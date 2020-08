L'oroscopo di lunedì 3 agosto prevede una bella giornata al lavoro per i nativi Cancro, che saranno mossi da buone intenzioni grazie anche a Mercurio in congiunzione, mentre Gemelli inizierà la settimana all'insegna della passione e del romanticismo, sfruttando appieno questi ultimi giorni di Venere favorevole. Capricorno si sentirà più introspettivo e avrà voglia di condividere il proprio tempo con chi vorrà, mentre Bilancia potrebbe decidere di lavorare in autonomia per questa giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di lunedì 3 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 3 agosto 2020 segno per segno

Ariete: settimana che inizierà bene per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale ricca di pianeti favorevoli, come il Sole, Venere e Marte.

Sul fronte sentimentale, dunque, vi sembrerà facile esprimere voi stessi, argomentando discussioni che faranno veramente piacere al partner. Se siete single, lasciatevi alle spalle alcune situazioni e tornate a sorridere. Nel lavoro sarà interessante vedere messi in pratica gli sviluppi che avete portato, e magari cercare di capire dove ancora potete migliorare. Voto - 8+

Toro: oroscopo di lunedì che non parte benissimo per via della Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, ma non per questo sarà una giornata pessima. In amore, infatti, con un po’ di fortuna sarete in grado di instaurare un buon legame con il partner, ma dovrete volerlo veramente se volete una relazione forte e sana. I single si daranno da fare per cancellare un po’ di voci dalla loro lista dei desideri.

In ambito lavorativo potrete anche permettervi qualche spesa in più, cercando di migliorarvi ed ottenere buoni risultati. Voto - 7+

Gemelli: un inizio settimana particolare e pieno di passione per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì, con Venere che vi terrà compagnia ancora per qualche giorno.

Sul fronte sentimentale infatti la passione sarà a livelli altissimi e il vostro rapporto con il partner sarà ben più che speciale per voi. Se siete single vi sentirete particolarmente attraenti e amichevoli, e avrete tanti progetti per la mente. Nel lavoro l'oroscopo vi consiglia di chiudere tutto ciò che avete in sospeso per dare inizio a nuove iniziative.

Voto - 8-

Cancro: oroscopo di lunedì che prevede ancora Mercurio in congiunzione al vostro cielo, che vi metterà di buonumore soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, con la voglia di raggiungere i vostri obiettivi, ottenendo solamente buoni risultati. In amore in questa giornata potrebbe aleggiare un po’ di confusione nella vostra mente, che siate impegnati oppure no, e potreste preferire prendervi un momento e cercare di fare chiarezza. Voto - 7+

Leone: periodo un po’ confusionario per voi nativi del segno, anche a causa della Luna in opposizione. Secondo l'oroscopo di lunedì 3 agosto, infatti, in amore non sarete abbastanza lucidi, oltretutto se già la situazione tra voi e il partner non va bene, cercate di tenere le distanze per un po’.

Se siete single, avete un disperato bisogno d'amore, ma al momento non siete nelle condizioni di poterne ricevere. Nel lavoro al momento va tutto bene, ciò nonostante non lasciatevi influenzare dalla sfera sentimentale se non volete distrarvi e di conseguenza ottenere risultati scarsi. Voto - 6

Vergine: giornata non male al lavoro quella di lunedì secondo l'oroscopo, grazie a Giove favorevole dal segno del Capricorno. La creatività non vi mancherà di sicuro, avendo sempre l'ispirazione per svolgere al meglio i vostri incarichi. Sfera sentimentale solamente discreta. Ci sarà ancora molto da lavorare nella vostra relazione di coppia, considerato anche che Venere si trova in posizione sfavorevole Ciò nonostante, la situazione sta migliorando.

Voi single state preparando alcuni cambiamenti piuttosto importanti che richiederanno del tempo. Voto - 7-

Bilancia: Venere in trigono dal segno dei Gemelli completa un oroscopo promettente per quanto riguarda i sentimenti. Vi si illuminano gli occhi, a voi songle, alla vista della persona che vi piace, e tenderete ad essere particolarmente romantici, soprattutto i nati nella seconda decade. Se avete una relazione fissa, la passione potrà esplodere senza necessariamente fare nulla di particolare. Discorso diverso al lavoro, considerato che non sarà così facile stare dietro a tutte quelle faccende da portare a termine. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di lunedì difficile in amore, considerato che avrete il Sole e la Luna in quadratura rispettivamente dal segno del Leone e dell'Acquario.

Lo stress, dunque, potrebbe farsi sentire particolarmente in questa giornata, rischiando di fare una sfuriata con il partner o con un familiare, che non sarà affatto gradita. Se siete single, sappiate che nessuno vi obbliga ad uscire sempre e comunque. Potreste ogni tanto decidere di stare a casa. Nel lavoro, Mercurio in trigono dal segno del Cancro vi favorisce, ciò nonostante se avete bisogno di un po’ di tempo per riflettere, prendetevelo pure. Voto - 6,5

Sagittario: ottima giornata di lunedì per voi nativi del segno, con il Sole in trigono dal segno del Leone, e la Luna in sestile dal segno dell'Acquario. In amore dunque Venere si farà sentire davvero poco e avrete maggiori possibilità di far valere le vostre ragioni e ricostruire la vostra relazione di coppia.

Se siete single questo sarà un grande momento per migliorare le vostre relazioni personali, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza positivi, dunque sfruttate il periodo nel migliore dei modi. Voto - 8+

Capricorno: secondo l'oroscopo di lunedì 3 agosto, vi sentirete più introspettivi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti avrete più voglia di condividere il vostro tempo con il partner, e darete una scossa all'intesa di coppia. Se siete single sarete entusiasti di alcuni cambiamenti che voi stessi siete riusciti a portare. Nel lavoro ci saranno bei momenti e risultati proficui, ciò nonostante attenzione a Mercurio in opposizione che potrebbe sempre portare qualche imprevisto.

Voto - 7,5

Acquario: inizierà molto bene la settimana per voi nativi del segno, con la Luna che sarà in congiunzione al vostro cielo. Dunque la sfera sentimentale si rivelerà ottima, nonostante il Sole in opposizione. Sarete dolcissimi con il partner e sarà difficile avere qualcosa da ridire. Per i single arriverà una bella giornata con gli amici e tante cose da fare insieme. Nel lavoro sarete ad un punto cruciale di un progetto e vi servirà tanto impegno per farcela. Voto - 8+

Pesci: qualcosa sta cambiando nella vostra vita quotidiana e nella vostra configurazione astrale, e la cosa vi eccita molto, ma vi preoccupa anche un po’. Ebbene, ci sarà davvero poco di cui preoccuparsi, perché in amore le cose non potrebbero andare meglio di così, e vi sentirete un'unica cosa con la vostra anima gemella.

Se siete single invece potrebbe essere il momento adatto per discutere delle vostre ambizioni. Nel lavoro invece Mercurio sta per lasciarvi, e dipenderà da voi riuscire ancora a portare dei buoni risultati, anche se potrete ancora fare affidamento a Giove. Voto - 7,5