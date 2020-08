Il mese di agosto è appena iniziato, è dunque interessante scoprire quali sono i progetti degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Nonostante l’uscita di Venere dal segno durante la prima settimana del mese, la presenza di Marte, prevista fino alla fine dell’anno, assicura delle giornate ricche di passione. È un buon momento per le coppie, ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella. Anche in ambito lavorativo un cielo positivo protegge il segno, assicurando belle soddisfazioni a coloro i quali non hanno paura di esporsi in prima linea. Bene la forma fisica, almeno fino alla fine del mese, quando qualcuno potrebbe accusare un calo di energie.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per i Gemelli

Amore: l‘oroscopo di agosto lascia presagire un mese vantaggioso ed interessante per l’amore e i nuovi incontri. Venerdì 7 Venere si congeda dal vostro cielo, tuttavia i suoi influssi passionali continuano ad alimentare le vostre emozioni, accompagnati poi dall'accattivante Marte, la cui fiamma in voi arderà fino alla fine dell’anno. Il vostro fascino, la simpatia e la vitalità sono sostenute dal Sole e da Mercurio in Leone, sarete i protagonisti dell’estate. È il momento ideale per confessare i propri sentimenti alla persona amata, fare nuovi incontri e recuperare un rapporto in crisi.

Bene anche i rapporti familiari ed interpersonali.

Lavoro: quello appena iniziato si presagisce un mese vantaggioso e produttivo per il segno, che anche in ambito lavorativo può fare affidamento su di un cielo molto interessante. Chi non ha in progetto di partire per le vacanze o ha da poco fatto ritorno nella quotidianità, può ottenere molto in ambito lavorativo.

Il presagio delle stelle si rivolge soprattutto a chi svolge un lavoro legato all'intrattenimento, la musica o lo spettacolo: è il momento di puntare sulla propria immagine, perché siete i migliori sponsor di voi stessi.

Salute: come detto, il cielo di agosto 2020 si presenta ricco di luce e novità per i nati sotto il segno dei Gemelli, che tanto in amore quanto in ambito lavorativo possono ottenere qualcosa di buono.

Energia, spensieratezza e grinta non mancano. È un buon momento per il fisico, almeno fino a giorno 20, quando qualcuno potrebbe iniziare a risentire di un calo di energie, accusando qualche malessere fisico. Particolarmente fastidiosi potrebbero rivelarsi i dolori alle articolazioni e alle ossa, le stelle consigliano di sottoporsi ad un controllo specifico per scongiurare il manifestarsi improvviso di una problematica seria futura.