L'oroscopo del weekend che va dal 22 al 23 agosto prevede tanto buonumore per i nativi Vergine, che potranno contare su un ottimo affiatamento di coppia, mentre Toro potrebbe avere voglia di trascorrere più tempo in compagnia dei propri cari. Scorpione sarà particolarmente socievole al lavoro, con un atteggiamento piuttosto intuitivo, mentre Leone sarà pieno di energie da spendere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana dal 22 al 23 agosto per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo weekend 22-23 agosto segno per segno

Ariete: fine settimana in cui sentirete il bisogno di un po’ di affetto in più da parte della vostra anima gemella.

Potreste provare a essere più affettuosi e amichevoli e vedrete che la situazione migliorerà velocemente, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7

Toro: potreste essere un po’ nostalgici secondo l'oroscopo del fine settimana. Infatti sentirete la necessità di trascorrere più tempo con i vostri cari cercando di migliorare il vostro rapporto, soprattutto con il partner, dando una spinta al vostro affiatamento di coppia. Voto - 7+

Gemelli: Oroscopo del weekend pieno d'amore, buonumore e affetto per voi nativi del segno, che vi regalerà anche qualche soddisfazione per quanto riguarda il settore professionale. Non rinunciate dunque a nulla e vedete ogni situazione sempre dal suo lato positivo.

Voto - 8

Cancro: vi sentirete abbastanza felici della vostra relazione di coppia in questo fine settimana, e potreste decidere di regalare alla vostra anima gemella un periodo decisamente indimenticabile. Se siete single prendetevi il tempo che vi serve se dovete valutare una certa situazione. Voto - 8+

Leone: sarete abbastanza attivi e pieni di energie in questo fine settimana.

Marte vi sorriderà e soprattutto per quanto riguarda il settore professionale porterete a termine con efficacia ed entusiasmo le vostre mansioni, portando a casa risultati degni di nota. Voto - 8,5

Vergine: Venere in ottima posizione vi garantisce un bel fine settimana per voi nativi del segno, con tanto buonumore soprattutto nei confronti del partner.

Una grande voglia di mettersi in gioco invece per i cuori solitari, cercando di trovare qualcuno da amare davvero. Voto - 8

Bilancia: con la Luna al vostro fianco, il prossimo fine settimana si rivelerà ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore potreste riuscire a recuperare il vostro rapporto con il partner, mentre al lavoro vi darete da fare per migliorare i vostri guadagni. Voto - 8+

Scorpione: fine settimana più che soddisfacente per quanto riguarda il settore professionale. Sarete abbastanza socievoli in questo periodo e con il vostro intuito porterete avanti con estrema efficacia le vostre mansioni, in particolar modo quelle di gruppo. Voto - 7,5

Sagittario: il settore professionale procederà bene secondo l'oroscopo del prossimo weekend, ciò nonostante potreste ritrovarvi a combattere e a far valere le vostre idee.

Dovrete impegnarvi molto per riuscire raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7+

Capricorno: metterete da parte la prudenza in questo fine settimana, soprattutto in amore, per cercare di recuperare la vostra relazione di coppia con un atteggiamento sincero, ma non aggressivo, deciso, ma non arrogante. Voto - 7+

Acquario: oroscopo del fine settimana di rinnovamento per voi nativi del segno. Cercherete di portare delle novità nella vostra vita quotidiana, e inizierete a dare maggior valore alle cose che avete. Voto - 7

Pesci: cercherete di dare più colore al vostro weekend, soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Approfittate della posizione favorevole del pianeta Venere per dare uno slancio ulteriore alla vostra relazione di coppia.

Voto - 8