propri “toccasana”.

Vergine amichevole

Leone: l'ambito amoroso subirà un crollo, “precipiteranno” le situazioni che presentavano già delle “lacune”. Evidentemente qualche piccola gelosia o un malcontento che già aleggiava nell'aria ha innescato una vera e propria reazione negativa. Di tutt'altro andamento saranno gli affari, decisamente molto fortunati.

Vergine: i rapporti con la famiglia saranno migliori, quelli che necessitavano solo di un semplice scambio di opinioni saranno volti a vostro favore, anche dal punto di vista affaristico. Finalmente un po' di riposo vi accompagnerà in questo fine settimana, ma non siate troppo esigenti con chi vi circonda.

Bilancia: se siete un po' tristi in quanto questo sarà uno degli ultimi fine settimana dell'estate, sappiate che avete ancora molte opportunità di uscire e di essere al centro dell'attenzione. Se avete avuto delle discussioni, probabilmente nella giornata di sabato saranno diventate soltanto un brutto ricordo.

Scorpione: in qualche progetto influirà la fortuna di Venere che può dare una “spintarella” per poterlo concludere al meglio.

Dovrete evitare di polemizzare all'interno della squadra lavorativa, perché ultimamente si stanno creando degli equilibri molto “delicati” attorno a voi.

Pause per Sagittario e Capricorno

Sagittario: avrete molte più pause dal lavoro e quindi occasioni di essere a stretto contatto con la famiglia di origine. Probabilmente il vostro sarà un weekend “casalingo”, che metterà alla prova la vostra pazienza ma anche le vostre doti più nascoste. Sarete allegri, non farete che canticchiare.

Capricorno: qualche incontro o qualche conoscenza nuova vi metterà immediatamente di buon umore, quindi scambiarvi opinioni e punti di vista per voi sarà più semplice e più piacevole. Se avete un carico di lavoro molto ingente, non sarà un male procrastinare qualcosa per un po' di tempo.

Acquario: se l'incontro della vostra vita non è ancora avvenuto, probabilmente questo sarà il fine settimana ideale per potervi relazionare sentimentalmente a qualcuno. La vostra esuberanza “catturerà” chiunque, quindi divertitevi senza pensieri.

Pesci: sarà il momento di dichiaravi a qualcuno, o di corteggiare. L'autostima questo weekend sarà non soltanto il vostro “cavallo di battaglia” in amore, ma anche riguardo a dei progetti di lavoro. Qualche occasione di guadagno vi dovrà far rimanere all'erta.