L'oroscopo di venerdì 21 agosto presenterà tante novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i movimenti principali dei pianeti, sarà possibile notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, la Luna in opposizione a Nettuno e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 21 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 21 agosto: novità per Ariete e Toro combattivo

Ariete: ci saranno molte novità in ambito amoroso. La vostra originalità spiccherà in mezzo agli altri e vi permetterà di essere notati da una persona speciale.

Forse, non avrete molto tempo per dedicarvi all'inizio di una nuova storia amorosa, ma sarà importante non chiudere la porta ai sentimenti. Dal punto di vista lavorativo, avrete bisogno di prendere qualche ora di riposo per ricaricare le energie e rilassare la mente. Attenzione a non trascurare gli amici.

Toro: non concederete a nessuno possibilità di replica. Non avrete alcuna paura di affrontare i contrasti e farete di tutto per vincere ogni confronto. Forse, sarà difficile spuntarla sul posto di lavoro perché qualcuno potrebbe accanirsi contro di voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di selezionare bene le battaglie da affrontare: combattete solo quelle che potrebbero portare dei risultati positivi.

In famiglia, avrete un atteggiamento nervoso e ribelle!

Gemelli: la forte stanchezza non vi permetterà di avere una visione chiara del percorso da intraprendere. Ci saranno delle opportunità in vista, ma dovrete essere convinti di ciò che sceglierete. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi prendere dal panico e di consultarvi con gli amici.

Consigli preziosi e attività divertenti vi aiuteranno a staccare la spina e a sentirvi meglio. Sarà importante non avere fretta, ragionare con calma e lavorare per il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Cancro: lo sport avrà un ruolo centrale in questa giornata. Lo userete sia per rimettervi in forma che per sfogare lo stress in eccesso.

La cura per il corpo e per l'alimentazione vi consentirà anche di sentirvi più a vostro agio con voi stessi. In ambito amoroso, desidererete costruire una relazione solida e che possa riempirvi il cuore con gioia. Per fare ciò, dovrete trovare la persona giusta e non potrete accontentarvi della prima arrivata. La situazione lavorativa rimarrà stabile.

Previsioni astrologiche di venerdì 21 agosto: Leone determinato e Scorpione ansioso

Leone: non ci sarà niente che potrà affievolire il vostro buon umore. Vi sentirete carichi di energia e pronti ad affrontare il mondo circostante. Trasformerete ogni più piccola occasione in una grande opportunità. Forse, soffrirete per la mancanza di un lavoro stabile, ma non sarà il momento giusto per farsi travolgere dalla disperazione.

Potrete partire dalle vostre attività quotidiane per trasformare i talenti in guadagno. Il partner vi fornirà un supporto emotivo non indifferente.

Vergine: il vostro cuore verrà invaso da sentimenti romantici. Avrete voglia di trascorrere del tempo con il partner e tenderete a trascurare tutto il resto. Il vostro obiettivo sarà quello di conferire una nuova dimensione al vostro rapporto di coppia. Metterete al primo posto il rispetto reciproco e la progettualità futura. Forse, la persona amata mostrerà maggiore interesse per il presente. Questo potrebbe sconvolgere i vostri piani e dare vita a un senso di delusione.

Bilancia: troverete la voglia di rimettervi in gioco e di affrontare tutto con il sorriso.

La vostra solarità non potrà fare a meno di coinvolgere i vostri amici e di spingervi a organizzare qualcosa di divertente. Abbandonerete la monotonia quotidiana per lanciarvi in sfide entusiasmanti, ma manterrete sempre un po' di prudenza. Potrebbe essere il momento giusto per allargare la vostra cerchia di amici. Forse, vi sentirete scoraggiati dall'approcciarvi con personalità diverse dalla vostra, ma potreste ricevere sorprese inaspettate.

Scorpione: tenderete a essere esageratamente paranoici nei confronti del mondo esterno. Vedrete un pericolo in ogni azioni e non concederete, facilmente, la vostra fiducia. Anche gli amici di vecchia data susciteranno in voi dei sentimenti negativi. Sarà importante prendervi dei ritagli di tempo per rimanere soli con voi stessi.

Un'accurata riflessione interiore vi permetterà di abbassare la guardia e di comunicare, serenamente, con le persone care. Attenzione a non passare da un eccesso all'altro.

Previsioni zodiacali di domani 21 agosto: Capricorno in attesa e pianificazione per Acquario

Sagittario: avrete bisogno di ritrovare un po' di fiducia in voi stessi. Sarà importante non perdere la speranza davanti ai possibili fallimenti, ma tornare, subito, a camminare a testa alta. L'orgoglio, se non eccessivo, vi consentirà di avere un approccio più sicuro verso il mondo circostante. Sul lavoro, avrete modo di dare prova delle vostre capacità. Questo vi riempirà il cuore di gioia perché vi metterà in una posizione di spicco rispetto agli altri.

Dal punto di vista sentimentale, forse, dovrete risolvere delle questioni irrisolte.

Capricorno: sarete in attesa di un'occasione che non riuscirete a cogliere. Vi sentirete frustrati e tenderete a dare la colpa al destino. Avrete la sensazione che gli altri vadano avanti con le loro vite, lasciandovi indietro e senza possibilità di crescita. In realtà, se avrete pazienza, tutto cambierà. Avrete modo di mostrare al mondo le vostre capacità e la vostra risolutezza. Sarà fondamentale non abbattervi e non permettervi agli altri di buttarvi giù di morale.

Acquario: da adesso in poi, la pianificazione avrà un ruolo fondamentale nella vostra vita. Sarà importante organizzare tutto con cura e non tralasciare alcun dettaglio.

Famigliari e amici saranno pronti ad aiutarvi con tutti loro stessi. Il vostro atteggiamento, però, potrebbe allontanarli. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di basare le vostre relazioni su conversazioni profonde e produttive. Evitate eccessive prese di posizione e siate aperti ai diversi punti di vista.

Pesci: avrete la sensazione di aver realizzato tutti i vostri sogni, ma ci saranno ancora molte cose da ottenere. Le previsioni zodiacali consigliano di non dormire sugli allori e di continuare a far emergere la vostra personalità. Sarà importante cercare di migliorare le relazioni interpersonali e costruire una rete d'amicizie solida e produttiva. Persone negative o poco propense al confronto provocheranno un peggioramento del vostro umore.

Dovrete scegliere, con cura, chi frequentare.