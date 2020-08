L'Oroscopo del weekend dal 21 al 23 agosto approfondisce i transiti planetari a caccia di novità fortunate per ciascun segno zodiacale. La Luna sarà presente in Vergine e in Bilancia. In particolare nella casa astrologica della Vergine entrerà anche Mercurio e Sole, garantendo un'intelligenza brillante, ampio senso pratico e tanta vitalità. Queste sensazioni saranno tutte da investire in amore e le previsioni astrali fortunate daranno consigli utili per progredire con positività.

Astri e oroscopo del weekend di agosto

Ariete: sarete investiti da dubbi e incertezze in amore poiché Venere risulterà in quadratura.

Ma gli astri prometteranno nuovi inizi in amore. Basta solo che superiate eventuali difficoltà con prudenza e riflessività. Alcune idee, che giungeranno in maniera imprevedibile, risulteranno positive per avviare nuovi inizi fortunati. Il Sole quasi sfiderà dalla Vergine a illuminare le parti buie con maggiore realismo e praticità.

Toro: Mercurio brillerà per voi a metà settimana dalla Vergine e diffonderà entusiasmo, nuove sorprese e tanta vitalità. L'astro diurno domenica farà attuare cambiamenti radicali e imprevedibili. Sarete anche più consapevoli e avrete le idee ben chiare sul da farsi, per progredire in modo positivo e avviare evoluzioni benefiche per l'amore. Voi single sarete chiamati a osare per affermare i desideri in cui credete.

Gemelli: Luna e Mercurio risulteranno in quadratura astrale. Così potreste essere pervasi da crisi di comunicabilità. Ma dovrete cercare di non chiudervi in voi stessi, affrontando eventuali problemi con il dialogo. Il Sole domenica risulterà anche lui in dissonanza e quasi sfiderà a superare eventuali ostacoli con maggiore coraggio e vitalità.

Domenica la Luna sarà favorevole, renderà l'amore più armonioso in coppia e prometterà bene per i single.

Cancro: sarete più intuitivi venerdì grazie all'influenza di Luna in Vergine che farà cogliere le situazioni al volo. Riflessivi e più metodici grazie a questa Luna rigorosa e un po' severa nei confronti dei sentimenti, riuscirete a valutare le situazioni amorose a 360°.

Potrete utilizzare un'ampia espressività verbale per conquistare le "prede amorose" e fare breccia nel cuore della persona amata. Attenzione a qualche noia nelle giornate di sabato e domenica.

Leone: sigillati tra Venere, Luna e Mercurio sarete più vitali e le sensazioni positive prenderanno il volo. Così potrete aprirvi a un dialogo costruttivo per l'amore. Gli astri esorteranno infatti voi single ad approfondire le nuove conoscenze che potrebbero diventare qualcosa di più. Il consiglio delle stelle sarà quello di lasciare alle spalle le sensazioni passate, per progredire nel presente creando le basi per un futuro migliore.

Vergine: la Luna nel segno renderà le sensazioni più riservate e rigorose.

Riceverete anche l'entrata di Mercurio nel segno che garantirà grande abilità critica. Così potrete fare le scelte giuste in amore, dopo aver soppesato il tutto con l'intelligenza. Stanno per arrivare novità intriganti in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere e Marte scombussoleranno un po' la sfera sentimentale poiché in quadratura. Vivrete la sensualità in modo disequilibrato o sarete desiderosi di ottenere sempre più dall'amore. Mercurio e Sole più vicini a voi, poiché in Vergine, acuiranno l'intelligenza e garantiranno tanto senso pratico da investire in tutte le sfere vitali. La Luna entrerà nel segno domenica e armonizzerà gli affetti, sia che siate single che in coppia.

Scorpione: venerdì la Luna in Vergine vi renderà più socievoli e affabili. Il magnetismo non mancherà di certo e lo utilizzerete al meglio, per concretizzare i desideri amorosi dopo aver svolto un'attenta analisi delle situazioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Questo sarà il momento giusto per avviare cambiamenti costruttivi per l'amore. Mercurio acuirà l'intelligenza e potenzierà un dialogo prezioso per progredire in due. Si prevederanno belle sorprese in amore per voi single.

Sagittario: venerdì l'astro d'argento sarà in quadratura e potreste essere pervasi da una tristezza, una malinconia difficile da sostenere. Ci saranno alcune difficoltà in amore in questo weekend, ma dovrete procedere con prudenza tenendo conto che tutto passerà.

Dovrete portare avanti con coraggio le vostre idee e perseverare con speranza e grande forza d'animo. La Luna sarà favorevole sabato e domenica. Regalerà sensazioni sentimentali più profonde e armoniose.

Capricorno: in questo weekend l'entrata di Mercurio e Sole in Vergine risulterà a voi preziosa. Così potrete approfondire le situazioni in modo più equilibrato. Sarete più abili nel soppesare le situazioni amorose, affabili e meno dispersivi voi single. Mercurio preannuncerà belle novità in amore, vincendo un'introversione sprigionata da Plutone nel segno. Il Sole splenderà su di voi e prometterà un amore positivo, fronteggiando così gli attriti imposti da Venere e Marte in dissonanza.

Acquario: in questo weekend vorrete concretizzare alcune idee e portare avanti delle azioni capaci di avviare una nuova crescita sentimentale.

Attenzione però che potrebbero sorgere dei contrattempi capaci di bloccare l'applicazione di questi progetti. Per fortuna gli astri in Leone passeranno in Vergine e romperanno un'opposizione pesante per i sentimenti. Via libera all'amore domenica grazie a Luna favorevole dalla Bilancia.

Pesci: le noie sentimentali venerdì pioveranno come le ciliegie, ma non dovrete scoraggiarvi. Il transito della Luna in opposizione sprigionerà ansia e un modo di amare o di approcciarsi alle nuove opportunità, che risulterà troppo rigido. Bando alla negatività dunque e potrete valutare il tutto come sfide da affrontare con coraggio, soprattutto con maggiore realismo ed evitando di confondere il sogno con la realtà.