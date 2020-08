L'oroscopo di domani, domenica 2 agosto, è pronto a svelare che giornata sarà sul piano astrologico.

Stando agli astri, si prospetta una domenica importante e decisiva per molti. Ciascun segno zodiacale avrà un suo stato d'animo, caratterizzato in particolar modo dall'uscita della Luna dal Capricorno. L'astro luminoso, difatti, alle ore 18:11 circa, entrerà nell'Acquario. Nuove notizie, passione, divertimento, tutto ciò condirà queste 24 ore domenicali. I nati dello Scorpione potrebbero ricevere degli elogi, mentre per la Bilancia si prospettano fuoco e fiamme.

Approfondiamo le previsioni astrali del giorno, scoprendo la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Un imprevisto avvenuto di recente, vi ha scombussolato da capo a piedi. Ciononostante non vi siete arresi e avete continuato a pagaiare per restare a galla e non affondare. In queste 24 ore domenicali, rischierete comunque di scontrarvi con qualcuno che vi farà irritare, forse un familiare o un vicino. In ogni caso, sarà bene cercare, per quanto possibile, controllare i nervi e tagliare corto: non vale la pena farsi il sangue amaro in una così bella giornata estiva. Apprenderete una notizia interessante.

Sagittario - 11° in classifica - Domenica da prendere con calma, potrete alzarvi più tardi del solito e muovervi con assoluta tranquillità.

Se possibile, evitate di immettervi per strada poiché il traffico sarà stratosferico. Il peggio, finalmente potrà considerarsi passato! Scatenatevi in serata, facendo ciò che più vi piace e smettetela di pensare che qualcosa possa andare male. Possibili compere, finalmente otterrete un po' di frescura rispetto ai giorni precedenti e tornerete a dormire sonni tranquilli.

Ariete - 10° posto - In mattinata o nel primo pomeriggio, qualcosa potrebbe stuzzicare la vostra ira, forse una notizia particolare. Questa giornata, anche se non dovesse partire con il giusto spirito, potrà raddrizzarsi in serata, quando la Luna lascerà il Capricorno ed entrerà nella casa dell'Acquario.

Scivoleranno via tutte le preoccupazioni e quel senso di oppressione che vi hanno impedito di chiudere occhio nelle recenti notti.

Capricorno - 9° in classifica - Coloro che sono costretti a lavorare soprattutto in questo mese d'agosto, rischieranno di perdere il controllo della situazione da un giorno all'altro. La cosa più furba da fare sarà ritagliarsi degli sprazzi di tempo per meditare o per dedicarsi alle proprie passioni. Una doccia fresca donerà vigore anche alla vostra mente. Finalmente in famiglia otterrete un po' di considerazione.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Leone - 8° posto - Luna in opposizione nel tardo pomeriggio. Agosto, tempo di mettere da parte la corsa verso la vetta e fare spazio alla quiete dopo la tempesta.

Solitamente, fate sempre un mazzo tanto per permettervi di vivere in maniera dignitosa, del resto siete un segno forte, carismatico e soprattutto ambizioso. A partire da questa domenica potrete fare tutto ciò che avete a lungo rinviato. È tempo di godersi l'estate e di avviare il cosiddetto rigeneramento mentale. Potrete salutare lo stress e accogliere il divertimento.

Toro - 7° in classifica - Luglio è uscito di scena alleggerendo il carico di impegni e lavoro. Sarà bene ridefinire la vostra agenda quotidiana, in modo tale da riuscire a godervi appieno questo mese d'agosto. Se state per partire per le vacanze di Ferragosto, allora preparate la lista delle cose da portare con voi. Per il resto, questa domenica filerà liscia come l'olio, nessun intoppo all'orizzonte!

Acquario - 6° posto - Possibili uscite in questa giornata insolita. Non credete alle promesse da marinaio, badate al sodo. Per lungo tempo vi siete preclusi delle opportunità mettendovi in secondo piano. Cercate di fare mente locale e di riordinare il vostro casino mentale. In amore o in famiglia, ci sono delle decisioni da prendere. Questa improduttiva e noiosa settimana si concluderà con il botto, le stelle prevedono dei movimenti interessanti.

Pesci - 5° in classifica - L’Oroscopo di domani 2 agosto si presenta più che valido, sarete sorridenti. Ultimamente vi siete sentiti come un pesce fuori d'acqua, ma per fortuna ogni situazione imbarazzante potrà essere messa da parte. In queste 24 ore vi sentirete sicuri e forti, inoltre, la vostra comunicazione risulterà persuasiva.

Un sogno non potrà mai avverarsi per pura casualità, ma solamente con l'impegno. Abbandonatevi alla passione, le coppie si sentiranno realizzate e appagate.

Oroscopo del giorno 2 agosto, i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - Nel complesso, questa sarà una domenica decisamente importante. Affetti, emozioni e benessere, vi travolgeranno in maniera del tutto positiva. Potrete lasciarvi alle spalle questa settimana travagliata, in cui avete dovuto lottare per mantenervi in equilibrio e non piombare in crisi. Contrasti, problematiche economiche e lavorative, tutto ciò potrà essere messo da parte per fare spazio alla voglia di godersi gli ultimi scampoli d'estate. Prossimamente ne vedrete delle belle.

Cancro - 3° in classifica - Alla vigilia del plenilunio, l'oroscopo di questa domenica annuncia grandi cose per coloro che sono nati sotto questo segno zodiacale. Dopo giornate estremamente afose ed esasperanti, in cui avete trovato difficoltà a dormire, finalmente vi rinfrescherete un pochino. Agosto è partito con il turbo, infatti mille situazioni si sono definite dinanzi ai vostri occhi. Sfruttate questa domenica per appagare i vostri sensi e per riposarvi: avete avuto una lunga e affannosa settimana!

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano una domenica di fuoco e fiamme. Una persona, forse il partner o un ammiratore segreto, vi penserà intensamente. Avrete voglia di scherzare, di ridere, di ballare, perché l'estate risveglia i vostri sensi più selvaggi e spensierati.

Non importa l'età, non ci sono limiti al divertimento e alle emozioni. Qualche nativo della Bilancia, presto partirà per un viaggio o accoglierà dei parenti per le vacanze. Serata piacevole, qualcosa catturerà la vostra assoluta attenzione.

Scorpione - 1° posto - L'oroscopo giornaliero si presenta più che positivo, grazie soprattutto all'uscita del maestoso disco d'argento dal Capricorno. Avrete delle cose da fare, forse dovrete sistemare casa o rivedere dei conti oppure cucinare per degli ospiti. Qualunque siano le faccende che vi terranno impegnati in queste 24 ore, riuscirete a fare le cose in grande e otterrete persino degli elogi. Smettere di giudicare sarà un grande passo avanti verso la serenità mentale ed anche fisica: amatevi così come siete.