Previsioni dell'Oroscopo in arrivo per i primi sei segni dello zodiaco relativamente alla giornata di giovedì 20 agosto 2020.

Approfondiamo quindi nel dettaglio cosa dicono le stelle e gli astri per i sei segni che vanno dall'Ariete fino alla Vergine.

Oroscopo dell'Ariete e del Toro

Ariete: questo 20 agosto sarà importante per quanto riguarda l'amore. Le coppie che stanno insieme da molto tempo potrebbero concretizzare alcuni sogni importanti. I single potranno fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il campo lavorativo, i colleghi vi aiuteranno a superare delle possibili difficoltà. Per quanto riguarda la salute, cercate di non stancarvi troppo nel fine serata.

Toro: giornata difficile per i sentimenti del Toro. Il segno vivrà alcuni momenti negativi a causa di alcuni problemi con il partner. Nel campo lavorativo ci sarà tanto nervosismo con un superiore o con i colleghi. Inoltre, ci potrebbero essere dei problemi finanziari che non faranno stare tranquilli. La stanchezza potrebbe farsi sentire verso la fine della giornata.

L'oroscopo di Gemelli e Cancro

Gemelli: in questo 20 agosto 2020 ci saranno alcuni litigi per chi è in coppia da molto tempo. Mentre i single riusciranno a ritrovare la giusta serenità con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero nascere delle incomprensioni con i colleghi più stretti. Verso la fine della serata potreste ritrovare la giusta energia.

Cancro: in questa giornata di agosto, in amore potreste realizzare alcuni desideri. Infatti, potrebbe arrivare molto presto una sorpresa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non sottovalutare i colleghi più giovani che potrebbero crearvi dei problemi.

Previsioni astrali di Leone e Vergine

Leone: le previsioni del giorno 20 agosto, rivelano che potrebbero esserci dei problemi con il partner, anche a causa di alcune situazioni legate al denaro.

Nel campo lavorativo un superiore potrebbe essere molto esigente per un lavoro non consegnato correttamente, in vostro aiuto interverranno i colleghi più stretti che vi daranno una mano. Verso la fine della giornata potrebbero nascere alcuni momenti di stanchezza.

Vergine: per il sesto segno dello zodiaco, nel campo dell'amore non mancheranno degli importanti colpi di scena.

Le coppie che stanno insieme da tanto tempo dovranno risolvere alcune problematiche. Mentre per quanto riguarda i single, potrebbero esserci delle novità negative. Nel campo del lavoro i colleghi si congratuleranno per un lavoro svolto molto bene. In serata potrebbe farsi sentire la stanchezza.